Neues Fernsehen, neuer Auftritt, neuer rbb: Einladung zum Pressegespräch

Berlin (ots) - Da tut sich eine Menge: neue Sendungen im rbbFernsehen, ein neuer Auftritt on- und off-air, ein neuer Look für dasgesamte Unternehmen! Von September an gerät Einiges in Bewegung beimRundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), Grund genug für das erstegemeinsame Pressegespräch von rbb-Intendantin Patricia Schlesingerund dem neuen rbb-Programmdirektor Dr. Jan Schulte-Kellinghaus. Beidestellen Ihnen in Wort und Bild die kommenden Veränderungen im rbb vorund begrüßen Sie dazu mit weiteren Gesprächspartnern:Pressegespräch:29. August 2017 11.00 Uhr Lounge "rbb ganz oben", rbbFernsehzentrum, Masurenallee 8-14, 14. OG Zugang über denHaupteingang des FernsehzentrumsIm Anschluss an das Pressegespräch besteht die Möglichkeit fürFotos mit Patricia Schlesinger, Jan-Schulte-Kellinghaus und dem neuen"Abendshow"-Moderationsteam Britta Steffenhagen und Marco Seiffert inder Deko der "Abendshow", die am 7. September beim rbb auf Sendunggeht.Fototermin:29. August 2017 12.30 Uhr Studio A, rbb Fernsehzentrum,Masurenallee 8-14 Treffpunkt: Foyer FernsehzentrumKolleginnen und Kollegen der Presse sind herzlich zurBerichterstattung eingeladen. Die Plätze sind leider begrenzt. Bitteakkreditieren Sie sich bis spätestens Freitag, 21. August, 17.00 Uhr.Anmeldung und Rückfragen bitte anpresseservice_termine@rbb-online.de.Für den Publikumsverkehr ist das #rbbDach an diesem Tag erst von13.30 Uhr an geöffnet.Pressekontakt:rbb Presse & InformationTelefon: (030) 97993 -12101 und -12102.rbb-presseteam@rbb-online.deGrabner | Beeck Kommunikation GbRRolf Grabner & Christiane BeeckTelefon: (030) 30 30 630E-Mail: info@gb-kommunikation.comOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell