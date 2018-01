Neues Jahr, neue Auslands-Webseiten der Hanns-Seidel-Stiftung / 21 Länder-Projektseiten für 39 Länder in 13 Sprachen jetzt im einheitlichen HSS-Webdesign auf www.hss.de (FOTO)

München (ots) -Die Hanns-Seidel-Stiftung hat zum Ende des vergangenen Jahres ihreAuslands-Webseiten überarbeitet, auf das neue CMS-System übertragenund das Design zwischen In- und Ausland vereinheitlicht. Dazu wurdenüber 2.500 Inhaltsseiten erstellt und "händisch" übertragen, davonallein 1.427 Internetberichte, inklusive deren jeweiligerÜbersetzungen. Über 200 Bilder sind aus einer Sammlung von über50.000 Bildern ausgewählt und ebenfalls in den neuen Auftritteingepflegt worden. Alle Texte wurden dabei professionell übersetzt,daneben auch solche, die automatisch generiert werden, wie z. B.Kontaktformulare, Suchtexte, etc. Die HSS führt eine Vielzahl vonWebadressen. Um die alten Adressen beibehalten zu können, sicher zumachen und den Auftritt dennoch einheitlich auf das aktuelle Design"umzustellen", war die Programmierung von insgesamt 152Weiterleitungen auf die neuen URLs erforderlich (Zentraler Zugangüber www.hss.de/weltweit-aktiv/). Das Projekt begleitete erfolgreichdie Münchner Pluswerk AG.Mit der Übertragung vollzieht die HSS eine Vereinheitlichung desgesamten weltweiten Internetauftritts, schafft eine ansprechendeOptik und kann Inhalte im Responsive Design ausspielen. Alleallgemeinen und rechtlichen Informationen über die HSS werden nunmehrin einem zentralen Speicher zusammengefasst und verwaltet, den dieHSS-Online-Redaktion jederzeit zentral aktualisieren kann. "Mit demjetzt auch für die Auslandsseiten vollzogenen einheitlichen Auftrittsorgen wir für mehr Klarheit, bieten ein zeitgemäßes Erscheinungsbildnach außen und erleichtern die Benutzung auf mobilen Endgeräten.Gleichzeitig ermöglichen wir auch eine optimierte Pflege unsererInhalte", erläutert der Generalsekretär der HSS, Dr. Peter Witterauf."Wir erhoffen uns, dass nun auch unsere sehr intensiveAuslandszusammenarbeit eine noch breitere Öffentlichkeit erhält, weilwir Informationen gut zugänglich und im attraktiven Design im Web zurVerfügung stellen."Bildmaterial vorhanden, bitte anfragenPressekontakt:Hubertus Klingsbögl | presse@hss.de | +49 (0)89 1258 262Original-Content von: Hanns-Seidel-Stiftung, übermittelt durch news aktuell