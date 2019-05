Bielefeld (ots) - Das Guidebook "Qualitätsmanagement für Gebäude"wird heute erstmals auf der Clima 2019 in Bukarest, Rumänien,vorgestellt. Gebäudebesitzer, Bauherren und Betreiber erfahrenkompakt und übersichtlich, wie sie ein effektives undwirtschaftliches Qualitätsmanagement für ihre Smart Buildingsumsetzen können. Herausgegeben wird das Werk von der REHVA(Federation of European Heating, Ventilation and Air ConditioningAssociations), die als europäische Vereinigung mehr als 110.000europäische Gebäudeingenieure vertritt. Interessenten finden alleInformationen zum Guidebook unter http://ots.de/cg9zvk."Qualitätsmanagement ist heute eine zentrale Voraussetzung fürPlanung, Errichtung und Betrieb von Gebäuden. Eine Standardisierungdieser Prozesse in der Baubranche ist überfällig, damit Bauherrensich auf die Leistungen verlassen können.", so Dr. Stefan Plesser,Geschäftsführer der synavision GmbH und Mit-Autor des neuenGuidebooks. "Mit unserer Software-Plattform bieten wir unseren Kundenein digitales Qualitätsmanagement, das sich bei Neubauten und imBestand oft bereits nach wenigen Monaten amortisiert."Die synavision-Software schafft schnelle Transparenz über dietechnischen Anlagenfunktionen von Gebäuden. Neben Energieeinsparungensind damit auch Verbesserungen des Raumklimas und die Vermeidung vonBetriebsrisiken wie Anlagenverschleiß möglich. Außerdem können KundenExperten-Auswertungen erhalten, die detaillierte Empfehlungslistenfür Effizienzgewinne beinhalten und so das Gebäudemanagement bei derBetriebsführung der technischen Anlagen unterstützen.Die synavision GmbH entwickelt digitale Lösungen zumQualitätsmanagement für die Baubranche. Kunden von synavision sparenmit der innovativen Software jährlich bis zu 30 Prozent derEnergiekosten ein.Pressekontakt:synavision GmbHMichael SchwartzKrieler Str. 2150935 KölnTel.: 0221 95794980E-Mail: schwartz@synavision.deOriginal-Content von: synavision GmbH, übermittelt durch news aktuell