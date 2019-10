Neues Hämatologie-AnalysesystemAnalysensystem von Beckman Coulter bietet LaborsLaboren mittlerer Größe die gleichen EffizienzvorteilenEffizienzvorteile wie großen Einrichtungen

Für LaborsDas für Labore mittlerer Größe entwickeltesentwickelteDxH 690T von Beckman Coulter bietet eine branchenführende 93%igeErfolgsrate beimim ersten Durchlauf von 93 %, ein, eine5-teiligesteilige Differential-Technologie und den FrühindikatorfürEarly Sepsis Indicator.Brea, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Beckman Coulter, ein weltweitführendes Unternehmen auf dem Gebiet der klinischen Diagnostik, gabheute die Markteinführung seines neuen DxH 690T-Hämatologie-AnalysesystemsAnalysensystems bekann (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2593999-1&h=267974953&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D2593999-1%26h%3D3416055747%26u%3Dhttps%253A%252F%252Furldefense.proofpoint.com%252Fv2%252Furl%253Fu%253Dhttps-3A__c212.net_c_link_-3Ft-3D0-26l-3Dde-26o-3D2593999-2D1-26h-3D1898773569-26u-3Dhttps-253A-252F-252Fc212.net-252Fc-252Flink-252F-253Ft-253D0-2526l-253Den-2526o-253D2593999-2D2-2526h-253D1478531976-2526u-253Dhttps-25253A-25252F-25252Fwww.beckmancoulter.com-25252Fproducts-25252Fhematology-25252Fdxh-2D690t-25253Futm-5Fsource-25253Dpress-2Drelease-252526utm-5Fmedium-25253Dpr-252526utm-5Fcontent-25253D-252526utm-5Fcampaign-25253Dglobal-2Dheme-2D2019-2Ddxh-25252520690t-2526a-253DDxH-252B690T-252Bhematology-252Banalyzer-26a-3DDxH-2B690T-2BH-25C3-25A4matologie-2DAnalysesystems%2526d%253DDwMGaQ%2526c%253D9mghv0deYPYDGP-W745IEdQLV1kHpn4XJRvR6xMRXtA%2526r%253D-xQNVjeyMrL8ssuzy2wQ-a4aPlbAH7_D6BfkZrH6yRI%2526m%253Dqt0enRRbH0EfXp6uEDfztAdahSSv7Nzma4W8UkEgRKY%2526s%253Di7c4uZIRAODFftt8M9LtMr7GvUM3QwiyR42BsjvlzRk%2526e%253D%26a%3DDxH%2B690T%2B-H%25C3%25A4matologie-AnalysesystemsAnalysensystems%2Bbekann&a=DxH+690T+-H%C3%A4matologie-AnalysesystemsAnalysensystems+bekann)t. Das DxH 690T wurde entwickelt, um LaborsLaboren bei derOptimierung von Arbeitsabläufenihrer Arbeitsabläufe und derMaximierung der Betriebszeitihrer Betriebszeiten zu unterstützen. Esbietet LaborsLaboren mittlerer Größe alle Vorteile des DxH 900-Hämatologie-Analysesystems, demAnalysensystems - das Flaggschiff desUnternehmens, - einschließlich einer branchenführenden 93%igenErfolgsrate beimim ersten Durchlauf (engl. ("First Pass Yield, FPY)von 93 %") und den unlängstvor Kurzem eingeführten " Early SepsisIndicator" ( ("Frühindikator für Sepsis).")."Labore sind häufig gefordert, mit weniger Mitteln mehr zuerreichen, um die wachsenden Testanforderungen mit den verfügbarenRessourcen und dem bestehenden Kostendruck in Einklang zu bringen",",sagte Peter Soltani, Ph.D., Senior Vice President und General Managerdes Geschäftsbereichs fürUnternehmensbereichs Hämatologie von BeckmanCoulter. "Das DxH 690T ist eine großartige Lösung für LaborsLaboremittlerer Größe zur Optimierung von Arbeitsabläufen, zurBereitstellung von zuverlässigen Ergebnissen und zur Verbesserung derDurchlaufzeit durch eine Reduzierung von Verfahrensschritten undmanuellen Berührungspunkten. Das System unterstützt Krankenhaus-Netzwerke außerdem bei der Standardisierung auf eine einzigePlattform - das DxH 900 für größere LaborsLabore und das DxH 690T fürLaborsLabore mittlerer Größe."