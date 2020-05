Neues Corona-Test-Fahrzeug im Einsatz: sicheres und angenehmes Arbeiten für medizinisches Personal / sicher testen - mobil im Einsatz (FOTO)

Döbeln/Berlin (ots) - Die erste mobile Teststation aus dem Hause RKB-GAMO tourt ab sofort durch Deutschland. Der Sonderfahrzeugbauer bringt mit seiner neuen Entwicklung ein Produkt auf den Markt, das das sichere medizinische Testen allerorts möglich macht: Ein kompaktes Fahrzeug, das allen hygienischen Auflagen gerecht wird und mobil und flexibel eingesetzt werden kann. Dabei setzt das Unternehmen auf eine professionelle wie innovative Raumlösung: Testperson und Tester sind durch eine verglaste Trennwand geschützt. Das Personal nimmt Proben an der Testperson, die zuvor über einen separaten Eingang ins Fahrzeug gelangt ist. Und schafft damit mehr Sicherheit sowohl für die medizinischen Mitarbeiter in ihrem täglichen Einsatz als auch für die Testpersonen. Durch die Entwicklung dieses Fahrzeugs, das sowohl als Selbstfahrer als auch als Anhänger gebaut wird, kann dem hohen Bedürfnis nach Sicherheit und Hygiene Rechnung getragen werden.Das werksfrische Testmobil steht beispielhaft für die Innovationskraft des mitteldeutschen Fahrzeugbaus. "Flexible Raumkonzepte innerhalb des Fahrzeuges, wie sie für unsere Kunden seit jeher zum Einsatz kommen, schienen perfekt geeignet für eine Nutzung im medizinischen Bereich", fasst Dirk Hartmann, Geschäftsführer von RKB-GAMO, seine Idee zusammen. Kurzerhand holte er Experten des Zivil- und Katastrophenschutzes ins Entwicklungsboot, um zeitnah ein erstes Fahrzeug aufs Band zu bringen. Prof. Dr. Richard Funk, Präsident der Dresden International University sowie Seniorprofessor an der Medizinischen Fakultät der TU Dresden und Prof. Dr. Kathrin Engelmann, Chefärztin am Klinikum Chemnitz, begleiteten fortan das Projekt. Das Ergebnis ist als Prototyp ab sofort der Öffentlichkeit zugänglich.Und die rollende Teststation geht in Serie. "Insgesamt 80 dieser Fahrzeuge kann RKB-GAMO pro Monat produzieren", erläutert Hartmann. "Damit können wir das Konzept deutschlandweit anbieten und leisten so nicht zuletzt unseren Beitrag für ein Stück mehr Sicherheit und Normalität im Alltag."Alle Informationen zum Testmobil FMT320 finden Sie hier: http://www.lets-mobile.de .ÜBER RKB-GAMOAls zweitgrößter Sonderfahrzeugbauer Deutschlands ist RKB-GAMO der Experte für Spezialaufbauten - und realisiert komplexe Lösungen in den Bereichen Logistik-, Verkaufs- und Sonderfahrzeuge. Seine Mission: Maßgeschneiderte Produkte für besondere Branchen. Daran arbeiten Tag für Tag mehr als 130 Mitarbeiter in den Bereichen Konstruktion, Karosseriebau, Lackierung und Interieur.Besuchen Sie uns auch auf http://www.rkb-gamo.de und http://www.gamo.de .Pressekontakt:RKB Karosseriewerk GmbH | Stockhausener Straße 2 | D-04720 DöbelnKatrin Nischik (Leiterin Marketing & Öffentlichkeitsarbeit)Telefon: +49 351 810 595 - 102E-Mail: katrin.nischik@rkb.dewbpr Kommunikation GmbHSchlossstr. 484092 Bayerbach b. ErgoldsbachDietrich von GumppenbergTelefon: +49 8774 969 40 60E-Mail: gumppenberg@wbpr.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/144645/4607543OTS: RKB Karosseriewerk GmbHOriginal-Content von: RKB Karosseriewerk GmbH, übermittelt durch news aktuell