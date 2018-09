Neues Informationsangebot der Stiftung Gesundheitswissen klärt zu Prävention, Hintergründen und Therapien des Vorhofflimmerns auf

Berlin (ots) - Die Stiftung Gesundheitswissen (SGW) hat ihrInformationsangebot für Patienten um evidenzbasierte Informationenzum Thema Vorhofflimmern erweitert. Vom Vorhofflimmern sind inDeutschland Schätzungen zufolge 1,8 Millionen Menschen betroffen -etwa 11% der Männer und 5% der Frauen. Die Erkrankung ist bereitsheute die häufigste anhaltende Herzrhythmusstörung. Experten rechnenmit einem weiteren Anstieg, denn wichtige Risikofaktoren wieAdipositas, Diabetes und Bluthochdruck nehmen zu. Mit ihremInformationsangebot will die Stiftung Gesundheitswissen Betroffene,Angehörige und Interessierte umfassend zum Vorhofflimmern informierenund sie bei Therapieentscheidungen unterstützen.Vorhofflimmern geht mit einem gesteigerten Risiko fürFolgeerkrankungen, wie Schlaganfall und Herzmuskelschwäche, einher.Das jährliche Risiko von Patientinnen und Patienten mitVorhofflimmern für einen Schlaganfall ist um etwa das 5-Facheerhöht.2 "Die Vorbeugung eines Schlaganfalls hat daher eine hohePriorität bei uns", erklärt Dr. Ralf Suhr, Vorstandsvorsitzender derStiftung Gesundheitswissen. Obwohl Vorhofflimmern in Deutschlandkeine Seltenheit ist, gebe es noch zu wenige qualitativ hochwertigeund laienverständliche Gesundheitsinformationen dazu, so Suhr."Betroffene wie Angehörige benötigen diese Informationen aber, umsich selbst ein Bild über den Nutzen oder Schaden vonBehandlungsoptionen, wie beispielsweise einem Eingriff am Herzen,machen zu können. Das ist keine leichte Entscheidung. Gut informiertkann man besser abwägen", erklärt der ausgebildete Arzt. Die neueThemen-Webseite der Stiftung Gesundheitswissen bietet nebenweitreichenden Informationen zur Entstehung, Diagnostik und Therapiedes Vorhofflimmerns auch Betroffenenberichte und Alltagshilfen fürden Umgang mit der Erkrankung. Ein weiterer Schwerpunkt liegt aufausführlichen Informationen zur Vorbeugung eines Schlaganfalls beiVorhofflimmern.Vorhofablation oder Medikamente - Was sagen die Studien?Nach der Diagnose des Vorhofflimmerns besteht oft großerInformationsbedarf - vor allem im Hinblick auf dieBehandlungsverfahren. Was beispielsweise können Medikamente gegen dasVorhofflimmern leisten? Was ist eine Vorhofablation und welche Vor-und Nachteile hat diese Therapie möglicherweise gegenüber einerBehandlung mit Medikamenten? "Viele Patienten suchen ausführlicheInformationen, um sich in ihrer Therapieentscheidung sicherer zufühlen. Diese gibt es bislang so noch nicht aufbereitet", so Suhr.Entsprechend bildet das neue Informationsangebot der StiftungGesundheitswissen zum Vorhofflimmern beide Therapieverfahren, dieVorhofablation (mit einem Katheter) und die medikamentöse Behandlung,ausführlich ab und informiert über vorliegende Studienergebnisse, dieden Nutzen und Schaden dieser Verfahren bei verschiedenenPatientengruppen vergleichen. Ein zweiter inhaltlicher Schwerpunktder neuen Gesundheitsinformation "Vorhofflimmern" liegt in derVermittlung von Wissen zur Abschätzung des persönlichenSchlaganfallrisikos und im Aufzeigen möglicher Vor- und Nachteileeiner vorbeugenden Schlaganfalltherapie und der verfügbarenMedikamente."Wir geben keine Therapieempfehlungen, dies kann nur der Arzt,sondern zeigen die aktuelle Datenlage zu den jeweiligen Verfahren undmögliche Vor- und Nachteile auf. Dies ermöglicht Betroffenen, eigeneGesundheitsentscheidungen gut informiert gemeinsam mit dem Arzt zutreffen", betont Dr. Suhr.Wo besteht Informationsbedarf?Die wichtigen Themen und Fragestellungen aus derPatientenperspektive wurden durch qualitative Patienteninterviews undeine systematische Literatur- und Internetrecherche zu bestehendenInformationsangeboten beim Vorhofflimmern aufgedeckt. "Wir wolltenkeine weitere Kopie vorhandener Angebote zum Vorhofflimmern schaffen,sondern haben analysiert: Welche Fragen haben Patienten? Was wirdnoch nicht durch bisherige qualitätsgesicherte Informationsangeboteabgedeckt? Durch dieses Vorgehen konnten wir wichtigeInformationsbedarfe ermitteln. Diese Themen bilden wir in unseremInformationsangebot schwerpunktmäßig ab", erläutert Suhr.Die Webseite zum Vorhofflimmern der Stiftung Gesundheitswissen istmultimedial ausgerichtet und enthält vielfältige anschauliche Formateund verschiedene Service-Tools, die dem Nutzer das Verständnis auchschwieriger Sachverhalte erleichtern.Im Überblick: Was wir bieten- Erklärfilme:- Wie entsteht und verläuft die Erkrankung und wie kann man dasVorhofflimmern erkennen und behandeln?- Warum ist das Schlaganfallrisiko beim Vorhofflimmern erhöht?- Körper & Wissen:- Wie messe ich meinen Puls richtig?- Was ist ein Elektrokardiogramm (EKG)?- Erfahrungsberichte von Betroffenen: Was bedeutet die Erkrankungund wie gehen andere damit um?- Schlaganfall-Risikorechner: Möglichkeit für Menschen mitVorhofflimmern, ihr persönliches Risiko für einen Schlaganfallbesser einzuschätzen.- "Faktenboxen": evidenzbasierte Auswertungen zum Nutzen undSchaden von Behandlungsoptionen. Mehr Informationen:Neue Gesundheitsinformation Vorhofflimmern:https://www.stiftung-gesundheitswissen.de/wissen/vorhofflimmern.Gesundheitsportal der Stiftung Gesundheitswissen:www.stiftung-gesundheitswissen.de