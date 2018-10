Neues Farbsystem für mehr Auswahl - Jetzt starke Farben für alle mediven Kompressionsstrümpfe (FOTO)

Bayreuth (ots) -Eine gute Nachricht für alle, die medizinischeKompressionsstrümpfe tragen: Ab Oktober ist die Venentherapie mitmediven noch vielfältiger. Der Hersteller medi erweitert undvereinheitlicht die Farbpalette für rundgestrickteKompressionsstrümpfe.Die Kompressionsstrümpfe mediven elegance, mediven plus, medivencomfort und mediven forte sind jetzt einheitlich in acht Standard-und zwei Trendfarben erhältlich. Zu den Standardfarben zählengefragte Klassiker wie Schwarz und Caramel, die aktuellen Trendfarbensind Violett und Royalblau. Auf Wunsch werden die Strümpfe mitfunkelnden Swarovski® Kristallen* veredelt. Die neuen Motive "Anker","Seerose" und "Welle" machen den Strumpf zum modischen Accessoire undunverwechselbaren Hingucker.Häufig nachgefragt und deshalb als Extra im Farbsortiment: medivenelegance und mediven plus sind zusätzlich in den Farben Magenta undWeiß erhältlich.Harmonisch und farbenfroh - die neue mediven FarbharmonieImmer der passende Farbton für alle Anwender, jeden Modestil, jedeJahreszeit - das war der Impuls für den Relaunch. medi hat diebeliebte Farbvielfalt des mediven elegance (leichte Materialstärke)jetzt auf die Strümpfe mit mittlerer und kräftiger Materialstärke,mediven comfort, mediven plus und mediven forte, ausgeweitet, umallen Anwendern mehr Auswahl, Vielfalt und Kombinationsmöglichkeitenzu bieten.Treffen immer den passenden Ton: Die fünf mediven HauttöneZu den Hauttypen I und II mit hellerer Haut, rötlichen, blondenbis hellbraunen Haaren harmonieren die Farbtöne Cashmere und Rosé zumTeint. Anwendern des Hauttyps III mit hellbraunem Teint und braunenHaaren stehen die Naturtöne Caramel und Bronze besonders gut. FürHauttyp IV mit schwarzen oder dunkelbraunen Haaren und brauner Hautist Beige die ideale Farbe.Die neuen Trendfarben Royalblau und Violett sorgen für einenselbstbewussten Auftritt und sind der kombinationsstarke Farbhit derSaison. Das begeistert auch die medi Markenbotschafterin BarbaraSchöneberger: "Violett und Royalblau sind kräftige, strahlende Farben- sie sind sozusagen das Ausrufezeichen hinter jedem tollen Outfit."Für die stilsichere Kombination zum Outfit hat die bekannteTV-Moderatorin und Sängerin einen weiteren Tipp: "Die Strümpfe in dergleichen Farbe wie Rock oder Kleid wählen. Dann noch die Schuhe aufdiesen Ton abstimmen - das streckt optisch wunderbar."www.vimeo.com/286843015Der mediven Strumpffinder - welcher Strumpf passt zu mir?Ist mein Venenleiden leicht oder ausgeprägt? Ist das Bindegewebefest oder eher weich? Virtuell und mit wenigen Klicks können Anwenderim mediven Strumpffinder unter www.medi.biz/strumpffinderherausfinden, welcher mediven Kompressionsstrumpf zu ihnen passt. Erersetzt nicht den Arztbesuch, die Diagnose des Arztes sowie dieindividuelle Beratung im medizinischen Fachhandel, bietet jedochersten Aufschluss und eine hilfreiche Orientierung.Kompressionsstrümpfe sind die Basistherapie bei Venenleiden. DerArzt kann sie bei medizinischer Notwendigkeit bis zu zweimal jährlichverordnen, im medizinischen Fachhandel werden sie angemessen.Die Broschüre zum neuen Farbkonzept "mediven - genau mein Ton" istbeim medi Verbraucherservice, Telefon 0921 912-750, E-Mailverbraucherservice@medi.de erhältlich. Surftipp: www.medi.de (mitHändlerfinder), www.medi.biz/Trendfarben*Swarovski® ist eine eingetragene Handelsmarke der Swarovski AG.Zum Hintergrund: Kompressionsstrümpfe - darum ist Farbvielfalt sowichtigFür den optimalen Therapieerfolg sollten Kompressionsstrümpfetäglich getragen werden. Der Hersteller medi verbindet medizinischeWirksamkeit mit hohem Tragekomfort für eine angenehme Therapie.Die Auswahl des optimalen Strumpfmaterials richtet sich nach demKörpergewicht, der Neigung zu venös bedingten Schwellungen und derSchwere des Venenleidens. Je stärker die Ausprägung eines Kriteriumsoder mehrerer, desto kräftiger sollte das Strumpfmaterial sein. Esbietet dann mehr Wandstabilität. Dies ist ein wichtiger Faktor fürdie erfolgreiche Therapie. Deshalb gibt es die medivenKompressionsstrümpfe in leichter, mittlerer und kräftigerMaterialstärke. Jetzt wurde die bewährte und beliebte Farbvielfaltdes mediven elegance (leichte Materialstärke) auf die mittlerenMaterialien (mediven plus, mediven comfort) und den starken medivenforte (kräftige Materialstärke) ausgeweitet. So können ab sofort alleAnwender den individuell passenden mediven Kompressionsstrumpf inihrer Lieblingsfarbe wählen und auf ihre Garderobe abstimmen.Warum medizinische Kompressionsstrümpfe, wenn die Venenschlappmachen?Die Beinvenen leiten das verbrauchte, sauerstoffarme Blut zumHerzen zurück. Es ist eine starke Leistung, täglich 7.000 Liter zumHerzen zu transportieren - entgegen der Schwerkraft. Dafür haben dieVenen innenliegende Klappen: Durch die Aktivierung der Muskelpumpeöffnen und schließen sie sich und transportieren das Blut zum Herzen.Bei defekten Venenklappen versackt das Blut in den Beinen underweitert die Venen. Vererbung, Übergewicht, steigendes Lebensalter,langes Sitzen und Stehen sind mögliche Risikofaktoren. Jetzt kommendie Kompressionsstrümpfe ins Spiel: Ihr exakt definierterDruckverlauf nimmt vom Fuß bis zum Oberschenkel ab. Der Druck desStrumpfes wirkt der Muskulatur entgegen.Die zwischen den Muskeln liegenden Venen werden zusammengepresst,die Venenklappen schließen besser und fördern das Blut zielgerichtetzum Herzen. Dann fühlen sich die Beine wieder leichter undentspannter an. Schwellungen klingen ab, die Füße sind wiederschlanker, die Schuhe bequemer.medi - ich fühl mich besser. Das Unternehmen medi ist mitProdukten und Versorgungskonzepten einer der führenden Herstellermedizinischer Hilfsmittel. Weltweit leisten rund 2.600 Mitarbeitereinen maßgeblichen Beitrag, dass Menschen sich besser fühlen. DieLeistungspalette umfasst medizinische Kompressionsstrümpfe, adaptiveKompressionsversorgungen, Bandagen, Orthesen,Thromboseprophylaxestrümpfe, Kompressionsbekleidung undSchuh-Einlagen. Darüber hinaus fließen mehr als 65 Jahre Erfahrung imBereich der Kompressionstechnologie in die Entwicklung von Sport- undFashion-Produkten der Marken CEP und ITEM m6. 