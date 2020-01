Neues Jahr, neuer Job - Wichtige Dos and Don'ts (FOTO)

Frankfurt (ots) - Der Jahreswechsel steht oft für einen Neustart - auch inSachen Beruf. Hier die wichtigsten Verhaltenstipps für den neuen Job.Über ein Drittel der Arbeitnehmer in Deutschland plant laut aktuellen Studien,den Job in Kürze zu wechseln oder zieht es zumindest in Erwägung. So gelingt derEinstieg in einen neuen Job besonders gut:Nachfragen ist keine Schande - im GegenteilAuch wenn man in den ersten Tagen meist einen gewissen "Welpenschutz" genießt -besser ist es, als Starthilfe einen versierten Mitarbeiter mit großem Knowhowzur Seite gestellt zu bekommen. Sogenannte Paten unterstützen bei sämtlichenFragen, auftretenden Unsicherheiten oder anfänglichen Problemen. Sollte keinCoach benannt werden, ist es ratsam, direkt zu klären, an wen man sich beiFragen am besten wenden soll. Dabei erhält man auch gleichzeitig ein Gefühldafür, wie engagiert der neue Arbeitgeber in Sachen "Onboarding" undWillkommenskultur wirklich ist. Die Deutsche Vermögensberatung AG (DVAG) etwastellt Neueinsteigern nicht nur am Anfang einen festen Mentor zur Seite. Auchspäter fördert sie bewusst den regelmäßigen Austausch untereinander. So gebenbeispielsweise langjährige Kollegen immer wieder ihre Erfolgsgeheimnisse weiter,in ihrer Peergroup teilen wiederum die Berufseinsteiger gezielt ihre eigenenErfahrungen und Tipps. Ein äußerst erfolgreiches Modell, das auch für andereBranchen Vorreiterfunktion haben könnte.Selbst die Initiative ergreifen und Kollegen kennenlernenGenerell hilft aktives Networking, zum Beispiel durch ein freundliches Gesprächauf dem Flur, sich schnell in die Gemeinschaft einzugliedern. Aber Achtung!Häufige Fehler: mit Kompetenz prahlen oder gleich mal Änderungs- undvermeintliche Optimierungsvorschläge einbringen. Insbesondere Berufseinsteiger,die ihr Bestes geben wollen und noch wenig bis keine Erfahrungen haben, schießenoftmals etwas über das Ziel hinaus. Dezente Zurückhaltung hingegen kommt nichtnur bei den Kollegen besser an, sie gibt den Novizen auch Zeit, sich langsameinzuarbeiten und den neuen Arbeitgeber nach und nach kennenzulernen.Zusatzleistungen erfragen Die DVAG-Finanzexperten raten, nicht nur diefachlichen Dinge im Arbeitsalltag zu klären, sondern auchorganisatorisch-rechtliche Fragen besser gleich zu Beginn anzusprechen. Schon somanch einer hat sich nach Monaten gedacht: "Hätte ich das mal früher gewusst!"Deshalb am besten gleich umfassend erkundigen. Wichtige Themen sindbeispielsweise:- Sind die Vermögenswirksamen Leistungen schon geregelt? Diestehen nämlich jedem Arbeitnehmer zu - bis zu 40 Euro monatlich.- Bietet das Unternehmen den Mitarbeitern eine lukrativebetriebliche Altersvorsorge oder zahlt der Arbeitgebervielleicht einen Beitragsanteil für Unterstützungskassen undCo.?- Werden Weiter- und Fortbildungen bezuschusst oder sogar zu 100Prozent vom Arbeitgeber getragen?- Werden Fitness und andere sportliche Aktivitäten finanziellunterstützt?- Gibt es Kooperationen mit kulturellen Institutionen in dernäheren Umgebung?- Ist ein Fahrtkostenzuschuss vorgesehen oder gibt es vielleichtsogar ein Jobticket?Pressekontakt:Deutsche VermögensberatungWilhelm-Leuschner-Straße 2460329 FrankfurtT: 069-2384-127F: 069-2384-867E: pressemeldung@dvag-presseservice.dewww.dvag.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6340/4485417OTS: DVAG Deutsche Vermögensberatung AGOriginal-Content von: DVAG Deutsche Vermögensberatung AG, übermittelt durch news aktuell