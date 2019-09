Neues Gütesiegel Familienorientierung von Diakonie Deutschland und EKD fördert Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Hannover (ots) -Sperrfrist: 19.09.2019 16:30Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Die Diakonie Deutschland und die Evangelische Kirche inDeutschland (EKD) haben in einer gemeinsamen Initiative das"Evangelische Gütesiegel Familienorientierung" entwickelt. DasGütesiegel ermutigt und unterstützt Träger, Einrichtungen undDienste, ihre Personalpolitik familienorientiert weiterzuentwickelnund nach innen wie außen sichtbar zu machen. Damit setzen sich Kircheund Diakonie auch als Arbeitgeberinnen für Menschen mit familiärenAufgaben ein.Dafür, dass dies gelingt, spricht die erfolgreich abgeschlossenePilotphase: In einem Festakt in Berlin unter Teilnahme vonBundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffey wurden heute die erstenzwölf Einrichtungen mit dem Gütesiegel zertifiziert. "Durch ihreBereitschaft mitzumachen und Neues zu erproben, haben sie dasGütesiegel aktiv mitgestaltet und viel dazu beigetragen, dass fürandere kirchliche und diakonische Einrichtungen jetzt einpraxistauglicher Baustein für ein modernes Personalmanagement zurVerfügung steht", sagte der EKD-Ratsvorsitzende, LandesbischofHeinrich Bedford-Strohm, in seiner Begrüßungsrede. Noch immer sei eseine Zukunftsfrage, wie es besser gelingen kann, dass Frauen undMänner sowohl eine ambitionierte Berufstätigkeit ausüben können alsauch über genügend Zeit und Flexibilität verfügen, um gleichzeitigfür Kinder und Angehörige sorgen zu können. "Die Erwerbsarbeitsweltsteht vor der Aufgabe, sich auf grundlegend veränderte Bedingungeneinzustellen. Betriebe und Einrichtungen müssen den Blick dafürweiten, dass Menschen heute im Normalfall sowohl Erwerbs- als auchSorgearbeit leisten und die nachteilsfreie Verbindung ermöglichen.""Wichtig ist uns, uns nicht nur politisch für die Stärkung vonFamilien und die bessere Vereinbarkeit von Familie und Berufeinzusetzen, sondern dies auch in unserer Rolle als Arbeitgeberumzusetzen", betont Maria Loheide, Vorstand Sozialpolitik derDiakonie Deutschland. "Mit dem Evangelischen GütesiegelFamilienorientierung haben wir ein Instrument entwickelt, umFamilienfreundlichkeit strategisch und strukturell in derPersonalpolitik evangelischer und diakonischer Einrichtungen undDienste zu verankern. Wir sind sicher, dass davon nicht nur dieMitarbeitenden und ihre Familien, sondern auch unsere Träger,Einrichtungen und Dienste durch qualifizierte Bewerbungen, sinkendeFehlquoten und stärkere Verbundenheit ihrer Mitarbeitendenprofitieren", so Loheide.Das Evangelische Gütesiegel Familienorientierung versteht sichnicht nur als Auszeichnung für familienorientierte Angebote in denEinrichtungen. Vielmehr handelt es sich um ein strategischesManagementinstrument, bei dem der Prozess im Vordergrund steht unddas sich flexibel auf die unterschiedlichen Rahmenbedingungenkirchlicher und diakonischer Träger, Einrichtungen und Diensteanwenden lässt. Das Zertifizierungsverfahren wurde so konzipiert,dass es sich insbesondere für kleine und mittlere Anstellungsträgereignet, da diese in der Regel über weniger Ressourcen und KnowHowverfügen, um ihre Personalpolitik strategisch weiterzuentwickeln.Nach der erfolgreichen Pilotphase wird das Evangelische GütesiegelFamilienorientierung in der nun folgenden Implementierungsphasedeutlich ausgebaut und langfristig etabliert. Dies wird von 17Landeskirchen und Diakonischen Werken unterstützt.Weitere Informationen finden Sie unter:www.fa-d.de/familienorientierung.Die ersten 12 Zertifikatsträger sind:- Diakoniewerk Simeon gGmbH, Berlin- Berliner Stadtmission e.V.