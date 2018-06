Unterföhring (ots) -- Der ungarische Entertainer wird neben Charlotte WürdigCo-Moderator bei "X Factor"- Ben moderierte bereits zahlreiche TV-Shows in Ungarn wie"X-Factor", "Big Brother", "Take Me Out" und "Survivor"- "X Factor", die große Musik-Entertainment-Show ab 27. August nurauf Sky 1- Tickets zur Show unter: www.sky.de/xfactor26. Juni 2018 - Er kennt sich mit dem Format "X Factor" aus wiekein anderer: Ben Istenes, der in seinem Heimatland Ungarn bereitsvier Staffeln der Musik-Entertainment-Show moderierte, wird bei derdeutschen Ausgabe des Erfolgsformats "X Factor" als Co-Moderator aufbisher noch nicht gezeigte Art und Weise Backstage und Social Mediader Musik-Entertainmentshow miteinander verbinden. Istenes moderiertebereits in Ungarn bekannte TV-Formate wie "Big Brother", "Take MeOut" und aktuell "Survivor"."'X Factor' wird groß! Die Show ist ein weltweites Erfolgsformatund wird auch Deutschland in seinen Bann ziehen. Ich freue michdarauf, bei diesem tollen Show-Format die Co-Moderation zu übernehmenund natürlich auf die vielen talentierten Künstler", so Ben zu seinerneuen Aufgabe bei "X Factor".Auch Christian Asanger, Vice President Entertainment Channels beiSky Deutschland freut sich auf den Entertainer: "Mit Ben konnten wirnicht nur ein neues Gesicht mit großem Sympathiefaktor für dasdeutsche Fernsehen gewinnen, sondern gleichzeitig auch einenModerator mit jeder Menge `X Factor`-Erfahrung und einen echtenSocial-Media-Star. Für uns eine ganz hervorragende Mischung!"Exklusiv auf Sky 1 können Sky Kunden ab 27. August Jennifer Weist,Thomas Anders, Sido und Lions Head alia Iggy auf der Suche nach denMusiktalenten von Morgen begleiten. Weitere Informationen und Ticketszur Show zur Show unter http://www.sky.de/xfactorÜber Ben Istenes:In seinem Herkunftsland ist der gebürtige Ungar ein wahrer Starund bei Jung und Alt bekannt: Ben Istenes wuchs bis zur 10. Klasse inDeutschland auf und absolvierte nach seinem Abitur in Ungarn einStudium der Kommunikation und Medienwissenschaft in Budapest. SeineKarriere als Moderator begann im Jahr 2008 bei VIVA TV in Ungarn.Neben Formaten wie den ungarischen Versionen von "Big Brother","Survivor" sowie "Take Me Out" moderierte der 31-Jährige bereits invier Staffeln die ungarische Ausgabe von "X Factor". 2016 und 2017erhielt Ben die Auszeichung "Comet" für den besten Social MediaTeilnehmer Ungarns. Außerdem ist er seit 2014 jedes Jahr unter denTop 20 der einflussreichsten ungarischen Stars bei Forbes.Über "X Factor":Bei "X Factor" treten die talentiertesten Musiker Deutschlands invier Kategorien gegeneinander an und versuchen die prominente Juryund das Publikum von sich zu überzeugen. Dabei erhalten nicht nurweibliche und männliche Solokünstler jeder Altersgruppe, sondern auchDuette und Bands die Chance auf eine musikalische Karriere. DieKandidaten müssen das gewisse Etwas haben - den X Factor. Auch dieJury stellt sich einer besonderen Herausforderung: Die Juroren,allesamt erfahrene Profis aus dem Musikgeschäft, werden im Verlaufder Show zu Mentoren der Kandidaten und kämpfen für ihre Favoriten.Damit treten auch die Jurymitglieder untereinander in einenWettbewerb. Die Musikprofis verhelfen mit ihrem Know-how denKandidaten zum perfekten Auftritt, treffen mit ihnen künstlerischeEntscheidungen und kämpfen darum, dass ihr Act die Show im großenFinale gewinnt."X Factor" ist eine der erfolgreichsten Musik-Castingshows derWelt und lief bereits in 52 Ländern weltweit. Darunter England,Australien, Belgien, Russland, Niederlande, Spanien, Italien,Frankreich, USA, Japan und Brasilien. Entwickelt wurde die Show 2004von Simon Cowell, aus dessen Feder auch das erfolgreicheFremantleMedia-Format "Got Talent" stammt. "X Factor" hat wie keinanderes Musik-Format Weltstars wie Leona Lewis, Alexandra Burke, OllyMurs, James Arthur und One Direction hervorgebracht. In Deutschlandwird das Format von UFA Show & Factual produziert.Über Sky 1:Der Entertainmentsender Sky 1 zeigt in Deutschland und Österreicheine ebenso unterhaltende wie hochwertige Mischung aus exklusivenShowformaten und hochkarätigen Serien. Das Programm besteht sowohlaus eigenproduzierten Shows und Serien als auch aus großartigeninternationalen Serienproduktionen. Über Kabel, Satellit und IPTVsteht Sky 1 in SD als Teil des Sky Starter Pakets allen Sky Kundenzur Verfügung, in HD ist der Sender im Sky Entertainment Paketerhältlich. Die Sendungen sind zudem über Sky On Demand, Sky Go undSky Ticket zeitlich und räumlich flexibel abrufbar.Über Sky Deutschland:Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu denführenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht ausLive-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen undDokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc.23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusiven Programmevon Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: März 2018).