Neues Jahr, neuer Job / Aktuelle Bewerberumfrage zeigt: Mitarbeiter auf dem gewerblichen Arbeitsmarkt gehen 2017 verstärkt auf Jobsuche

Berlin (ots) - Arbeitnehmer mit außerakademischen Hintergrundplanen für das neue Jahr einen Jobwechsel. Das ist das Ergebnis eineraktuellen Umfrage von mobileJob.com unter mehr als 250 Kandidaten fürden gewerblichen Arbeitsmarkt. Demnach antworten satte 81 Prozent derBefragten, dass sie sich 2017 einen Arbeitgeberwechsel vorstellenkönnen. Weitere 17 Prozent machen einen solchen Schritt von derwirtschaftlichen Entwicklung ihres Arbeitgebers abhängig. Geradeeinmal zwei Prozent schließen kategorisch aus, sich im neuen Jahrnach einer neuen beruflichen Herausforderung umzuschauen.Schnell drehender Arbeitsmarkt erfordert schlankenBewerbungsprozess Tendenziell optimistisch ist das Meinungsbild imgewerblichen Arbeitsmarkt, was die wirtschaftliche Entwicklung für2017 betrifft. Bezogen auf ihren jeweiligen Arbeitgeber gehen 39Prozent der befragten Arbeitnehmer davon aus, das ihr Unternehmen imbevorstehenden neuen Jahr bessere Ergebnisse erzielt als 2016. 36Prozent glauben an eine stagnierende aber stabile wirtschaftlicheSituation und nur ein Viertel befürchtet schwächere Ergebnisse ihresArbeitgebers."Der nichtakademische Arbeitsmarkt ist deutlich dynamischer alsder für Akademiker. Das zeigt unsere Umfrage deutlich. Kandidaten imPflege-, Service- oder Industriebereich sind nicht zuletzt aufgrundder stabilen Wirtschafts- und Arbeitsmarktsituation mutig genug,einen Jobwechsel voranzutreiben. Arbeitgeber, die hier auf der Suchesind, sollten die Gunst der Stunde im Jahr 2017 nutzen und ihreMitarbeitersuche forcieren," so Steffen Manes, Geschäftsführer beimobileJob.com.