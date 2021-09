Neues Entwicklungszentrum in Raunheim eröffnet

Raunheim (ots) - Bis zu 200 Ingenieurinnen und Ingenieure entwickeln neue Technologieprogramme für ElektromobilitätIn Raunheim wird ab heute in einem neuen Entwicklungszentrum an der Zukunft der Mobilität gearbeitet. Unter dem Namen Lotus Tech Innovation Centre (LTIC) arbeiten bereits jetzt rund 150 Ingenieurinnen und Ingenieure aus mehr als 15 Nationen an neuen Antriebskonzepten und umweltschonender Mobilität. Bis zum Jahresende soll die Zahl auf 200 steigen.Das LTIC ist in das weltweite Forschungs- und Entwicklungsnetzwerk des Geely-Konzerns mit Standorten in China, England und Schweden eingebunden. Für das LTIC wurde eigens ein neues Gebäude am Ortseingang von Raunheim errichtet. Das Zentrum ist Nachfolger der seit über zwei Jahren in Raunheim beheimateten GATD - dem Geely Technologie Center, das jetzt zum LTIC weiterentwickelt wurde.Geleitet wird das LTIC von Maximilian Szwaj, der zuletzt beim Sportwagenhersteller Aston Martin tätig war. Er hob die Unterstützung durch die Stadt Raunheim und das Land Hessen hervor: Durch die verkehrsgünstige Anbindung und den Flughafen werde hier ein internationales Kompetenzzentrum für Elektromobilität entstehen, das weltweit angebunden sei. Gleichzeitig entstünden in der Region weitere Top-Jobs für die Entwicklung der Mobilität, ein wichtiges Signal für den Standort. Zudem zähle für die Fahrzeugentwickler die Nähe zum Nürburgring in der Eifel oder dem Testzentrum in Dudenhofen bei Rodgau.Der Bürgermeister von Raunheim, Thomas Jühe, begrüßte das Engagement in Raunheim: "Wir schaffen hier seit Jahren ein wirtschaftsfreundliches und weltoffenes Klima, das unseren Standort quasi als Brückenfuß von und nach China wirken lässt. Wir bieten nicht nur geeignete Flächen und eine herausragende Infrastruktur, wir bieten vor allem eine Partnerschaft, die auch Lotus und seine Muttergesellschaft Geely dabei unterstützen wird, ambitionierte Unternehmensziele schnell und erfolgreich zu erreichen."Das neue Gebäude selbst wurde auf einer Fläche von 5400 Quadratmeter durch lokale Baufirmen errichtet und dabei besonders unter Berücksichtigung von energieeffizienten und ökologischen Lösungen fertiggestellt.Bildhinweis: Ein Foto des LTIC finden Sie zum Download unter https://gatd.eu/news/Über Lotus:Die Lotus-Gruppe hat ihren Sitz in Hethel, Norfolk, Großbritannien, wo sich die Produktionsstätten für Sport- und Hypercars, das Lotus Advanced Performance Centre und die berühmte 2,2-Meilen-Teststrecke befinden. Das Unternehmen ist Teil von Geely Automotive, dem am schnellsten wachsenden Automobilkonzern der Welt. Geely hält eine 51%ige Mehrheitsbeteiligung, 49% gehören Etika Automotive, einem malaysischen Investor.Pressekontakt:Medienkontakt:Meng ZhuPR SpezialistGeely Auto Technical (Deutschland) GmbHMobile: +49 (0) 172 5441668Volker SiegertDirectorDie HimmelsSchreiber GmbHMobile: +49 (0) 175 3709431Original-Content von: Lotus, übermittelt durch news aktuell