- Ev. Zentralinstitut für Familienberatung (EZI), Berlin- Ev. Kirchenkreisverband Berlin Süd-West- Haus Berlin gGmbH, Graf Recke Stiftung, Neumünster- Diakoniestationen Harz-Heide gGmbH, Braunschweig- Kirchenkreisamt Ronnenberg- Stiftung Diakonie-Sozialwerk Lausitz, Görlitz- Kirchenbezirk Löbau-Zittau- Wirtschaftsbetrieb (WIB GmbH) des Diakonischen Werks imKirchenkreis Recklinghausen gGmbH- Ev. Kirchenkreis Dortmund- Ev. Diakonieschwesternschaft Herrenberg-Korntal e.V.Hannover, 19. September 2019Pressestelle der EKDFachtag/Verleihungszeremonie Evangelisches GütesiegelFamilienorientierung 19.09.2019, Villa Elisabeth, Berlin EKD undDiakonie Deutschland in Kooperation mit der fakdEINRICHTUNGEN DER PILOTPHASE - TESTIMONIALS UND KONTAKTE FÜRPRESSENANFRAGEN ---Evangelischer Kirchenkreisverband Berlin Süd-West www.kva-bsw.deTestimonialFamiliengütesiegel im Ev. Kirchenkreisverband Berlin Süd-West Füruns war das Ev. Familiengütesiegel eine Herzensangelegenheit. Wirwaren überrascht, dass wir einen großen Teil der zertifiziertenMaßnahmen bereits seit langem in der Praxis umsetzen und nun nur nochverbindlich verschriftlichen mussten. Das Zertifizierungsverfahrenhat uns aber dazu ermutigt, genauer hinzusehen und unsere Angebote imSinne der Familienorientierung weiterzuentwickeln. In den Zeiten derwachsenden Anforderungen an die Familien freuen wir uns, dass wirunsere Mitarbeitenden bei dieser Aufgabe unterstützen können. Das Ev.Gütesiegel Familienorientierung sehen wir als ein gutes Instrumentder Personalbindung und Personalgewinnung.Kontakt für PresseanfragenJulia Lukaszewicz, Abteilungsleitung Kindertagesstätten,lukaszewicz@rkv-blnsuedwest.de---Evangelisches Zentralinstitut für Familienberatung gGmbHwww.ezi-berlin.deTestimonial"Die Aufwendungen einer familienorientierten Personalpolitikwerden durch Motivation und Einsatz der Kolleginnen und Kollegen nachmeinem Eindruck rasch ausgeglichen." Pfarrerin Sabine Habighorst,GeschäftsführerinKontakt für PresseanfragenPfarrerin Sabine Habighorst, Geschäftsführerin,habighorst@ezi-berlin.de---Ev. Diakonieschwesternschaft Herrenberg-Korntal www.evdiak.deTestimonial"Ich bin mir sicher, dass das Evangelische GütesiegelFamilienorientierung nach und nach zur Personalgewinnung führen wird.Diese Welt braucht einen verlässlichen Partner, der Wert auf Familielegt und den Wert der Familie hegt und pflegt." Pflegedienstleitung,Diakonieschwesternschaft Herrenberg-KorntalKontakt für PressenanfragenSieglinde Berger, Assistenz der Geschäftsführung,s.berger@evdiak.de Frau Nuding, U.Nuding@evdiak.de--- Stiftung Diakonie-Sozialwerk Lausitz www.dsw-lausitz.deTestimonialDas Zertifizierungsverfahren zum Evangelischen GütesiegelFamilienorientierung bietet uns als Organisation eine fundierteBasis, nachhaltige Standards an Maßnahmen zu entwickeln, die genauunserem Bedarf bzw. dem unserer Mitarbeitenden entsprechen. Die klardefinierten Kriterien bilden einen transparenten Rahmen und gebengleichzeitig hilfreiche Impulse, wo die