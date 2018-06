München (ots) - Der ADAC e. V. und die beiden Spitzenverbände imBereich Sportschifffahrt, Deutscher Segler-Verband e. V. (DSV) undDeutscher Motoryachtverband e. V. (DMYV), intensivieren ihreZusammenarbeit und gründen das "Forum Sportschifffahrt". Das gabendie drei Organisationen auf einer Pressekonferenz anlässlich derdiesjährigen "Kieler Woche" bekannt.Das neue "Forum Sportschifffahrt" hat drei relevanteSchwerpunktthemen definiert, die die Verbände gemeinsam bearbeitenwerden:- Nachhaltige Steigerung der Attraktivität des Bootssports und desBootstourismus- Stetige Weiterentwicklung des Zugangs zum Bootssport sowie- Nachhaltigkeit und Effizienz in der Vertretung der Interessen derVereine und BootssportlerMona Küppers, Präsidentin des DSV: "Eines unser wichtigstenAnliegen ist es, den Seglerinnen und Seglern auch in Zukunft guteBedingungen zur Ausübung ihres Sports zu ermöglichen. Deshalb freuemich, dass wir als Interessenvertretung künftig gemeinsame Synergiennutzen können."Kurt Heinen, Vizepräsident für Tourismus des ADAC e. V.: "Wir sinddavon überzeugt, dass durch die vertiefte Zusammenarbeit mit DMYV undDSV im 'Forum Sportschifffahrt' die Attraktivität des Bootssports undBootstourismus weiter gesteigert werden kann. Das gilt für dasSportboot-Führerscheinwesen ebenso wie für die Beratung der Skipper,etwa mit Hilfe digitaler Informationen."Winfried Röcker, Präsident des DMYV e. V. bekräftigt: "Durch dieintensivere Zusammenarbeit der drei wichtigsten deutschenOrganisationen für Bootssport und Bootstourismus können politischeEntscheidungen noch effektiver mitgestaltet und im Sinne derBootssportler bestmöglich umgesetzt werden."Einstimmig vertreten die drei Verbände die Meinung, dass es auchkünftig einer qualitativ hochwertigen Ausbildung für denSportbootführerschein bedarf. Im neu gebildeten "ForumSportschifffahrt" werden daher Ausbildungs- und Prüfungsstandardsdiskutiert und gegebenenfalls konkrete Maßnahmen mit weiterenVerbänden sowie dem Bundesverkehrsministerium abgestimmt.Auch die Außendarstellung der Verbandstätigkeit soll optimiertwerden. Attraktivität und Sichtbarkeit der Mitgliederorganisationenwerden durch zeitgemäße Mitgliederleistungen und -vorteile gemeinsamweiterentwickelt.Nicht zuletzt bekommt die Interessenvertretung in Politik undGremien größeres Gewicht. Durch die Zusammenarbeit des ADAC, DMYV undDSV können die Interessen der Bootssportler künftig noch bessergebündelt und vertreten werden, etwa mit Blick auf den Erhalt vonfreizeitlich genutzten Nebenwasserstraßen.Seit mehr als 100 Jahren betreut die ADAC Sportschifffahrt dierund zwei Millionen wassersportaffinen Mitglieder. In dieser Zeit hatsie sich zu einem kompetenten Partner mit zahlreichen Leistungen rundum den Wassersport entwickelt. Darunter das ADAC Marina-Portal, dieADAC Yachtcharter-Suche, die bootstouristischen Informationen und derInternationale Bootsschein.Der DMYV e. V. ist der Dachverband für den motorisiertenWassersport. Er vertritt die Interessen aller deutschenMotorbootsportler und fördert den motorisierten Wassersport - vomBreiten- über den Fahrtensport bis hin zum Leistungs- undJugendsport. Darüber hinaus ist der DMYV e. V. Träger der nationalenSporthoheit innerhalb des motorisierten Wassersports und ist mit derPrüfung und Erteilung des Sportbootführerscheins beliehen sowie zurAusstellung des Internationalen Bootsscheins (IBS) ermächtigt.Der DSV ist der Dachverband der deutschen Segel-, Wind- undKitesurf-Vereine, der Landesseglerverbände und derKlassenvereinigungen. Mit fast 1.300 Vereinen und mehr als 180.000Vereinsmitgliedern gehört er zu den 20 größten SpitzensportverbändenDeutschlands. Der DSV hat es sich zur Aufgabe gemacht, dieRahmenbedingungen für die Ausübung des Segelsports zu verbessern undseine Mitglieder in ihrer Arbeit zu unterstützen. Dazu zählen u.a.der Verbraucherschutz für Seglerinnen und Segler und die Vertretungihrer Interessen. Der DSV ist vom BMVI mit der Prüfung und Erteilungvon Sportbootführerscheinen und Funkzeugnissen beliehen.PressekontaktADAC NewsroomT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell