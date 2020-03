Mainz (ots) - Mirjam Meinhardt begrüßt ab Montag, 9. März 2020, die Zuschauer im"ZDF-Morgenmagazin". Die Journalistin präsentiert die Sendung in der Frühschienein der Zeit von 5.30 bis 7.00 Uhr. Meinhardt folgt auf Wolf-Christian Ulrich,der seit November 2019 als Korrespondent im ZDF-Studio Wien tätig ist."Mirjam Meinhardt ist ein Interview-Profi und überzeugt durch ihre natürlicheAusstrahlung. Die Zuschauer am frühen Morgen können sich auf ein frischesGesicht und eine kompetente und sympathische Moderatorin freuen", so AndreasWunn, Leiter der Redaktionen "ZDF-Morgenmagazin" und "ZDF-Mittagsmagazin".Mirjam Meinhardt kommt von SWR2 und absolvierte auch ihre journalistischeAusbildung beim Südwestrundfunk. Aufgewachsen in Hessen studierte siePublizistik und BWL in Mainz und Krakau. Heute lebt sie in Baden-Baden undBerlin.Ansprechpartnerin: Maike Magdanz, Telefon: 030 - 2099-1093; Presse-Desk,Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfmorgenmagazinBiografie Mirjam Meinhardt:https://presseportal.zdf.de/biografie/Person/mirjam-meinhardt/"ZDF-Morgenmagazin" in der ZDFmediathek:https://zdf.de/nachrichten/zdf-morgenmagazinhttps://twitter.com/morgenmagazinhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4537257OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell