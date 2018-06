Neues Helpdesk- und Ticketsystem für IBM Notes | Easy-Support 8 (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "IBM":

Grevesmühlen (ots) -Seit Jahrzehnten ist IBM Notes (ehemals Lotus Notes) festerBestandteil in vielen Unternehmensstrukturen. Nachdem es um dasSystem in den vergangenen Jahren relativ ruhig geworden war, kündigteIBM Ende 2017 neue Investitionen und eine neue Partnerschaft, diesesSystem betreffend, an. Dem lange von der Anwendergemeinde und denEntwicklerkreisen erwarteten Innovationsschub wird nun vollerVorfreude auf die Version 10 (und folgende) dieses fantastischenGroupware-Werkzeuges entgegengesehen.Bezüglich der Kontinuität dieser Plattform gibt es wohl kaumstrittige Meinungen und keine echte Alternative am weltweitenSoftwaremarkt. Wenn man bedenkt, dass die ersten Versionen von LotusNotes von der Firma Iris Associates in Boston bereits 1985 entwickeltwurden und Notes noch heute von Millionen Anwendern genutzt wird,kann man sich sicher sein, eine wirklich hochklassige und Trendangebende Software zu nutzen. Gibt es denn Alternativen hierzu? AusSicht der RI-SE Enterprise GmbH nicht wirklich. Zu diesem Ergebnisist das Softwarehaus als Hersteller von Applikationen für IBMNotes/Domino nach ihrer 6-monatigen Marktrecherche gekommen.Selbstverständlich gibt es diverse Möglichkeiten,Workflowszenarien auf elektronischem Wege und mobil darzustellen undauch die Mailkommunikation auf allen Ebenen und Geräten abzubilden.Dennoch ist der Softwarehersteller aus Mecklenburg-Vorpommern inletzter Konsequenz zu dem Ergebnis gekommen, dass kaum ein relevantesund vor allem marktetabliertes System eines anderen HerstellersNotes/Domino auch nur ansatzweise das Wasser reichen kann. Die RI-SEEnterprise GmbH sieht die Stärken von Notes nicht primär im BereichMailkommunikation und Kalender (PIM), sondern in erster Linie imBereich Applikationsmanagement."Infolge der nun durch IBM angekündigten Innovationen undInvestitionen in diese Anwendungsplattform, gemeinsam mit einemindischen IT-Partner, haben wir uns dazu entschlossen, auch zukünftigsämtliche Entwicklerressourcen in die Erstellung undWeiterentwicklung unseres Anwendungsportfolios für IBM Notes zuinvestieren.", so eine Sprecherin des Unternehmens.Das jüngste Kind des Produktportfolios ist die brandneue Version 8des seit vielen Jahren sehr erfolgreichen Helpdesk- und TicketsystemsEasy-Support. Bereits im Jahre 2002 wurde die erste Version dieserIBM Notes Applikation veröffentlicht. Heute setzen hunderte vonUnternehmen mit vielen zehntausend Anwendern auf diesesbenutzerfreundliche Supportsystem.Easy-Support sieht seine Kernkompetenz zweifelsohne imTicketmanagement, liefert allerdings optional auch Zusatzmodule fürInventarisierung (inkl. SB-Technik), Informationsmanagement undKundendatenbank. Alles in allem handelt es sich um ein äußerstleistungsfähiges Paket, welches vorzugsweise von mittelständischenUnternehmen, Kreditinstituten und Behörden eingesetzt wird. MaximaleSicherheit, übersichtlich und nachvollziehbar aufgebaute Workflowssowie vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten runden die optisch sehransprechend gestaltete Software ab.Wer sich die Applikation zum ersten Mal anschaut, wird sehrschnell feststellen, dass der Anwendungsschwerpunkt in derTicketbearbeitung liegt. Dem ambitionierten "Supporter" stehenzahlreiche, sehr pfiffige Funktionen zur Verfügung, die ihn in dieLage versetzen, das Störungs- und Anfrageaufkommen optimal zuorganisieren, zu delegieren und enorm zeiteffizient abzuarbeiten.Mit der Version 8 wurden neue Schnittstellen implementiert, sodass die Anwendung mithilfe eines frei konfigurierbaren Regelwerkesin der Lage ist, auch E-Mails und Kontaktformulare (z. B. aus demInternet) entgegenzunehmen, diese zu analysieren undvollautomatisiert in Tickets zu konvertieren. Darüber hinaus kann dieErfassung neuer Tickets ganz klassisch direkt im Notes System oderauf Wunsch auch in einem beliebigen Browser erfolgen. DieZugangskanäle neuer Tickets können durch die Administratoren völligfrei definiert werden. Ganz wesentlich verantwortlich für viele neueFunktionen sind die neuen gesetzlichen Anforderungen derBundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Mit derVeröffentlichung der bankaufsichtlichen Anforderungen an die IT(BAIT) vom 06.11.2017 gelten insbesondere für Kreditinstitute zumTeil recht strenge und neue Anforderungen, wenn es um dasStörungsmanagement im Unternehmen geht. Themen wie Eskalation,individuelle Priorisierung sowie regelmäßige und zeitnahe Informationder Geschäftsleitung zum Störungsaufkommen wurden mit Easy-Support 8besonders beleuchtet und benutzerfreundlich umgesetzt."Wir wollten unsere Anwender in die Lage versetzen, maximaleErgebnisse bei minimalem menschlichem Aufwand zu erzielen. .... Dieswird durch die Nutzung der neuen Roboter innerhalb der Applikationmöglich.", so der Geschäftsführer der RI-SE Enterprise GmbH, RenéRichter, zum Kerngedanken der neuen Version 8.Um Anwender und neue Interessenten in das neue Releaseeinzuführen, steht eine 90-minütige Videodokumentation mit denHighlights der Version 8 zur Verfügung(https://youtu.be/z7XxSh-zdI8). Das Feedback zu diesem Video war nachAussage des Unternehmens bisher durchweg positiv, da es für vieleAnwender eine große Hilfe darstellt, sich mit den neuen und zum Teilsehr komplexen Mechanismen der Version 8 vertraut zu machen.Fazit:Das Helpdesk- und Ticketsystem Easy-Support für IBM Notesvermittelt in der neuen Version 8 einen wirklich ausgewachsenenEindruck. Viele Schwächen der Vorgängerversionen konnten abgestelltwerden, so dass die Anwendung für Unternehmen eine durchausbeachtenswerte Alternative zu den bereits etablierten Ticketsystemenam Markt darstellt. Das Preis-Leistungs-Verhältnis dieser Softwareist im Marktvergleich definitiv überragend.Firmen, die bereits eine IBM Notes Infrastruktur aufgebaut, aberfür die Bearbeitung täglich eingehender Benutzeranforderungen undProbleme noch keine adäquate Software im Einsatz haben, empfiehlt essich, Easy-Support 8 einmal näher anzuschauen.Neben Easy-Support finden sich auf der Webseite des Herstellerszahlreiche weitere Applikationen für Banken und mittelständischeUnternehmen und Behörden. Reinklicken lohnt sich auf jeden Fall.Pressekontakt:Tel.: +49 (0) 1 805 - 88 98 15, Fax: +49 (0) 3 88 27 - 50 856E-Mail: presse-g14@notesanwendungen.deOriginal-Content von: RI-SE Enterprise GmbH, übermittelt durch news aktuell