."Das DxH 690T Analysesystem-Analysensystem wendet diehämatologischen Kerntechnologien des UnternehmenUnternehmens - daserweiterte Coulter-Prinzip, VCS 360 und DataFusion - bei derzurhochauflösenden Analyse von Zellen in ihrem nahezu nativen Zustandan. Dies ermöglicht LaborsLaboren mittlerer Größe die Bereitstellungder richtigen Ergebnisse gleich beim ersten Durchlauf ohne unnötigeSpiegelungenFolgetests oder Wiederholungen.Darüber hinaus verfügt das DxH 690T über den FrühindikatorfürEarly Sepsis Indicator, der als Bestandteilim Rahmen einesRoutine-CBC-TestsRoutineblutbilds automatisch zur Bestimmung desDifferentialblutbildes weißer Blutkörperchen fürerwachseneDifferentialblutbilds von erwachsenen Patienten in derNotaufnahme automatisch ausgegebeneingesetzt werden kann. DieFrüherkennung voneiner Sepsis, an der jedes Jahr weltweit ca. 30 Mio.Menschen auf der ganzen Welt erkranken, kann eine Herausforderungdarstellen. Der Early Sepsis Indicator von Beckman Coulter ist dereinzige hämatologiebasierte Biomarker, der von der US- amerikanischenFDA speziell für diezur Verbesserung der Diagnose vonSepsisSepsisdiagnostik zugelassen wurde, damit diese Erkrankung vonÄrzten früher erkannt und schneller behandelt werden kann."Das DxH 690T ist heute in den meisten Regionen der Welterhältlich und wird in den nächsten Monaten weltweit verfügbar sein.DasDieses für LaborsLabore mit mittlerem Durchsatz geeigneteAnalysesystemAnalysensystem baut auf unserer Stärke und Tradition vonInnovationInnovationen im Bereich der Hämatologie auf und ergänztunser breites Hämatologie-Portfolio, zu dem das preisgekrönte DxH 520für LaborsLabore mit geringem Durchsatz, das DxH 900 für LaborsLaboremit hohem Durchsatz und die verbundenen DxH-Workcell-Lösungen fürvernetzte Arbeitszellen für Einrichtungen mit äußerstextrem hohemDurchsatz gehören",", fuhr Soltani fort.Weitere Informationen über dendas DxH 690T erhalten Sie unterwww.BeckmanCoulter.com/DxH690T.Informationen zu Beckman CoulterBeckman Coulter widmet sich dem Fortschritt in derGesundheitsversorgung jedes einzelnen Patienten, indem wirWissenschaft, und Technologie sowie die Leidenschaft und Kreativitätunserer Teams dazu nutzen, um die Rollezur Stärkung der Funktion vonDiagnoselaborsdiagnostischen Laboren zur Verbesserung derResultateErgebnisse im Gesundheitswesen zu stärkeneinsetzen. UnsereDiagnosesysteme werden weltweit für komplexe biomedizinische Testseingesetzt und finden sich in Krankenhäusern, Referenzlaboratorienund Privatlabors aller Welt.Praxislaboren angewendet. Beckman Coulterführt Menschen, Prozesse und Lösungen auf einzigartige Weisezusammen, um die zur Steigerung der Leistungsfähigkeit von klinischenLaborsLaboren und Gesundheitsnetzwerken zu steigern. Dieses Zielsetzen wir umzusammen. Wir erreichen dies, indem wir die Prozesse inder Patientenbehandlung gezieltdurch ein gezieltes Testmenübeschleunigen, unter anderem durch die Vorteile der Automatisierung,von der alle profitieren, tief allgemein verfügbar machen, tiefergreifende Erkenntnisse dank medizinischerdurch klinische Informatikbereitstellen und Aufspüren verborgenerverborgene Werte durcheffektive PartnerschaftenLeistungspartnerschaften erschließen.Beckman Coulter, seit 2011 eine Betreibergesellschaft der DanaherCorporation, hat seinen Hauptsitz in Brea, Kalifornien (USA) undbeschäftigt weltweit mehr als 11 000 Mitarbeiter, die mit vollemEinsatz daran arbeiten, die Welt zu einem gesünderen Ort zu machen.© 2019 Beckman Coulter. Alle Rechte vorbehalten. Pressekontakt:Roslyn WhitehurstBeckman Coulter Public Relations+1-714-961-4391rwhitehurst@beckman.com