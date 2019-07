Neues Cyber-Alliance-Programm von Mimecast started

Lexington, USA (ots) - Mimecast Limited (NASDAQ: MIME), einführender Anbieter für E-Mail-Sicherheit und Experte fürCyber-Resilience, startet heute sein Cyber-Alliance-Programm, dasAnbieter von Sicherheitslösungen in ein umfassendesCyber-Resilience-Ökosystem integrieren soll. Interoperabilität undDatenaustausch sind Schlüsselelemente jedes fortschrittlichenSicherheitsprogramms und tragen dazu bei, Unternehmen gegenCyberangriffe widerstandsfähiger zu machen. Mimecast verbindet mitdem Cyber-Alliance-Programm deshalb das Ziel, Anbieter vonkomplementärer Sicherheitssoftware zusammenzubringen - zum Vorteilder Kunden.Das Cyber-Alliance-Programm basiert auf der Prämisse, dassSicherheitsanbieter durch den Austausch von Daten über Bedrohungen,Schadcode und Angriffsvektoren ihre Produkte stärken und so denKundenanforderungen noch besser entsprechen können. Jedes einzelneProdukt wird dadurch effektiver, und die Kunden können Cyberangriffenbesser widerstehen. Das Programm steht ausgewähltenTechnologieunternehmen offen, welche die Kriterien erfüllen und daraninteressiert sind, ihre Technologie über offene APIs mit derPlattform von Mimecast zu integrieren."Organisationen haben oft nur begrenzte Ressourcen und Budgets zurVerfügung. Dennoch müssen die IT-Administratoren Warnmeldungenverarbeiten und behandeln, während sie gleichzeitig eine Vielzahlunterschiedlicher Sicherheitslösungen zu verwalten haben.Automatisierung durch Interaktion mit den Mimecast-APIs trägt dazubei, diese Aufgaben zu vereinfachen und zu optimieren und so dieCyber Resilience zu verbessern", erklärt Christina Van Houten, ChiefStrategy Officer von Mimecast. "Mit unserem Cyber-Alliance-Programmmöchten wir ein Ökosystem aus gleichgesinnten Anbietern schaffen, dieden Kunden helfen wollen, ihre Infrastrukturen effizient und effektivzu schützen. So können wir eine Welt aufbauen, die Cyberangreifernmehr entgegenzusetzen hat."Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co KGFerdinand Kunz089 74747058-0mimecast@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: Mimecast, übermittelt durch news aktuell