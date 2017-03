Neues Format mit Hella von Sinnen: Literarisches Quartett für Comics

Hamburg (ots) - Die Hamburger Produktionsfirma Alsterfilm startetEnde März ein neues monatliches Format für ihren eigenenOnline-Sender Massengeschmack-TV (http://massengeschmack.tv). In "DerComicTalk" wird sich Entertainerin Hella von Sinnen einmal pro Monatlive vor Publikum mit Gästen über aktuell erschienene Comicsunterhalten - und sicher auch streiten! "Der ComicTalk" soll ganzbewusst ein "literarisches Quartett für Comics" sein, also denSchwerpunkt auf anspruchsvolle Graphic Novels haben.Aufgezeichnet werden die ersten beiden Sendungen am Sonntag, den26. März 2017 im Alsterfilm-Studio um 18 Uhr und um 20 Uhr. Kartensind erhältlich unter http://shop.alsterfilm.de . Eine Karte für eineder beiden Sendungen kostet 5 Euro, für beide Sendungen 9 Euro.Hella von Sinnen begrüßt gemeinsam mit ihrem Co-Moderator, demComic-Experten Volker Robrahn:Folge 1: Musiker Lotto King Karl & Comic-Autorin Naomi FearnFolge 2: Ex-Tokyopop-Chef Jo Kaps & Comic-Autorin Naomi FearnBeide Sendungen werden am Mittwoch, den 5. April aufhttp://massengeschmack.tv zeitgleich veröffentlicht - Folge 1 freifür alle, Folge 2 exklusiv für Abonnenten. Der Aufzeichnungsterminfür die Folgen 3 und 4 wird Sonntag, der 23. April 2017 sein - selberOrt, selbe Uhrzeiten.Holger Kreymeier, Geschäftsführer von Alsterfilm: "Ich freue michsehr, dass wir mit Hella von Sinnen nicht nur eine bekannte underfolgreiche Entertainerin gewinnen konnten, sondern auch zugleicheinen ausgewiesenen Comic-Fan. Sie steht für hitzige und angeregteDiskussionen über Comics. Ich bin sicher, das wird ein Riesenspaß füralle."Massengeschmack-TV ist ein Pay-Portal für werbefreie undunabhängige Inhalte. U.a. werden die Sendungen Fernsehkritik-TV,Hoaxilla-TV und Sprechplanet regelmäßig für den Sender produziert.Derzeit hat Massengeschmack-TV rund 3000 Abonnenten. Der monatlicheAbo-Preis liegt bei 6,99 Euro pro Monat.Pressekontakt:Holger Kreymeierhttp://massengeschmack.tvholger@alsterfilm.deAlsterfilm GmbHVon-Bargen-Straße 1822041 Hamburg040/60038630Original-Content von: Alsterfilm, übermittelt durch news aktuell