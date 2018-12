Neues Jahr, neue Chance: Clever selbstständig machen (FOTO)

Finanztrends Video zu



Berlin (ots) -"Nächstes Jahr wird alles besser" - kurz vor dem Jahreswechselfokussieren sich viele wieder darauf, was sich im neuen Jahrverändern soll. Ganz weit oben auf der Liste der beliebtestenVorsätze: Eine berufliche Veränderung - vielleicht sogar ein völligerNeuanfang mit einem eigenen Unternehmen. Wer jetzt denkt, das kommtnur für erfahrene Einzelkämpfer mit innovativen Ideen infrage, liegtfalsch. Längst gibt es alternative Gründungsmodelle, die die Chancenfür den Einstieg ins Unternehmertum erhöhen. So ermöglichenFranchisesysteme wie das der Frauenfitnesskette Mrs.Sporty einedeutlich höhere unternehmerische Sicherheit - vor allem fürQuereinsteiger. Dem Deutschen Franchiseverband zufolge sind allein imvergangenen Jahr mehr als 4000 Menschen auf diesem Weg den Schritt indie Selbstständigkeit gegangen.Endlich raus aus dem Angestelltenverhältnis, die Leidenschaft zumBeruf machen und sein eigener Chef sein. Oder mit einem eigenenUnternehmen nach der Elternzeit den Wiedereinstieg in den Berufschaffen - Gerade jetzt zum Jahreswechsel beschließen viele, ihrenlang gehegten Traum von der Selbstständigkeit anzupacken. Wie diemeisten guten Vorsätze wird aber auch dieser oftmals schon kurz nachJahresbeginn wieder beiseite geschoben. Gründe gibt es viele: Deneinen fehlt der Mut, eine sichere Anstellung gegen die Ungewissheiteiner Unternehmensgründung zu tauschen. Wer weiß schon, ob dieGeschäftsidee gut ankommt? Anderen fehlt schlicht die zündende Ideeoder das Know-how. Dabei braucht es gar nicht viel, um das Vorhabenzu realisieren - insbesondere Franchise erleichtert den Weg zumeigenen Unternehmen. Ein Franchisekonzept lässt sich schnellumsetzen, sodass angehende Selbständige in nur wenigen Monaten mitdem eigenen Unternehmen durchstarten können. Höhere Sicherheit dankerfolgserprobtem KonzeptFranchisenehmer sind eigenständige Unternehmer. Der entscheidendeUnterschied zu einer "normalen" Einzelgründung: Gegen Zahlung einerGebühr erhalten diese die Nutzungsrechte an einem Geschäftsmodell,das bereits am Markt etabliert ist. Das erhöht die unternehmerischeSicherheit erheblich, da das Konzept bereits hundertfach erfolgreichim Einsatz ist. Auch typische Fehler bei der Unternehmensführunglassen sich vermeiden, denn die Franchisegeber begleiten undunterstützen ihre Partner mit ihrer Erfahrung und ihrem Know-how."Insbesondere Gründer, die noch nie selbstständig waren oderQuereinsteiger in der Fitnessbranche sind, profitieren vomWissenstransfer bei uns", erklärt Niclas Bönström, Gründer undGeschäftsführer der Frauenfitnesskette Mrs.Sporty. "Zu unserenPartnern gehören ehemalige Manager genauso wie Verkäufer,Fitnesstrainer oder Krankenschwestern."Teil einer CommunityEin weiterer großer Pluspunkt: Während Einzelunternehmer für sichalleine kämpfen und oft nach Gleichgesinnten suchen müssen, mit denensie sich ehrlich und auf Augenhöhe austauschen können, sindFranchisenehmer Teil eines Netzwerks. "Der Gebietsschutz, den jederunserer Partner garantiert bekommt, verhindert Konkurrenzsituationen.So findet ein Austausch ohne Wettbewerb statt. Das bedeutet: Wennjemand eine Idee hat, die gut funktioniert - zum Beispiel eine Aktionzur Mitgliederbindung - dann wird diese mit der ganzen Communitygeteilt, so dass alle davon profitieren", sagt Bönström.Franchise ein System für jeden?Die Grundvoraussetzung, damit ein Franchisesystem funktioniert,ist, dass alle Partner bestimmte Vorgaben einhalten. "Bei Mrs.Sportyist das beispielsweise das Konzept aus funktionellem Training inKombination mit unserer Trainingstechnologie. Wichtig ist daher, dasssich die Franchisenehmer wirklich mit dem Konzept identifizieren undbereit sind dieses an ihrem Standort umzusetzen", hält Bönström fest.Menschen, die ihre Kreativität ausleben und alles nach ihrenVorstellungen entwickeln wollen, sind in einer eigenenSelbstständigkeit besser aufgehoben. Wer aber Wert auf Unterstützungund Austausch in einem unternehmerischen Netzwerk bevorzugt, derliegt mit Franchise genau richtig.Über Mrs.SportyMrs.Sporty ist die führende Fitnesskette für Frauen in Europa undeines der angesehensten Franchise-Systeme in Österreich undDeutschland. Mit 520 Fitnessstudios und 200.000 Mitgliedern istMrs.Sporty in zehn Ländern vertreten. Allein in Österreich gibt es 96Mrs.Sporty Clubs und in Deutschland 350 Mrs.Sporty Clubs, die vonerfolgreichen Franchise-Nehmern geführt werden. Gründer undGeschäftsführer Niclas Bönström leitet von der Berliner Zentrale ausdas Unternehmen, das seit Jahren Rankings im Bereich "BesteMikro-Studio- und Boutique-Fitness-Clubs" anführt.Das Mrs.Sporty Konzept setzt auf effektives funktionelles Trainingin 30-Minuten-Einheiten. Mrs.Sporty bietet Frauen eine einzigartigeKombination aus Personal- und Kleingruppen-Zirkel-Training in einersehr freundlichen Community-Atmosphäre. Dabei trainieren dieMitglieder an digitalen Smart Trainern nach ihren individuellenTrainingsplänen. Qualifizierte Coaches begleiten die Frauenpersönlich und unterstützen sowie motivieren sie dabei, ihre Ziele zuerreichen. Mrs.Sporty ist der ideale Sportclub, vor allem für Frauen,die in ihrem Alltag stark eingebunden sind, über wenig Zeit verfügenund dennoch Wert auf ein ausgewogenes Ernährungs- undTrainingsprogramm legen.2004 eröffnete Niclas Bönström den ersten Club in der Hauptstadtund entwickelte 2005 gemeinsam mit Tennislegende Stefanie Graf dasFranchise-Konzept für Mrs.Sporty. Seither wurde Mrs.Sporty bereitsvier Mal als bestes Franchise-Unternehmen ausgezeichnet. Alszertifiziertes Vollmitglied im Deutschen und ÖsterreichischenFranchise-Verband e.V. hat sich Mrs.Sporty als zuverlässiger undvertrauenswürdiger Franchise-Geber in der Branche einen Namengemacht. Allein in Österreich gibt es 96 Mrs.Sporty Clubs, die vonerfolgreichen Franchise-Nehmern geführt werden.Pressekontakt:Mrs.Sporty GmbHDoreen GieseHead of Sales MarketingTelefon: +49 (0)30 308 305 360E-Mail: dgiese@mrssporty.comFortis PR OHGRamona Daub/Petra WinklbauerTelefon +49 (0)89/45 22 78 -17 / -15E-Mail: mrs.sporty@fortispr.deOriginal-Content von: Mrs.Sporty GmbH, übermittelt durch news aktuell