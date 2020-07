Neues Immobilienprojekt der te-Gruppe / Neubau von Serviced Apartments in München

München - Nürnberg (ots) - Neues Immobilienprojekt M41 Serviced Apartments der te-Gruppe: Gemeinsam mit der wob Immobilien GmbH errichtet te bis Herbst 2021 einen Komplex mit 91 Serviced Apartments in München-Obersendling.Das Neubauprojekt M41 Serviced Apartments wird auf einer ca. 1.235 qm großen Grundstücksfläche errichtet. Die Bruttogrundfläche für das Immobilienprojekt soll insgesamt rund 4.000 qm betragen. Dabei sind 91 Apartments und 46 Tiefgaragenplätze auf einer Nutzfläche von 2.030 qm geplant. Die Apartments sind zwischen 18 und 30 Quadratmeter groß. Sie sollen einer gewerblich orientierten Kurzzeitunterbringung mit einem zeitlich begrenzten Aufenthalt von durchschnittlich 4 Wochen dienen.Partner bei der Errichtung der Immobilie ist die wob Immobilien GmbH aus Neubiberg/München. Objektverwalter wird die wob Immobilien Verwaltung GmbH, eine darauf spezialisierte Einheit der wob Gruppe. Die wob Gruppe ist seit 15 Jahren auf dem Markt aktiv und verwaltet deutschlandweit rund 2.500 Einheiten in mehr als 20 Objekten.Die Baugenehmigung zum Projekt liegt bereits vor. Der Baubeginn ist für die 2. Jahreshälfte 2020 geplant. Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich im 3. Quartal 2021 abgeschlossen sein. Geplant ist, bis zum Datum der Fertigstellung des Boardinghouse die in Teileigentum aufgeteilten einzelnen Apartments an interessierte Investoren zu verkaufen.Als Generalmieter für die Immobilie konnte die zur Kunstmann-Gruppe gehörende Kunstmann Hotelbetriebe GmbH mit Sitz in Unterhaching gewonnen werden. Der Pachtvertrag wurde für eine Dauer von 20 Jahren geschlossen, zuzüglich einer Verlängerungsoption von 3 x 7 Jahren. Die Kunstmann Hotelbetriebe GmbH betreibt seit vielen Jahren Hotels und Boardinghäuser.Standort der M41 Serviced Apartments ist München-Obersendling. Im Umkreis der Apartments sind internationale Unternehmen ansässig, unter anderem das Schulungscenter von McDonald's Deutschland, die Siemens AG und eine Niederlassung der Allianz Healthcare Deutschland.Ein Teil der Projektkosten wird über ein an Kleinanleger vermitteltes Wertpapier finanziert. Die Anleihe mit einem Zinssatz von 5,5% p.a. bei zwei Jahren Laufzeit ist auf der Finanzplattform skapa-invest.de erhältlich.Weitere Informationen zum Immobilienprojekt "Munich Boarding M41" finden Sie auf https://skapa-invest.de/investieren/m41/ .Kurzportrait der te-GruppeDie Münchner te-Gruppe mit der Dachgesellschaft te management GmbH, ist eine Unternehmensgruppe mit umfangreichen Erfahrungen im Management der Bereiche erneuerbare Energien und Immobilien. Die Kernkompetenzen liegen in der Initiierung, Planung, Realisierung, dem Betrieb und Verkauf von Projekten im Bereich der Immobilien und Energieprojekte.Kurzportrait der SKAPA Invest GmbHDie SKAPA® Invest GmbH mit Standort in Nürnberg ist eine neue, internationale Finanzplattform für erneuerbare Energien, Immobilien und ökologisch/soziale Projekte. Sie ist eine 100%ige Tochter der te management GmbH. Die SKAPA Invest GmbH ist dabei ein vertraglich gebundener Vermittler im Sinne des § 2 Abs. 10 Kreditwesengesetz (KWG) und wird bei der Vermittlung von Finanzinstrumenten ausschließlich im Namen, auf Rechnung und unter der Haftung des Finanzdienstleistungsinstituts Effecta GmbH, Florstadt, tätig.Kurzportrait der wob GruppeKurze Wege - klare Linie. Die Firmen der wob group decken mit ihrem spezialisierten Knowhow die gesamte Wertschöpfungskette für hochwertige Immobilien ab.Die wob Immobilien GmbH bildet mit ihren Schwestergesellschaften wob Immobilien Vertrieb GmbH, wob Immobilien Verwaltung GmbH und verschiedenen Projektgesellschaften die wob group.Dabei teilen sich die Unternehmen die Aufgaben entlang der Wertschöpfungskette einer Immobilie von der Entwicklung bis zum Betrieb, ergänzen sich und arbeiten eng miteinander zusammen.15 Jahre Erfahrung in Projektentwicklung, Immobilienbau, Vertrieb und Verwaltung bilden ein solides Fundament und vereinen alle vier Bausteine erfolgreich unter einem Dach: die wob group.Die wob group entwickelt seit 2005 innovative Immobilien. Unsere Kapitalanlage-Immobilien zeichnen sich durch hochwertige, energieeffiziente Bauweise aus und versprechen sichere Geldanlage und eine gute Rendite.*Fotomaterial zu dieser Meldung können Sie unter https://skapa-invest.de/ueber-uns/presse/ herunterladen. Der Abdruck ist frei. Wir bitten um ein Belegexemplar.Pressekontakt:Ansprechpartnerin:Alexandra Bellanovac/o SKAPA Invest - ein Unternehmen der te-GruppeBüroanschrift: Frankenstr. 14890329 Nürnberg, Tel.: +49 (0)911 180 780 - 304E-Mail: presse@skapa-invest.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/140172/4640576OTS: te-Gruppe / te management GmbHOriginal-Content von: te-Gruppe / te management GmbH, übermittelt durch news aktuell