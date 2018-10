Berlin (ots) -- Am 7. November bereiten im Forum: Elektromobilität zwölfzielgruppenspezifische Vorträge das Thema Elektromobilität fürE-Handwerker auf- Kostenlose Teilnahme für alle Besucher der Fachmesse- Leitfrage im eMO Frühstück: Wie gut ist das Handwerk aufElektromobilität vorbereitet?Die belektro - Fachmesse für Elektrotechnik, Elektronik und Lichtbietet in diesem Jahr ein neues Forum zur Elektromobilität an. Am 7.November 2018 führen Vertreter aus Industrie, E-Handwerk undregionale Partner wie die Berliner Agentur für Elektromobilität eMOin das Thema ein."E-Mobilität ist für die Branche kein neues Thema", sagt AnnickHorter. Doch der seit Jahren versprochene Durchbruch habe auf sichwarten lassen. Der Dieselskandal und erste Fahrverbote haben demThema Elektromobilität aber in den letzten Monaten einen großenAufschwung verschafft. Laut einer aktuellen Studie derUnternehmensberatung McKinsey interessieren sich mittlerweile 44Prozent der Deutschen für den Kauf eines Elektroautos. "Für dieE-Handwerke ist jetzt die richtige Zeit, sich das notwendige Wissenanzueignen", so Horter. Das Forum Elektromobilität richtet sich anE-Handwerker sowie an Bauherren, Planer und Architekten, die sicheinen Überblick über die Thematik verschaffen möchten.Der Tag wird mit einem Elektromobilitätsfrühstück mit der Frageeingeläutet, wie gut das Handwerk auf die Elektromobilitätvorbereitet ist. In einer kurzen Diskussionsrunde spricht ThomasBürkle als Bundesbeauftragter für Elektromobilität des ZVEH über dievielfältigen Maßnahmen des Handwerks, um die gesteigerte Nachfrage zumeistern. "Wir geben einen Überblick von staatlichen Fördermaßnahmen,über geltende Normen bis zu Ideen für neue Geschäftsmodelle für dieE-Handwerksbetriebe. Wir beleuchten in zwölf zielgruppenspezifischausgerichteten Fachvorträgen verschiedene Aspekte derElektromobilität", sagt Annick Horter.Die Teilnahme am Forum Elektromobilität ist für alle Besucher derbelektro kostenfrei. Einen Überblick über das Programm gibt es aufder Website: www.belektro.de/elektromobilitaet. Die Anmeldung erfolgtunter www.emo-berlin.de/de/veranstaltung/elektromobilitaet.Diese Presse-Information finden Sie auch im Internet unterwww.belektro.de/Pressemitteilungen/.Über die belektroDie Fachmesse für Elektrotechnik, Elektronik und Licht findet seit1984 statt. Veranstalter der belektro ist die Messe Berlin, ideellerund fachlicher Träger die Elektro-Innung Berlin. Weitere Träger,fördernde Verbände und Institutionen sind der ZVEI-FachverbandElektroinstallationssysteme, die Landesgruppe Berlin-Brandenburg desBundesverbandes des Elektro-Großhandels (VEG) e.V., die BezirksgruppeBerlin-Brandenburg der LiTG - Deutsche Lichttechnische Gesellschafte.V., der LIV Elektrohandwerke Berlin / Brandenburg und die StromnetzBerlin GmbH. www.belektro.dePressekontakt:Messe Berlin GmbHEmanuel HögerPressesprecherund Leiter Presse- undÖffentlichkeitsarbeitCorporate CommunicationUnternehmensgruppeTwitter: @messedamm22belektro:Christine FrankePR ManagerT: +4930 3038-2275c.franke@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell