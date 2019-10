Neues Immobilien-Portal der Sparda-Bank

Stuttgart (ots) - Ab dem 1. Oktober 2019 steht den Kunden derSparda-Bank Baden-Württemberg der SpardaImmoClub bereit - einePlattform mit Immobilieninseraten von Kunden für Kunden. DiePlattform gibt Sparda-Kunden die Möglichkeit, eine Immobilie zum Kaufanzubieten oder selbst zu kaufen - ohne Maklergebühren oderAnmeldekosten."Der Immobilienmarkt ist herausfordernd. Es gibt wenig Angebotebei gleichzeitig hoher Nachfrage. Zudem müssen Verkäufer oft hoheMaklergebühren zahlen, um die Immobilie zu verkaufen.", leitet MartinHettich, Vorstandsvorsitzender der Sparda-Bank Baden-Württemberg,ein. Die neue Internetplattform SpardaImmoClub soll Abhilfe schaffen.Der Club hat sich zum Ziel gesetzt, Verkäufer und Käufer in einemseriösen und geschützten Umfeld zusammenzubringen. GewerblicheAnbieter wie z.B. Makler werden auf der Plattform nicht zugelassen.Der Einsatz von Maklern sei teuer: Bis zu 7,14 Prozent beträgt dieProvision in Baden-Württemberg, die sich Käufer und Verkäufer imBundesland üblicherweise teilen. Damit werden beispielsweise für einEinfamilienhaus im Wert von 500.000 Euro fast 36.000 EuroMaklerprovision fällig. Beim SpardaImmoClub sollen Käufer nach demerfolgreichen Abschluss eines Kaufvertrags nur einen vergleichsweisegeringfügigen Satz von 0,99 Prozent (inkl. MwSt.) des Kaufpreises alsVermittlungsgebühr zahlen. Damit reduziert sich die Summe aus derBeispielrechnung auf knapp 5.000 Euro. Für Verkäufer ist die Nutzungdes Portals kostenfrei und er erhält zudem eine kostenlose,unverbindliche Verkaufspreis-Orientierung, welche im Inseratsprozessin Echtzeit eine Einschätzung liefert.Nur für Kunden der Sparda-Bank Baden-WürttembergDie Immobilienangebote auf der Plattform www.sparda-immoclub.desind für jedermann aufrufbar. Sobald allerdings ein Inserateingestellt oder ein Angebot angefragt werden möchte, muss eineRegistrierung erfolgen. Die Registrierung ist ausschließlich Kundender Sparda-Bank Baden-Württemberg vorbehalten. Die Verifizierungerfolgt über die Genossenschaftsbank. "Ganz gleich, ob es um den Kaufoder den Verkauf einer Immobilie geht. Es ist immer ein sensiblesGeschäft, bei dem es jeder mit einem seriösen, zuverlässigenGegenüber zu tun haben möchte. Das können wir mit dem SpardaImmoclubgewährleisten", so Martin Hettich und ergänzt: "Diese Sicherheitkönnen die bekannten Immobilienportale im Internet nichtgarantieren."Agiles UnternehmensprojektDas Projekt SpardaImmoClub ist im Rahmen der Einführung eineragilen Unternehmenskultur bei der Sparda-Bank Baden-Württembergentstanden und wurde im Erstellungsprozess im Sinne des DesignThinking immer von und mit unseren Kunden getestet. "Seit einigenJahren arbeiten wir in einer agilen Unternehmenskultur. UnsereMitarbeiter sind dazu aufgefordert, über Ressortgrenzen undHierarchieebenen hinweg in Projektteams zusammenzuarbeiten undAufgaben selbstständig zu lösen. Herausgekommen ist unter anderem derSpardaImmoClub - für uns eine tolle Bestätigung, dass das agileArbeiten bei uns im Haus angekommen ist.", so der Sparda-Chef. Über die Sparda-Bank Baden-Württemberg eGDie Sparda-Bank Baden-Württemberg eG ist mit rund 13,7 MilliardenEuro Bilanzsumme und über 530.000 Mitgliedern die größteGenossenschaftsbank in Baden-Württemberg und bundesweit diezweitgrößte. Sie ist 1999 aus der Fusion der Sparda-Banken inKarlsruhe (1896 gegr.) und Stuttgart (1899 gegr.) hervorgegangen. DieSparda-Banken wurden als Selbsthilfeeinrichtung für Beamte derEisenbahn, Post und Dampfschifffahrt gegründet. Der Spar- undDarlehensverein sollte seinen Mitgliedern bescheidenen Wohlstandmittels günstigen Konditionen ermöglichen. Dieses genossenschaftlichePrinzip gehört zu den Grundprinzipien der Sparda-Bank und wirdkonsequent umgesetzt. Die standardisierten Finanzprodukte sowie dasumfassende soziale wie kulturelle Engagement machen die Sparda-BankBaden-Württemberg in diesem Umfeld für ihre über 700.000 Kundenattraktiv. Die Förderung des wirtschaftlichen Erfolges der Mitgliederbleibt das oberste Ziel. Aktuell unterhält die Sparda-Bank 38Filialen und 51 SB-Banken in Baden-Württemberg. Im Jahr 2019erreichte die Genossenschaftsbank laut Kundenmonitor Deutschland zum27. Mal in Folge Platz 1 bei der höchsten Kundenzufriedenheit.Pressekontakt:Andreas KüchlePressesprecher und Marketingleiter der Sparda-Bank Baden-WürttembergeGAn Hauptbahnhof 370173 Stuttgartandreas.kuechle@sparda-bw.deTel.: 0711 2006 1162Original-Content von: Sparda-Bank Baden-Württemberg eG, übermittelt durch news aktuell