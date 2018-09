Neues Gründerzentrum in der Hafencity / Acceleratoren für Medien, Commerce und Logistik beziehen gemeinsamen Standort im Kreativspeicher M28

Hamburg (ots) - Hamburg hat einen neuen Hotspot für innovativeGeschäftsmodelle. Die Startup-Beschleuniger-Programme Next MediaAccelerator (nma), Next Commerce Accelerator (NCA) und Next LogisticsAccelerator (NLA) beziehen das Dachgeschoss des Kreativspeichers M28in der Hafencity.Auf der 630 qm großen Fläche werden künftig jährlich rund 40Start-ups aus aller Welt für jeweils sechs Monate an ihrenGründungskonzepten feilen und sich auf den nächsten Wachstumsschrittvorbereiten. Ihre Geschäftsmodelle werden analysiert, vermarktbareAngebote aufgebaut und Finanzierungsstrategien entwickelt. Diebeteiligten Hamburger Unternehmen stellen dafür Testumgebungen undMentoren zur Verfügung."Am neuen Standort werden Digitalunternehmer branchenübergreifendzusammenarbeiten und sich gegenseitig inspirieren - eineinterdisziplinäre Ideenschmiede mit europaweit einzigartigem Profil",unterstreicht Andreas Mansfeld, Generalbevollmächtigter der Haspa,die als Investor an allen drei Programmen beteiligt ist. "Auch fürdie Gesellschafter- und Partnerunternehmen entsteht ein zentralerTreffpunkt für den informellen Austausch und neue Impulse.""International ausgerichtete Accelerator-Programme stehen inhartem Wettbewerb. Wer aussichtsreiche Start-ups anziehen will, mussauch beim Standort und den Arbeitsbedingungen einiges bieten. DasWeltkulturerbe Speicherstadt ist für uns der ideale Standort. Sie hatCharme und Charakter und steht symbolisch für die Medien-, Handels-und Logistikmetropole", so Bodo Kräter, Mitgründer der dreiAcceleratoren. "Auch die räumliche Nähe zum im Juni eröffnetenVirtual-Reality-Zentrum in den unteren Etagen verspricht interessanteKooperationen."Der NMADer 2015 in Hamburg gegründete next media accelerator beschleunigtmediennahe Startups aus ganz Europa mit einem sechsmonatigenIntensivprogramm und bis zu 50.000 Euro. Teilnehmende Teamsprofitieren dabei vom großen nma-Netzwerk und direkten Kontakten zuden führenden Unternehmen der Medien- und Werbebranche. Der nma wurdevon der dpa initiiert. Weitere Informationen unter www.nma.vcDer NLADer Next Logistics Accelerator (NLA) wurde 2017 von der HamburgerSparkasse, der Logistik-Initiative Hamburg sowie New Times Venturesals branchenspezifischer Multi-Corporate-Accelerator gründet. Erunterstützt Startups und Gründer-Teams aus der ganzen Welt bei derEntwicklung digitaler, innovativer Geschäftsmodelle. NebenBeteiligungskapital von bis zu 50.000 Euro und einem Zugang zupotenziellen Kunden und Geschäftspartnern bietet er den teilnehmendenStartups ein maßgeschneidertes Trainings- und Coachingprogramm, sowieRäumlichkeiten. Im Gegenzug geben die Teilnehmer Unternehmensanteilezwischen drei und zehn Prozent an die NLA-Gesellschafter ab. WeitereInformationen unter www.nla.vcDer NCADer Next Commerce Accelerator (NCA) ist ein in 2017 gegründetesJoint Venture der Hamburger Sparkasse, HSH Nordbank und der StadtHamburg, das Startups, etablierte Unternehmen und Expertenzusammenführt, um gemeinsam Geschäftsinnovationen im Bereich deselektronischen Handels zu entwickeln. Er bietet nebenBeteiligungskapital von bis zu 50.000 Euro Zugang zu potenziellenKunden und Geschäftspartnern, ein maßgeschneidertes sechsmonatigesTrainings- und Coaching-Programm sowie Räumlichkeiten. Im Gegenzuggeben die Startups Unternehmensanteile zwischen drei und zehn Prozentan die NCA-Gesellschafter ab. Weitere Informationen unter www.nca.vcPressekontakt:Marcus-Andree Schoenemarcus-andree.schoene@haspa.deTel 040 3579 3626Original-Content von: Next Commerce Accelerator GmbH, übermittelt durch news aktuell