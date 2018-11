Neues Grundsteuerkonzept: Warnung vor Angstkäufen

Hamburg (ots) - Mit Spannung werden die endgültigen Pläne zurReform der Grundsteuer erwartet. Nachdem Bundesfinanzminister OlafScholz nun ein erstes Konzept vorlegte, das die Grundsteuerbemessungindividueller und damit gerechter machen sollte, gibt es stattdessenerste Anhaltspunkte, die befürchten lassen, dass die Pläne besondersMieter hart treffen könnten und zu Angstkäufen auf demImmobilienmarkt führen könnten.Grund dafür ist der Plan, teure Wohnungen höher zu besteuern undVermieter so dazu zu bewegen, Wohnraum preiswerter anzubieten. DasProblem dabei: In der Praxis werden solche Mehraufwendungen oft alsBetriebskosten auf den Mieter umgelegt. "Besonders inBallungsgebieten wie Hamburg oder München, die ohnehin bereitsHöchstpreise aufrufen und wenig alternativen Wohnraum bieten, dürftees zu einer sprunghaften Mietkostenerhöhung kommen", erwartet StephanScharfenorth vom Vermittlungs- und Beratungsportal fürBaufinanzierungen Baufi24.de.Privathaushalte unter Entscheidungsdruck"Gerade Schwellenhaushalte, die sich bislang noch aus Vorsicht voreinem Immobilienkauf gescheut haben, könnten durch einen plötzlichenMietkostenanstieg unter Druck geraten und voreilig für den Kauf einerImmobilie entscheiden, um der Mietsteigerung langfristig zuentgehen", befürchtet Scharfenorth und warnt zugleich vor unbedachtenEntscheidungen. "Mieter sollten jetzt nicht überstürzt handeln.Stattdessen sollten Sie in Ruhe die individuelle Situation mit einemunabhängigen Berater besprechen und genau durchrechnen, bis zuwelchem Kaufpreis sich der Erwerb eines eigenen Hauses oder einerWohnung lohnt", rät Scharfenorth.Folgen für den ImmobilienmarktAuch einen Anstieg der Immobilienpreise hält der Experte nicht fürausgeschlossen. "Sollte die Nachfrage nach Wohneigentum in Folgeeiner Mietpreisexplosion plötzlich ansteigen, könnten dieImmobilienpreise ebenfalls rasch nachziehen", so Scharfenorth.Über Baufi24Das mehrfach ausgezeichnete Vermittlungs- und Beratungsportal fürBaufinanzierungen www.Baufi24.de bietet Darlehensinteressiertenumfangreiche Informationen zum Thema Immobilienfinanzierung undvergleicht die Angebote von über 400 Banken sowie Kreditinstituten.2006 gegründet, ist das Unternehmen heute Anlaufstelle für jährlichüber 3 Millionen Interessenten. Dabei unterstützen die Berater in dendeutschlandweiten Geschäftsstellen zukünftige Hausbesitzer auf ihremWeg zum Eigenheim und entwickeln für sie die optimaleFinanzierungsstrategie - kostenfrei, unverbindlich sowie persönlichvor Ort.Pressekontakt:Sofie DittmerPR-ManagerBaufi24 GmbHMail: presse@baufi24.deFon: +49 (0)40 284095372Original-Content von: Baufi24 GmbH, übermittelt durch news aktuell