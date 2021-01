Neues Jahr, neues Buch

Burgenland (ots) - Der novum Verlag unterstützt Autoren ab sofort mit einer eigenen Schreibwerkstatt beim kreativen Schreiben.Mit dem neuen Angebot einer Schreibwerkstatt startet der novum Verlag ins Jahr 2021. Das Timing für das erweiterte Angebot könnte besser kaum sein: Gerade das neue Jahr beginnen viele Schreibenthusiasten mit der Intention, lang gehegte Buchprojekte endlich zu verwirklichen.Ambitionierte Neujahrsvorsätze unterstützt der Verlag mit einem breiten Leistungsspektrum. Das Programm der Schreibwerkstatt reicht vom Basiskorrektorat, über umfassende Lektoratsgutachten und Text-Bau-Workshops bis zum ausgereiften Schreibtraining.Schreib-Coaches: Schreiben in TeamarbeitDie Herausforderungen des Schreibens bewältigen Autoren mit den Schreib-Coaches des Verlags im Team. Die Schreibtrainer versorgen ihre Schützlinge nicht nur laufend mit Feedback, sondern steuern bei Bedarf auch eigene Textbausteine, Ideen oder Impulse bei.„All das – versteht sich – unter Wahrung der jeweiligen Autorenstimme“, betont Thomas Schwentenwein, Literaturwissenschaftler und Schreib-Trainer im Verlag. Die Angebote der Schreibwerkstatt bieten Verbesserungspotential sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene. Versierte Schreiber profitieren vom Angebot des Korrektorats, dessen Fokus auf der Form liegt. Überarbeitungen an Orthographie und Grammatik werden ebenso vorgenommen wie zeitintensive Korrekturen in der Zeichensetzung.Verbesserungsvorschläge inhaltlicher Natur, von denen vor allem Neuautoren profitieren, leisten die variablen Packages des Lektorats. Das Premium-Gutachten zum Beispiel umfasst nicht nur eine Prüfung des Manuskripts auf struktureller und stilistischer Ebene, sondern auch eine Erfolgseinschätzung am BuchmarktSchreib-Challenge accepted! Individuelles Schreibtraining mit autodidaktischem AnsatzDas Konzept des kreativen Schreibens verfolgen die diversen Schreibtrainings des Verlags. Die Schreib-Coaches helfen Autoren mit Schreibübungen unter anderem bei der Entwicklung von Figuren, Charaktertiefe, Plotstruktur und individuellem Schreibstil.Die erweiterten Schreib-Challenges schaffen nicht nur Raum für autodidaktisches Training, sondern auch für eine erste Veröffentlichung. Schließlich und endlich können erste Textproben bei Bedarf in den verschiedenen Verlagsmedien, wie etwa dem BUCHland Magazin, veröffentlicht werden.Großen Wert legen die Schreibtrainer des Verlags auf Nachhaltigkeit. Mit den konstruktiven Ansätzen, die zusammen mit den Schreib-Coaches erarbeitet werden, können Autoren Schreibblockaden oder Knotenpunkte im Manuskript auch im Alleingang lösen. „Denn ist der Stein erst ins Rollen gebracht, dann lässt er sich nicht mehr aufhalten“, meint auch Thomas Ladits, Germanist und Schreib-Coach im novum Verlag.Das Angebot im Überblick• Korrektorat• Lektorat• Schreibhilfe• Stylesheets• Text-Bau• Feinschliff• Ghostwriting• Schreibübungen• Schreib-ChallengesAlle Leistungsdetails sowie Preise und Buchungsmöglichkeiten finden Sie hier (https://www.novumverlag.com/schreiben/schreibwerkstatt.html) oder unter www.novumverlag.com (https://www.novumverlag.com/home.html).Weiterführende Infos, Kontaktmöglichkeiten und/oder Rezensionsexemplare sowie Bildmaterial finden Sie hier (https://www.novumverlag.com/verlag/presse.html).Pressekontakt:novum VerlagPR Management+436606699299presse@novumverlag.comwww.novumverlag.comOriginal-Content von: novum Verlag, übermittelt durch news aktuell