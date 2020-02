Hameln (ots) - Zum wiederholten Mal ist es Lenze gelungen, die Experten desunabhängigen, weltweit anerkannten, Top Employers Institute von seinenQualitäten als Arbeitgeber zu überzeugen. Der führende Automationsspezialist mitHauptsitz in Hameln ist zertifizierter "Top Employer Deutschland 2020" und "TopEmployer Ingenieure 2020". Garant für den Erfolg: In die Mitarbeiterinvestieren, denn sie sind die Basis für den Unternehmenserfolg.Besonders positiv bewertet das unabhängige Top Employers Institute in diesemJahr, dass sich Lenze als Arbeitgeber kontinuierlich weiterentwickelt, um auchfür zukünftige Generationen attraktiv zu bleiben. Für die Zertifizierung wurdedas Unternehmen in einem mehrstufigen Prozess auf "Herz und Nieren" geprüft.Punkten konnte Lenze insbesondere mit zukunftsorientiertenWeiterbildungsmaßnahmen, einer leistungsgerechten und wettbewerbsfähigenVergütung und einem spannenden Arbeitsumfeld. Überzeugt haben zudem die Angebotefür die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, wie beispielsweise flexibleArbeitszeiten und Homeoffice.Den mehrstufigen Prüfungsprozess führte das Top Employers Institute ausDüsseldorf durch, ein international aktives Zertifizierungsunternehmen, das sichzum Ziel gesetzt hat, die Mitarbeiterbedingungen nachhaltig zu verbessern, gemäßdem Motto "for a better world of work".Pressekontakt:Alexandra BakirHead of Global CommunicationsTelefon:+49 5154 82-1207E-Mail: Alexandra.Bakir@lenze.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/129031/4509839OTS: Lenze SEOriginal-Content von: Lenze SE, übermittelt durch news aktuell