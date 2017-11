Köln (ots) - Seit mittlerweile zehn Jahren berichtet dasVOX-Promi-Magazin "Prominent!" werktäglich sowie sonntags über dieStars und Sternchen, die Schönen und Reichen - immer mit einem sehrnahen Blick auf die Welt des "schönen Scheins". Und das mit Erfolg:Bis zu 13,5* Prozent der 14-59-Jährigen schalten ein, wenn Nina Bottund Amiaz Habtu sechsmal in der Woche on air gehen. Mit NovaMeierhenrich bekommt der Kölner Sender nun Verstärkung für dasModeratorenteam. Die 43-Jährige wird ab sofort im Wechsel mit NinaBott und Amiaz Habtu "Prominent!" moderieren. Die Hamburgerin istselbst seit vielen Jahren als Moderatorin auf den roten TeppichenDeutschlands unterwegs und kennt die Welt der VIPs in- und auswendig.Nova Meierhenrich: "Ich freue mich sehr darauf, neben meinenCharity-Projekten, meiner Schauspielerei und meinem Blog künftig für'Prominent!' vor der Kamera zu stehen, die Stars dieser Welt demZuschauer näherzubringen und Teil des VOX-Teams zu sein."Mit dieser Unterstützung wird es den drei Moderatoren in Zukunftnoch verstärkter möglich sein, die Prominenz des Landes zu treffen,Reportagen zu drehen und auf den roten Teppichen zu sein, umInterviews auch außerhalb des Studios zu führen.VOX zeigt "Prominent!" immer werktags um 20 Uhr und sonntags amspäten Abend.*Quote vom 03.09.17 Quelle: AGF/GfK/DAP TV Scope/MG RTL DForschung und Märkte.Pressekontakt:VOX KOMMUNIKATIONKatrin Bechtoldtkatrin.bechtoldt@mediengruppe-rtl.de+49 221 456-74404Original-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuell