Neues Corona Test Kit: Zwei Antikörpertests aus einem Tropfen Blut dank innovativer DBS-Technologie

Nuth, Niederlande (ots/PRNewswire) - Der Biotech-Startup "Aminoverse" aus Nuth (Niederlande) ermöglicht seit Juli akkurate, laborbasierte Antikörpertests gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 für Privatpersonen und Unternehmen. Das zum Einsatz kommende "AELYSA Corona Antibody Test Kit" greift dabei auf die innovative DBS-Technologie (engl. dry blood spot) zurück, die es ermöglicht mit nur einem Tropfen Blut nicht nur auf herkömmliche Antikörper zu testen, sondern auch auf potenziell neutralisierende Antikörper, die das Coronavirus unschädlich machen können."Wissenschaft ist für alle da". Diesem Leitsatz folgend startete das Team von Aminoverse während der Corona-Krise ein internes Entwicklungsprogramm. Das Ziel: Ein Antikörpertest, der ein qualitativ hochwertiges Testergebnis liefert und in der Anwendung so einfach und angenehm wie möglich ist. Die Innovation: Die aus der Untersuchung von Neugeborenen bekannte DBS-Technologie wurde für den Nachweis von Antikörpern gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 adaptiert und ist seit Juli als "AELYSA Corona Antibody Test Kit" erhältlich.Im Vergleich zu Antikörpertests beim Arzt genügt dank der DBS-Technologie ein Blutstropfen von der Fingerspitze für die Antikörpertests; Spritzen oder Kanülen werden nicht benötigt. Damit ist der Test auch besonders für Kinder geeignet. Er kann an einem beliebigen Ort, beispielsweise zu Hause selbst durchgeführt werden. Medizinische Erfahrung oder die Anwesenheit eines Arztes sind nicht erforderlich; lange Wartezeiten in Wartezimmern entfallen.Der Blutstropfen wird auf ein spezielles Filterpapier getropft, das die Probe vom Postversand bis zur Ankunft im Labor stabilisiert. Dort untersuchen die Wissenschaftler die Blutprobe doppelt: Auf herkömmliche Antikörper gegen das Innere des Coronavirus (Nucleocapsid-Protein) und auf potenziell neutralisierende Antikörper, die an die Virusoberfläche (Spike-Protein) binden. Für diese Messungen kommen ausschließlich CE-IVD-zertifizierte und validierte ELISA-Tests zum Einsatz, wodurch das Testergebnis im Gegensatz zu Schnelltests eine höhere Verlässlichkeit hat. Sämtliche Ergebnisse sind im Anschluss online abrufbar.Hinsichtlich der Frage nach einer möglichen Immunität gegen SARS-CoV-2 ist die Messung der Antikörper gegen das Spike-Protein besonders wichtig. Denn Forscher konnten in sogenannten Neutralisationstests in Zellkulturen zeigen, dass Antikörper, die an das Spike Protein binden, häufig den Eintritt des Virus in die Wirtszelle und somit die Infektion verhindern können.Aminoverse B V ist ein im Januar 2020 gegründetes biotechnologisches Unternehmen. Der Schwerpunkt des Teams aus Wissenschaftlern, Entrepreneuren und Investoren mit über 30 Jahren kumulierter Erfahrung ist die Protein- und Enzymforschung zur Entwicklung biotechnologischer Produkte und Anwendungen der nächsten Generation.