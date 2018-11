Neues Diveo Weihnachtsangebot für unverpassbare TV-Erlebnisse (FOTO)

Köln (ots) -Bevor die ersten Fragen nach den Silvesterplänen gestellt werden,sind Organisationstalente und Weihnachtsfans schon lange mit derSuche nach Geschenken für ihre Lieben beschäftigt. Diveo hat daspassende Angebot für alle, die noch auf der Suche nach einerzündenden Idee sind.Die exklusive Vorteilsaktion für Computer-Bild-Leser mitattraktivem Preisvorteil: Für günstige 480,30 Euro gibt es nicht nureinen neuen 50 Zoll großen 4K UHD Smart-TV von LG, sondern auch 12Monate unverpassbare TV-Erlebnisse mit dem Diveo Vielfalt Paket.Alles in allem ist das eine Ersparnis von bis zu 60 Prozent gegenüberder unverbindlichen Preisempfehlung.Hier alle Details des Angebotes im Überblick:- LG UHD Smart-TV 50UK6750, 50", 4 K, für nur 369 Euro. Sie sparen480 Euro im Vergleich zur UVP des Herstellers (849,00 Euro)- 12 Monate Diveo Vielfalt Paket, 0 Euro in den ersten 6 Monaten,ab dem 7. Monat 16,90 Euro- 0 Euro Diveo Modul statt einmalig 79,00 Euro- 0 Euro Aktivierungsgebühr statt einmalig 29,90 Euro- Versandgebühr für TV und Diveo Modul in Höhe von 9,90 Euro- Gesamtpreis: 480,30 EuroDiese exklusive Vorteilsaktion für Computer-Bild-Leser ist nichtnur ein tolles Schnäppchen, sondern auch das perfekteWeihnachtsgeschenk für alle Binge-Watcher, Serienjunkies oder dieSonntags-Tatort-Gucker. Denn: Ultra scharfes HD-Fernsehen zugenießen, macht auf einem Smart-TV mit neuster Technologie einfachmehr Spaß.Wenn Sie dieses Super-Sparangebot Ihren Lesern nicht vorenthaltenmöchten, würden wir uns über entsprechende Hinweise sehr freuen. Dieexklusive Vorteilsaktion für Computer-Bild-Leser kann online überwww.diveo.de/aktion/computerbild-deal bestellt werden. Dort gibt esauch noch einmal alle Informationen zum Angebot auf einen Blick.Diveo ist eine hybride SAT-TV-Plattform, die durch attraktiveAngebote und digitale Funktionen überzeugt. Sie ist die perfekteErgänzung für den LG Smart-TV, da sie ihn um zusätzliche Funktionenerweitert. Nutzer können ihre Lieblingssendung aufnehmen, pausierenoder neu starten. Außerdem bietet Diveo im Vielfalt-Paket Zugriff aufüber 70 Sender in HD-Qualität, darunter 27 Premium-Sender, knapp 40Mediatheken und eine Videothek. Diveo funktioniert nicht nur über deneigenen Fernseher, sondern ist mit vielen Funktionen auch mobil überdie TV-App auf dem Smartphone verfügbar. Insgesamt können fünfEndgeräte genutzt werden.Pressekontakt:Diveo PresseteamLoeschHundLiepold Kommunikation GmbHTelefon: +49 - (0)89 - 72 01 87 - 18Fax: +49 - (0)89 - 72 01 87 - 20E-Mail: presse@diveo.dePresseportal: www.diveo-presse.deOriginal-Content von: Diveo, übermittelt durch news aktuell