Neues Diversity-Programm bei iglo / Das Unternehmen zeigt Flagge für Vielfalt im Arbeitsleben (FOTO)

Hamburg (ots) -Anlässlich des 6. Deutschen Diversity-Tags hat das führendedeutsche Tiefkühlkostunternehmen ein neues Programm zur Förderung derVielfalt im Arbeitsleben gestartet. Das Thema ist bereits seiteinigen Jahren fest verankert und ein fester Bestandteil derUnternehmenskultur. Allein in Deutschland arbeiten an drei Standortenrund 1500 Menschen mit u.a. Wurzeln aus 29 unterschiedlichenHerkunftsländern und verschiedenen Glaubensrichtungen. DieKolleginnen und Kollegen eint der Stolz für die beiden Markenikonen,den Käpt'n und den Blubb, zu arbeiten. Wenngleich der Frauenanteil -insbesondere im gewerblichen Bereich und auf den Führungsebenen -noch Luft nach oben hat, so sind einige Schlüsselpositionen mitFrauen mit besetzt. Antje Schubert, Vorsitzende der Geschäftsführung,ist nicht die erste Frau in dieser Rolle, sondern hatte bereits voreinigen Jahren eine Vorgängerin. Zudem wird am Hamburger Standort derBetriebsratsvorsitz sowie die Stellvertretung von Frauen besetzt. Undimmer mehr Frauen lassen sich von dem bekanntenKonsumgüterunternehmen begeistern. Der Frauenanteil ist über dieJahre weiter gewachsen.Bereits 2001 lancierte iglo den ersten deutschen Werbespot miteinem homosexuellen Paar.Die Inklusion von verschiedenen Menschen ist keine Neuerung,sondern gelernter und gelebter Alltag. Das ist nicht nur internsichtbar, sondern hat das Unternehmen auch in ihrer Werbung gezeigt.In 2001, also in einer Zeit als gleichgeschlechtliche Partnerschaftennoch zum Teil heftig diskutiert wurde, überraschte die Marke miteinem Werbespot, in dem sich das Pärchen Holger und Max dieTortelloni mit Käse-Sahne-Sauce schmecken lässt.(https://www.youtube.com/watch?v=HegAvwhmoAE) Dies war damals dieerste TV-Werbung in dem hierzulande ein homosexuelles Paar zu sehenwar und ist inzwischen ein echter Klassiker! Die Gesellschaft hatsich insgesamt verändert, so dass diese Symbole heute nicht mehrnotwendig sind.Aktuelle Herausforderungen: Altersstruktur und Entwicklungschancenfür FrauenDie demographische Entwicklung macht auch vor Unternehmen nichthalt. Die Herausforderungen der Altersstruktur, die bei iglo auch austraditionell langen Betriebszugehörigkeiten resultieren, müssen inder Organisation abgebildet werden. Insbesondere für die gewerblichenMitarbeiter, die in der Produktion körperlich gefordert sind, wurdenvor zwei Jahren erste Programme auf den Weg gebracht, wobeiMitarbeiter in gewissen Altersabschnitten in andere, artverwandteTätigkeitsfelder wechseln, die das Alter berücksichtigen. In Zukunftwill das Unternehmen aus den ersten Erfahrungen weiter lernen, umentsprechende Angebote etablieren zu können.Ähnliches gilt für den Frauenanteil. Zwar ist eine Quote keinThema, dennoch werden auch weibliche Fachkräfte verstärkt in ihrerEntwicklung gefördert, und sollen in Zukunft häufiger als heute inzentralen Funktionen vertreten sein. Mit dem neuen Programm für"Diversity & Inclusion" zeigt iglo Flagge für Vielfalt und wappnetsich iglo für die aktuellen Herausforderungen im Arbeitsmarkt. Alswichtiges Signal wurde zum Diversity-Tag nun die "Charta derVielfalt" unterzeichnet.