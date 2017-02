Neues Gebäudeenergiegesetz: Guter Ansatz mit Luft nach oben

Berlin (ots) -- Öffentliche Gebäude werden effizienter- Allianz für Gebäude-Energie-Effizienz (geea) nimmt StellungDie Allianz für Gebäude-Energie-Effizienz (geea) hat am 1. Februar2017 eine Stellungnahme zu dem von Bundeswirtschafts- undBundesbauministerium vorgelegten Entwurf des Gebäudeenergiegesetzesabgegeben. Das neue Gesetz soll das Ordnungsrecht fürenergieeffiziente Gebäude vereinfachen und wird einen effizienterenEnergiestandard für öffentliche Nichtwohngebäude festlegen.Die geea bewertet positiv, dass der Entwurf die wichtigstenenergie- und klimapolitischen Grundsätze berücksichtige: Dietechnologieoffene Ausgestaltung von Anforderungen an zu errichtendeund zu sanierende Gebäude, eine weitgehende Freiwilligkeit beiSanierungsentscheidungen, eine Fokussierung auf wirksamen Klimaschutzsowie die Wirtschaftlichkeit der Maßnahmen."Mit dem vorliegenden Entwurf wird das Energieeinsparrecht fürGebäude in einem Regelwerk zusammengeführt. Wir begrüßen, dass dieRechtsgrundlage damit einfacher und übersichtlicher wird. Bauherren,Handwerker, Planer, Behörden und Industrie profitieren von derbesseren Verständlichkeit", so Andreas Kuhlmann, Geschäftsführer derdena und Sprecher der geea. "Allerdings hätte der Entwurf sicherlichnoch schlanker und einfacher werden können."Standard für Nichtwohngebäude sollte keine Vorfestlegung fürWohngebäude seinAnlass der Neuregelung ist die in der EU-Gebäuderichtlinieenthaltene Forderung nach einem Niedrigstenergiegebäude-Standard(nearly-zero-energy-building, nZEB) für Neubauten. Dieser Standardsoll nun für Nichtwohngebäude der öffentlichen Hand auf dem Niveaueines KfW-Effizienzhauses 55 liegen. Der entsprechende Standard fürprivate Neubauten soll später festgelegt werden. "DerEffizienzhaus-55-Standard für öffentliche Nichtwohngebäude istdurchaus ambitioniert, aber das ist auch dringend erforderlich. Dieöffentliche Hand sollte stärker als bisher ihrer Vorbildfunktiongerecht werden. Anders ist die Ernsthaftigkeit der klimapolitischenZiele kaum vermittelbar. Für den später noch zu definierendenWohngebäudestandard gelten sicherlich weitergehendeRahmenbedingungen. Es kommen andere Baustoffe und Techniken zumEinsatz, die anders bewertet werden müssen. Doch auch hier gilt: Dietechnologischen Mittel und Optionen für einen ambitionierten Ansatzsind sicher vorhanden", betont Kuhlmann.Der Referentenentwurf sieht nach derzeitigem Stand eine Reiheweiterer Neuerungen vor. So ist unter anderem geplant, dieEnergieeffizienz von Gebäuden künftig nach nur noch einer DIN-Norm(Neufassung der DIN V 18599) zu bilanzieren. Dies ist nach Ansichtder geea der richtige Ansatz. Zwei Dinge müsse die Bundesregierungaber sicherstellen: Fachakteuren sollten die neue Norm in der Breitebekannt und entsprechende Arbeitsmittel - insbesondereBilanzierungssoftware - erhältlich sein.Nachholbedarf beim Thema GebäudeenergieausweisAußerdem begrüßt die geea, dass Energieausweise in Zukunftverpflichtend auch CO2-Kennwerte enthalten sollen. Bedauerlich seijedoch, dass die Bundesregierung das neue Gesetz nicht genutzt habe,um endlich für einen aussagekräftigen Gebäudeenergieausweis zu sorgenund nur noch Energiebedarfsausweise zuzulassen. "Das Thema bleibt aufder Agenda. Wir werden uns im weiteren Gesetzgebungsverfahren dafüreinsetzen - im Sinne des Klimaschutzes, aber auch im Sinne einerverlässlichen Information für Immobilienbesitzer und Mieter", soAndreas Kuhlmann."Wichtig ist, dass der Gesetzentwurf nun schnell überarbeitet undkonsolidiert und noch in dieser Legislaturperiode verabschiedetwird", bilanziert Kuhlmann.Zum Entwurf des GebäudeenergiegesetzesMit dem Entwurf eines Gesetzes zur Einsparung von Energie und zurNutzung Erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung inGebäuden - kurz Gebäudeenergiegesetz (GEG) - haben das Bundesumwelt-und das Bundeswirtschaftsministerium das Energieeinspargesetz (EnEG),die Energieeinsparverordnung (EnEV) und dasErneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) zusammengeführt. ImFebruar soll der Entwurf ins Bundeskabinett eingebracht werden.Zur kompletten Stellungnahme der geea zum Entwurf desGebäudeenergiegesetzes:http://www.geea.info/positionen/positionen.htmlZur geeaDie geea ist ein branchenübergreifender Zusammenschluss führenderVertreter aus Industrie, Forschung, Handwerk, Planung, Handel undEnergieversorgung. Das Ziel der geea ist, die Energieeffizienz inGebäuden in Deutschland durch Empfehlungen für die Politik undkonkrete Maßnahmen seitens der Wirtschaft zu verbessern. Die dena hatdie geea initiiert und koordiniert ihre Aktivitäten.Weitere Informationen unter www.geea.info.Pressekontakt:Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), Thomas Drinkuth,Chausseestraße 128 a, 10115 BerlinTel: +49 (0)30 72 61 65-685, Fax: +49 (0)30 72 61 65-699,E-Mail: drinkuth@dena.de, Internet: www.dena.deOriginal-Content von: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), übermittelt durch news aktuell