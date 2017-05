Neues zu Elmos Semiconductor, FACC und FinTech Group

Liebe Leser,

Halbleiterhersteller lieferte am Montag gleich mehrere News, während der Zulieferer FACC mit einer wichtigen Personalie punkten konnte. Bei der FinTech Group sieht ein Experte noch deutliches Kurspotenzial.

Elmos Semiconductor: Starker News-Flow

Der Halbleiterhersteller veröffentlichte am Montag gleich drei unternehmensrelevante Nachrichten. Erstens schreitet das Aktienrückkaufprogramm voran. Zwischen 20. und 26. Mai erwarb das Unternehmen 8.650 eigene Aktien. Die Gesamtzahl der zurückgekauften Aktien ist damit seit dem 7. März auf knapp 338.000 Stück gestiegen. Darüber hinaus teilte Elmos verschiedenen Aufsichtsratsmitgliedern 5.235 Aktien als Vergütungsbestandteil zu.

Außerdem wird die Elmos-Tochter SMI in dieser Woche auf der in Nürnberg stattfindenden Fachmesse Sensor+Test zwei Neuheiten präsentieren. Dabei handelt es sich einerseits um einen digitalen Sensor zur barometrischen Luftdruckbestimmung, andererseits um einen Ultra-Niederdrucksensor, der sich für die Luftmengen- und Gasströmungs-Messung eignet.

FACC: Bringt der Neue wichtiges Insiderwissen mit?

Der österreichische Zulieferer der Luftfahrtindustrie hat sich prominent verstärkt. Ab Januar 2018 wird Andreas Ockel (51) den Posten des Finanzvorstands bei FACC übernehmen. Er tritt damit die Nachfolge des jetzigen Vorstandsvorsitzenden Robert Machtlinger an, der im Februar vom COO zum Chef aufgerückt war.

Der deutsche Manager Ockel stand zuvor als Vice President für den Flugzeugbauer Airbus in Diensten und hat zudem eine Vergangenheit bei BMW. Wir haben es hier also gewissermaßen mit einem Seitenwechsel zu tun: vom Auftraggeber zum Zulieferer. Ich könnte mir vorstellen, dass Ockel interessantes Insiderwissen und Know-how mitbringt, das durchaus von Vorteil für FACC sein dürfte.

FinTech Group: Experte hebt nochmals Prognose an

Für die FinTech Group erschien seitens der GBC AG in den letzten Tagen ein neuer Analystenkommentar. Der zuständige Experte Felix Gode hob das Kursziel von 27 auf 28 Euro ein. Er blieb bei der Empfehlung „Kaufen“ – mehr geht ohnehin nicht. Aber angesichts eines Abstands zwischen Kursziel und realem Kurswert von rund 50 % blieb ihm sowieso nichts anderes übrig.

Gode begründete seine Einschätzung mit der positiven Entwicklung in den vergangenen beiden Jahren. Zudem ist er der Ansicht, dass FinTech seine eigene Prognose in diesem Geschäftsjahr noch leicht übertreffen könnte. Die Guidance sieht zum Beispiel beim EBITDA für 2017 einen Wert zwischen 32 und 34 Mio. Euro vor. Gode geht eher von 35 Mio. Euro aus, weil die Verschlankung von fünf auf zwei Tochtergesellschaften einen Millionenbetrag einsparen dürfte, was sich im auch im operativen Ergebnis deutlich bemerkbar machen sollte. Auch mit seiner Umsatzvorhersage von 108 Mio. Euro liegt Gode leicht über der Guidance des Vorstands.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Mark de Groot.