berühmte Betriebsblindheitbisher ohne Zertifizierungsverfahren unsere Überlegungen beendete.Dadurch können wir die Organisationsreife in diesem Bereichzielgerichtet evaluieren und Prozesse festlegen, besser zu werden undein gemeinsames Verständnis zu entwickeln. Das stärkt uns alsattraktive Arbeitgeberin nach außen genauso wie unsereorganisationale Kultur nach innen. Damit ist dieses Gütesiegel mehrals ein Ergebnisnachweis. Es ist ein Auftrag, dem wir uns zukünftiggern weiter stellen werden. Christina S. Lumper, Vorstand StiftungDiakonie-Sozialwerk LausitzKontakt für PresseanfragenStephanie Gierth, Personalreferentin,Stephanie.gierth@dsw-lausitz.de---Kirchenkreisamt Ronnenberg - Kirchenkreis Ronnenbergwww.kirchenkreis-ronnenberg.de/kirchenkreis/kirchenkreisamtTestimonial"Es ist erstaunlich und interessant, wie 'Familienorientierung' inunterschiedlichen Lebenssituation von Mitarbeitenden definiert wirdund dass der Begriff längst nicht mehr Vater, Mutter, Kind, Oma undOpa allein umfasst." Antje Marklein, Superintendentin KirchenkreisRonnenbergKontakt für PresseanfragenJoachim Richter, Amtsleiter, joachim.richter@evlka.de---Kirchenbezirk Löbau-Zittauhttp://www.kirchenbezirk-loebau-zittau.de/Testimonial"Kirche ist den Werten der gerechten Gemeinschaft verpflichtet undarbeitet als Dienstgemeinschaft. Dazu gehört die gute Vereinbarungvon Familie und Beruf, die Männern und Frauen existenzsicherndeBerufe ermöglicht. Die Mitarbeitende konnten im Prozess hin zurZertifizierung erleben, dass Arbeitgeberin Kirche nicht nur immermehr an Leistung und Flexibilität voraussetzt, sondern mit ihnengemeinsam Maßnahmen entwickelt, die den Mitarbeitenden zu gute kommenund sie als Person und mit ihrer Arbeit wertschätzen." PfarrerinAntje Pech, Superintendentin Kirchenbezirk Löbau-ZittauKontakt für PresseanfragenPfarrerin Antje Pech, Superintendentin,suptur.loebau_zittau@evlks.de Christian Kühne, Kirchenmusikdirektor,christian.kuehne@evlks.de--- Verein für Berlin Stadtmissionwww.berliner-stadtmission.deTestimonial"Wir freuen uns, das Evangelische Gütesiegel Familienorientierungzu nutzen um die Arbeitsbedingungen unserer Mitarbeitendenkontinuierlich zu verbessern und neue Mitarbeitende zu gewinnen."Martin Zwick, kaufmännischer Vorstand des Vereins der BerlinerStadtmission."Besonders erfreulich ist die positive Dynamik, die während derbereichsübergreifenden Zusammenarbeit in der Projektgruppe entstandenist. Das Thema familienorientiertes Führen ist weiter in den Fokus
der Arbeit und der Zusammenarbeit der Berliner Stadtmission gerückt."
Annika Meyer, ProjektleitungKontakt für PresseanfragenAnnika Meyer, Projektleitung, ameyer@berliner-stadtmission.deBettina Kopps, Redaktion, kopps@berliner-stadtmission.de---Diakoniestationen Harz-Heide gGmbHwww.diakoniestation38.de Kontakt für Presseanfragen Bianca Usarek,
Prokuristin, bianca.usarek@diakoniestation38.de---Wirtschaftsbetrieb (WIB GmbH) des Diakonischen Werks imKirchenkreis Recklinghausen gGmbH www.diakonie-kreis-re.de Kontaktfür Presseanfragen Gerd Bröker, Prokurist,g.broeker@diakonie-kreis-re.de---Diakoniewerk Simeon gGmbHwww.diakoniewerk-simeon.de Kontakt für Presseanfragen DeniseWanniger, Diversity-Beauftragte, d.wanninger@diakoniewerk-simeon.de---Evangelischer Kirchenkreis Dortmundwww.ev-kirche-dortmund.de Kontakt für Presseanfragen Anke Steger,Gleichstellungsbeauftragte, anke.steger@ekkdo.de