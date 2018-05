Neues DGWZ-Seminar zu Brandschutztüren und Feststellanlagen (FOTO)

Bad Homburg v. d. Höhe (ots) -Die Deutsche Gesellschaft für wirtschaftliche Zusammenarbeiterweitert ihr Seminarangebot um das zweitägige Seminar "Prüfung vonBrandschutztüren und Feststellanlagen". Das Seminar vermittelt diehersteller- und produktneutralen Kenntnisse zur regelmäßigen Prüfung,Instandhaltung und Wartung von Brandschutztüren, -toren undFeststellanlagen sowie die herstellerspezifischen Kenntnisse derAnlagen von Dormakaba, Geze und Hekatron.Der erste Seminartag vermittelt die Rechts- und Prüfgrundlagensowie Instandhaltungsmaßnahmen und Dokumentationspflichten fürBrandschutztüren und -tore, Feuerschutz- und Rauchschutztüren undAbschlüsse. Nach bestandener schriftlicher Prüfung erhalten dieTeilnehmer den Sachkundenachweis "Befähigte Person zur Überprüfungvon Brandschutztüren und -toren".Am zweiten Veranstaltungstag werden die Anforderungen undPrüfgrundlagen auf der Basis der DIBt-Richtlinien, der DIN 14677sowie der DIN EN 14637 zur Funktionsprüfung, Instandhaltung undWartung von Feststellanlagen vermittelt und die Anforderungen der DIN16763 bezüglich Dienstleistungen für Sicherheitsanlagenberücksichtigt. Dieser Seminartag schließt mit einer schriftlichenPrüfung zur Erlangung des Sachkundenachweises "Fachkraft fürFeststellanlagen nach DIN 14677" ab.Das Seminar wird ab Juli 2018 bundesweit angeboten. Es richtetsich an Gebäudebetreiber, Behörden, Errichter, Technische Leiter,Facility Manager, Service-, Wartungs- und Instandhaltungspersonal,verantwortliche Personen für Arbeitssicherheit,Brandschutzbeauftragte sowie befähigte Personen, die ihrenSachkundenachweis auffrischen müssen.Die Teilnahmegebühr beträgt 630 Euro zzgl. 19 % MwSt. inkl.Prüfungen und Zertifikaten. Weitere Informationen über das Seminarkönnen unter www.dgwz.de/brandschutztueren-feststellanlagenheruntergeladen werden.Über die DGWZDie Deutsche Gesellschaft für wirtschaftliche Zusammenarbeit(DGWZ) setzt sich branchenübergreifend für Unternehmen in Deutschlandein, veröffentlicht neutrale Fachinformationen und bietet bundesweitSeminare zu Normen, Richtlinien und Vorschriften für die beruflicheWeiterbildung an. Die DGWZ hat ihren Sitz in Bad Homburg und wurde2013 gegründet.Pressekontakt:Frau Dr. Barbara LöchteDeutsche Gesellschaft für wirtschaftliche Zusammenarbeit mbHLouisenstraße 12061348 Bad Homburg v. d. HöheTelefon 06172 98185-30Telefax 06172 98185-99E-Mail presse@dgwz.dehttps://www.dgwz.de/presseOriginal-Content von: Deutsche Gesellschaft für wirtschaftliche Zusammenarbeit mbH (DGWZ), übermittelt durch news aktuell