Berlin (ots) - Die "rbb Praxis", das erfolgreiche Gesundheitsmagazin desRundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), startet am 15. Januar 2020 mit einem neuenDesign und in einer neuen Studiokulisse.Im neu gestalteten Set nimmt das Live-Publikum künftig auf einerBistrobestuhlung mitten im Sendungsgeschehen Platz. So ist noch mehr Interaktionmit Moderator Raiko Thal und mit den medizinischen Expertinnen und Expertenmöglich. Themen rund um Gesundheit und Wohlbefinden stehen weiterhin im Zentrumder Aktionen und Gespräche, aber auch aktuelle Medizintrends. Neben denbeliebten Live-Chats gibt es sowohl für die Zuschauerinnen und Zuschauer imStudio als auch zu Hause Gelegenheit, über die Beiträge der nächsten Sendungenmit abzustimmen und eigene Meinungen und Erfahrungen zu gesundheitlichenFragestellungen einzubringen. Über das neue Abstimmungstool meinrbb.de kann sichdas Publikum zuhause direkt an der Sendung beteiligen.Ein weiteres neues Gestaltungselement im Studio ist die große Vidiwall. Brillantscharfe Bilder ergänzen so die Studiogespräche und Moderationen. Grafiken oderSchalten zu den Live-OPs werden hier eingespielt.Neu ist auch ein angrenzender, separater Diagnoseraum, der den Patientinnen undPatienten vor Ort mehr Privatsphäre bietet. Die Untersuchung durch Medizinprofiskönnen die Zuschauerinnen und Zuschauer live auf der neuen LED-Wand im Studioverfolgen.Neues Logo - Neuer LookCharakteristisch für den neuen Look der Sendung sind leuchtende Farbakzente. Die"rbb Praxis" bekommt ein neues Logo, dessen Hauptfarbe Petrol zurErkennungsfarbe des Sendungsauftritts wird. Durch den Einsatz weitererFarbakzente in Cyan, Ocker und Limette wirkt das Sendungsdesign lebendig undabwechslungsreich. Die neu gestalteten Flächen im Studio unterstreichen deninteraktiven Charakter der "rbb Praxis". Die Themen werden anschaulich undmodern präsentiert.Die serviceorientierte Medizinreihe ist die erste Sendung, die im neuenrbb-Multifunktionsstudio des Schweizer Designers Rico Chiari im Fernsehzentruman der Berliner Masurenallee produziert wird. Im neuen Set von Studio A, dessenEinrichtung und Gestaltung schnell und leicht wandelbar ist, entstehen demnächstweitere Sendungen wie "Kontraste".rbb Praxis am Mittwoch, 15. Januar 2020, 20.15 Uhr "Wenn das Herz aus dem Taktkommt", "Arthrose - Was hilft gegen den Verschleiß im Gelenk? "In der ersten Sendung im neuen Jahr geht es schwerpunktmäßig um das Thema"Herzrhythmusstörungen". Sind sie eher harmlos, wann wird es gefährlich? Undwann ist sogar ein Eingriff notwendig, um das Problem zu lösen? Viele Betroffeneleben lange Jahre mit blutverdünnenden Medikamenten - eine oft belastendeTherapie. Gemeinsam mit Experten und Betroffenen findet Raiko Thal Antworten aufwichtige Fragen.Pressekontakt:Nicola zu StolbergTel 030 / 97 99 3 - 12 112rbb-presseteam@rbb-online.deUlrike HerrTelefon 030 / 97 99 3 - 12 115ulrike.herr@rbb-online.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/51580/4491584OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell