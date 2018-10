Neues F.A.Z.-Motiv: Der Hirnforscher Wolf Singer erklärt, was kluge Köpfe ausmacht

Frankfurt am Main (ots) - Deutschlands führender Hirnforscher istder neue kluge Kopf der vielfach ausgezeichneten Kampagne derFrankfurter Allgemeinen Zeitung (F.A.Z.).Am morgigen Samstag erscheint das neue Motiv der F.A.Z.-Kampagne"Dahinter steckt immer ein kluger Kopf", dieses Mal mit demrenommierten Neurowissenschaftler Prof. Dr. Dr. Wolf Singer. Für dieF.A.Z. ließ sich er sich beim Zeitunglesen mit einer Elektroden-Haubezur Hirnstrommessung ablichten.Im Interview mit Joachim Müller-Jung, dem verantwortlichenRedakteur für das Ressort "Natur und Wissenschaft" der F.A.Z.,erklärt Wolf Singer, was kluge Köpfe ausmacht: "Bei Klugheit handeltsich um ein breites Spektrum von Fähigkeiten, die bei jedem Menschenunterschiedlich stark ausgebildet sind", sagt der Hirnforscher. Diesschließe soziale und emotionale Kompetenzen mit ein und gehe weitüber die Ergebnisse von Intelligenztests hinaus.Das neue Kluge-Köpfe-Motiv sowie das Interview mit Wolf Singererscheinen erstmals am 13.10. in "Feuilleton live". Die Sonderbeilagein der F.A.Z. vom Samstag beschäftigt sich in unterschiedlichenFacetten mit dem Schwerpunktthema Lesen. Singer erläutert imInterview, was beim Lesen im Kopf passiert: "Wenn man liest, sprichtman eigentlich stumm." Man verwandele das Gelesene in ein Lautbildund verarbeite das Geschriebene so, als ob man etwas Gesprochenesgehört habe.Wolf Singer habilitierte 1975 im Fach Physiologie an dermedizinischen Fakultät der Technischen Universität München. Von 1981bis 2011 war er Direktor der Abteilung für Neurophysiologie amMax-Planck-Institut für Hirnforschung in Frankfurt am Main. Er istGründungsdirektor des Frankfurt Institute for Advanced Studies(FIAS), des Brain Imaging Centers (BIC), des Ernst Strüngmann Forumsund des Ernst Strüngmann Instituts (ESI). Seit 2011 ist Wolf SingerDirektor Emeritus am Max-Planck-Institut für Hirnforschung und SeniorFellow am ESI.Das aktuelle Motiv sowie Auszüge aus dem Interview sind unterfaz.net/singer abrufbar.Die F.A.Z.-Kampagne "Dahinter steckt immer ein kluger Kopf" greiftseit 1995 gesellschaftliche Themen und Ereignisse auf. Schon mehr als90 herausragende Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft undGesellschaft haben sich für die Serie hinter der aufgeschlagenenZeitung fotografieren lassen.Pressekontakt:Franziska Kipper-SchreyerLeiterin ÖffentlichkeitsarbeitFrankfurter Allgemeine ZeitungTelefon +49 69 75 91-1326E-Mail: f.kipper-schreyer@faz.dewww.faz.netOriginal-Content von: Frankfurter Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell