Neues Fernsehprogramm für den rbb startet: Hinschauen ist wie wegschauen, nur krasser (FOTO)

Berlin (ots) -BLOSS NICHT LANGWEILEN: Mit diesem Slogan startet der RundfunkBerlin-Brandenburg eine neue Image-Kampagne und setzt die umfassendeReform seines Fernsehprogramms fort."Wir haben unser Programmangebot komplett überarbeitet und bietenab September an jedem Wochentag zur Primetime Neues an. Wo früherWiederholungen gesendet wurden, zeigen wir Themen und Geschichten,die alle Berliner und Brandenburger angehen. Spannendes Fernsehen fürdie aufregendste Region Deutschlands", sagt rbb-Programmdirektor Dr.Jan Schulte-Kellinghaus.Patricia Schlesinger, Intendantin des rbb: "Unser neuer Claimweist die Richtung: Ich wünsche mir den rbb insgesamt mutiger,kantiger, auffälliger, relevanter. Die Erneuerung desFernsehprogramms ist ein großer Schritt in diese Richtung, aber dieReformen beim rbb gehen weiter. Ich freue mich über die großeVeränderungsbereitschaft bei meinen Kolleginnen und Kollegen."rbb eröffnet BERNeue Wege beschreitet der rbb mit seiner "Abendshow" amDonnerstagabend um 20.15 Uhr. Das lässige Metropolenmagazin ausBerlin mit ironisch-satirischen Untertönen geht am 7. Septembererstmalig on air. Im Studio A des rbb bieten Britta Steffenhagen undMarco Seiffert dem Wahnsinn und dem Stumpfsinn des modernen LebensWoche für Woche live und unerschrocken die Stirn. Für die Premiereziehen sie - ganz Großstadtvagabunden - zunächst mal um: Die ersteSendung kommt vom ewig unvollendeten Hauptstadtflughafen BER.In Vollendung und ebenfalls ganz neu im rbb Fernsehen: "ErlebnisGeschichte." Immer dienstags um 21.00 Uhr zeichnet Schauspieler UrsRechn, bekannt aus dem oscarprämierten Film "Saul fia", Erinnerungenund Schicksale von Menschen in der Region nach. Der rbb produziertdie Sendung in seinen Regionalstudios in Cottbus und Frankfurt(Oder).Auch nach der Sommerpause eröffnet Janna Falkenstein zumWochenstart die Fernseh-Primetime beim rbb mit dem Verbrauchermagazin"SUPER.MARKT". Am 11. September geht sie live aus Potsdam wieder aufinformative Streifzüge durch die bunte Waren- und Wirtschaftswelt,immer entlang der Frage: "Na, heute schon verbraucht?".Nach der "rbb Praxis" am Mittwoch, seit Jahren eine dererfolgreichsten Sendungen im rbb, rückt am 13. September um 21.00 Uhr"Täter - Opfer - Polizei" mit einer neuen 45-Minuten-Ausgabezusätzlich zur Sonntagssendung in den Hauptabend. Uwe Madel fahndetebenfalls von Potsdam aus nach Schwerverbrechern, forscht nachVermissten und hilft dem Publikum mit praktischen Tipps, nicht selbstOpfer von Ganoven zu werden.Ebenfalls besser im neuen rbb Fernsehen: Mehr regionale, aktuelleInformation am Nachmittag und mehr Sport. "rbb aktuell" um 16.00 Uhrist von fünf auf 15 Minuten verlängert, "rbbUM6" läuft ab sofort aucham Wochenende und damit an sieben statt bislang fünf (Vor-)Abenden.Täglich SportFrei nach dem Motto "Sport muss man täglich machen!" gibt es jedenTag einen moderierten Sportblock in "rbb UM6" und in der "rbbaktuell"-Sendung um 21.45 Uhr. Hinzu kommen Sportnachrichten in "rbbaktuell" um 16.00 Uhr am Freitag und ein ausführlicher Sportblock inder "Abendschau" am Sonntag. Jessy Wellmer, Dietmar Teige und DirkJacobs bleiben die Gesichter des rbb-Sports; mit Silke Beickert isteine neue Kollegin hinzugekommen. Alles in Allem: Auch mehr Sport imrbb Fernsehen als zuvor! Zusätzlich verstärkt der rbb dieSportberichterstattung im Online-Angebot von rbb24 und weitet seineSocial-Media-Aktivitäten rund um den Sport aus.Während die Themen aus Wissenschaft und Forschung künftig amMontag um 21.00 Uhr auf höchste Konzentration hoffen dürfen, stehtder Sonntagabend ganz im Zeichen von Kultur und Dokumentation:Beginnend mit dem 10. September ruft der rbb gleich nach denSpätnachrichten zum "Stilbruch" auf, es folgen Dokumentationen undDokumentarfilme.Neue Kampagne, neuer Unternehmensauftritt Die neuen Formate unddas neue Sendeschema im rbb Fernsehen begleitet der rbb mit frischenTönen, Bildern und Farben in der Werbung. Patricia Schlesinger:"Selbstironisch und mit neuen Trailern und Plakatmotiven steht dieKampagne für den rbb, wie wir ihn uns wünschen: mutig undcharakterstark, locker und selbstbewusst. Wir sind der Sender für dieHauptstadtregion, das wollen wir im Programm und auch in unseremAußenauftritt immer wieder unterstreichen." Parallel zurWerbekampagne startet der rbb die Erneuerung seines gesamtenUnternehmensauftritts, sie soll 2018 abgeschlossen sein.Mehr rbb im "Ersten" Die Veränderungen im rbb gehen weiter: Mittenin der Entwicklungsarbeit ist das neue Team des "Mittagsmagazins". AbJanuar 2018 bestreitet der rbb aus der Mitte Berlins die ARD-Wocheim Ersten. Ins "Erste" ist der rbb zudem mit Serien-Ideen aus Berlinund seinem ersten Angebot für den "Film-Mittwoch" unterwegs. DieFernsehreform im "Dritten" geht im Frühjahr kommenden Jahres in dienächste Runde - es gilt also dauerhaft beim rbb: Bloß nichtlangweilen.Mehr Informationen zum neuen rbb Fernsehen und zur Werbekampagneauch unter www.rbbfernsehen.de und unterhttps://www.rbb-online.de/unternehmen/presse/index.html HonorarfreiePressefotos stehen unter www.ard-foto.de zur Verfügung.