Neues Design für einen edlen Klassiker / Leica Ultravid 8x20 und 10x25 (FOTO)

Wetzlar (ots) -Das Leica Ultravid 8x20 und 10x25 sind schon heute edle Klassiker,die herausragende optische Leistung, äußerste Kompaktheit undhochwertige Materialien vereinen. Jetzt hat Leica sowohl die schwarzals auch die silber eloxierten Kompaktferngläser in wesentlichenDetails nochmals verbessert. Erhältlich sind die schwarz beledertenLeica Ultravid Ferngläser in den Vergrößerungen 8x20 und 10x25 insilber und schwarz.Die Brücke der silber eloxierten Modelle entspricht jetzt derLackierung des gesamten Metallgehäuses. Bei allen Modellen wurdezudem die Belederung des Fernglaskörpers durch einen zusätzlichenSteg verbessert und damit eine nochmals exaktere und langlebigereAnbringung des Leders sichergestellt. Das überarbeitete Designverleiht den neuen Leica Ultravid 8x20 und 10x25 Ferngläsern einehohe Eleganz und besondere Robustheit.Alle Leica Ultravid 8x20 und 10x25 sind "Made in Germany" undwerden von Leica in Wetzlar gefertigt. Neu im Lieferumfang befindetsich jetzt eine hochwertige Kalbsleder-Softtasche, die demKompaktglas besten Schutz vor Kratzern und Verschmutzung bietet. Mitder Tasche aus Softleder lässt sich das kompakte Ultravid zudem nocheinfacher in Handtasche oder Rucksack verstauen. Mit ihrem kompaktenFormat passen sie bequem in jede Jackentasche und werden somit zumidealen Begleiter. Die Außenlinsen sind mit einer AquaDura®-Vergütungversehen und lassen Wassertropfen und Schutz leicht abperlen.Die neuen Leica Ultravid 8x20 und 10x25 sind in Leica Stores undim Leica Fachhandel erhältlich.