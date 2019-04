Neues Feature auf computerwoche.de: Informationsplattform für Chief Information Security Officer

München (ots) - Für das datengetriebene Business ist IT-Sicherheitein zentrales Management-Thema. Die jüngsten Ransomware-Angriffe aufdas deutsche Maschinenbau-Unternehmen KraussMaffei oder dennorwegischen Aluminiumproduzenten Norsk Hydro haben den Ernst derLage noch einmal verdeutlicht.Für die IT-Sicherheitsstrategie und deren Umsetzung ist in immermehr Unternehmen der "Chief Information Security Officer" (CISO)verantwortlich. Deshalb hat sich die COMPUTERWOCHE entschieden,dieser Schlüsselperson gezielt Informationen und Hintergrundwissenaus allen relevanten Bereichen der IT-Sicherheit zur Verfügung zustellen. Auf computerwoche.de wurde dafür ein neuer Bereicheingerichtet, der sich mit High-Level-Security-Themen befasst undWissen rund um die CISO-Funktion im Management vermittelt. Die Leserprofitieren dabei auch vom IT-Security-Know-how des weltweitenIDG-Redaktionsnetzwerks.Das Themenspektrum reicht von "Das muss ein Chief InformationSecurity Officer können", über IT-Sicherheits-Management nach ISO27001, neuen Angriffsszenarien in der industriellen Produktion,Standards für Software-Sicherheit und Schutz vor internen undexternen Bedrohungen bis hin zu Kennzahlen in der IT-Security oderCyber-Kriminalität."IDG bietet dem CISO auf computerwoche.de eine imdeutschsprachigen Raum bislang einzigartige Informationsplattform.Einen Security-Newsletter verschicken wir seit langem und auch dortwerden wir nun verstärkt CISO-Themen integrieren", sagt HeinrichVaske, Editorial Director COMPUTERWOCHE und CIO. "Wir freuen uns,dass wir für diese wichtige Zielgruppe im IT-Security-Bereich nun daswohl umfangreichste Angebot im deutschen Markt bieten können."Pressekontakt:Heinrich VaskeEditorial Director COMPUTERWOCHE und CIOTel. 089 / 360 86-275E-Mail: hvaske@computerwoche.dewww.computerwoche.deOriginal-Content von: IDG Computerwoche, übermittelt durch news aktuell