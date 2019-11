Neues Denken für ein sauberes Spiel - PreZero und die TSG Hoffenheim setzten am 10. Bundesligaspieltag ein klares Zeichen in Sachen Nachhaltigkeit (FOTO)

Sinsheim (ots) -Erstes Bundesligaspiel mit 100% Klima-Tickets:- Das Heimspiel der TSG Hoffenheim gegen den SC Paderborn standganz im Zeichen von Umwelt und Recycling.- PreZero spendete jedem Zuschauer ein Upgrade zum "Klima-Ticket",dadurch werden Bäume in Uganda gepflanzt.- Außerdem verzichtete das Unternehmen in der 1. Halbzeit aufwertvolle Werbepräsenz beim Spiel und zeigte stattdessen nurAbfälle auf allen TV-relevanten Werbeflächen, um auf einennachhaltigen Umgang mit den Wertstoffen bei der Abfallentsorgungaufmerksam zu machen."Neues Denken für ein #SauberesSpiel" - unter diesem Motto stand das Heimspielder TSG Hoffenheim gegen den SC Paderborn in der Fußball-Bundesliga am01.11.2019. Bereits vor der Partie riefen die TSG und PreZero auf ihrenSocial-Media-Kanälen die Fans in einem Video-Post dazu auf, eine Spendenaktionzu unterstützen. Für jedes "Gefällt mir" spendete PreZero ein Upgrade zum neuen"Klima-Ticket" und rundete in der Halbzeit die Anzahl auf. Somit wurde aus demHeimspiel der TSG Hoffenheim das erste Bundesligaspiel mit 100 % Klima-Tickets!"Eine fantastische Aktion unseres Nachhaltigkeitspartners. Uns freut esbesonders, dass für jeden Stadionbesucher über dessen Klima-Ticket ein Baumgepflanzt wird. So haben alle - PreZero, die TSG sowie die Fans - aktiv zumUmweltschutz beigetragen und einen weiteren wichtigen Beitrag im Sinne unsererStrategie "TSG ist Bewegung" geleistet", sagt Dr. Peter Görlich, Geschäftsführerder TSG Hoffenheim. Mit dem Erwerb eines "Klima-Tickets" wird dasKooperationsprojekt der gemeinnützigen Klimaschutzorganisation "myclimateDeutschland" "Kleinbauern in Uganda forsten Wälder auf" unterstützt.Auch die Einlaufkinder betraten am Spieltag mit selbst gestalteten Plakaten zumThema Umwelt und Recycling das Feld, um die Zuschauer im Stadion daraufaufmerksam zu machen. "Nachhaltigkeit ist in unserer DNA und wir als PreZeroverstehen uns als Innovationstreiber der Branche. Das Thema benötigt einfachmehr Aufmerksamkeit. Ziel war es, gemeinsam mit der TSG Hoffenheim einAusrufezeichen in Sachen Nachhaltigkeit zu setzen und Fans zu animieren,mitzumachen. Und das ist uns sichtlich gelungen", erklärt Thomas Kyriakis,Vorstand Schwarz Zentrale Dienste KG.VERZICHT AUF TEURE WERBEPRÄSENZENGesellschaftliche Verantwortung spielt in der Bundesliga eine immer wichtigereRolle. Nicht nur der sportliche Erfolg auf dem Platz zählt, sondern auch dieVorbildfunktion aller Beteiligten. Die hohe mediale Aufmerksamkeit und dieEmotionalität des Fußballs helfen, die Begeisterung für den Sport auf das ThemaNachhaltigkeit zu übertragen. Genau das wollte PreZero mit dieser Aktionbewirken.PreZero verzichtete für diese Aktion deshalb auch auf die klassischenWerbepräsenzen. In der ersten Halbzeit wurden alle TV-relevanten Flächen mitAbfallmotiven versehen, um die Aufmerksamkeit der Zuschauer zu gewinnen - ebenfür ein sauberes Spiel. "Es freut mich sehr, zu sehen, dass Sponsoren wiePreZero ihre teuren Sponsoringrechte, wie z. B. die TV-relevanten LED-Banden,für ein solch wichtiges Thema einsetzen und ihre klassische Logo-Präsenz dafürzur Verfügung stellen." (Nenad Miljkovic, Geschäftsführer Rapid Peaks,verantwortliche Sponsoringagentur von PreZero)GEMEINSAM IN EINE NACHHALTIGE ZUKUNFTAls offizieller Nachhaltigkeitspartner der TSG Hoffenheim kommt PreZero seinergesellschaftlichen Verantwortung nach und möchte die Fans in eine nachhaltigeZukunft führen. Bereits in der Vergangenheit hat das Unternehmen vieleinnovative Lösungen für einen nachhaltigen Umgang mit Wertstoffen umgesetzt.Hauptaugenmerk liegt dabei stets darauf, jedes Abfallprodukt in denWertstoffkreislauf zurückzuführen. So werden zum Beispiel aus den ca. 2 TonnenGrünschnitt, der jeden Monat bei der Rasenpflege im Stadion anfällt, bis zu 1,7Tonnen Graspapier hergestellt. Daraus werden im Anschluss nachhaltigeAutogrammkarten für die TSG Hoffenheim produziert.Weiterführende Informationen zum Unternehmen: https://prezero.comPressekontakt:PreZero - eine Marke der GreenCycle Stiftung & Co. KG Abt.UnternehmenskommunikationStiftsbergstraße 174172 NeckarsulmTelefon: +49 7132-89 998 00E-Mail: presse@prezero.comOriginal-Content von: PreZero - eine Marke der GreenCycle Stiftung & Co. KG, übermittelt durch news aktuell