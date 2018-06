Köln (ots) - Sie begeistert Menschen auf der ganzen Welt, wird vonder Presse unter anderem als "beste Comedy im TV" (Rolling Stone)gefeiert und selbst von Ex-Präsident Barack Obama als seineLieblingsserie bezeichnet: Die Sitcom "Modern Family". Jetzt könnensich alle auf die Free-TV-Premiere der siebten Staffel freuen. Dieneuen Folgen der mehrfach preisgekrönten Serie sind ab dem 28. Juni2018 immer montags bis freitags um 21:10 Uhr in Doppelfolgen bei NOWUS zu sehen.Zum Ende der sechsten Staffel von "Modern Family" gab es für vieleFamilienmitglieder große Veränderungen. Die siebte Staffel der Sitcomsetzt daran nahtlos an und das Leben der verwandten Familien wirdwieder einmal ordentlich aufgewirbelt. Bei den Dunphys wird Haley(Sarah Hyland) von ihren Gefühlen überwältigt, als ihr Schwarm Andy(Adam DeVine) einer anderen Frau einen Antrag macht. Für ihreSchwester Alex (Ariel Winter) beginnt das aufregende ersteCollege-Jahr, während sich der jüngste Spross Luke (Nolan Gould)immer mehr von der Familie distanziert, was besonders für Vater Phil(Ty Burrell) schwer zu ertragen ist - der möchte seinem Sohneigentlich die Arbeit als Immobilienmakler näherbringen. Doch auchbei den anderen Familien läuft nicht immer alles rund: Gloria (SofiaVergara) und Jay (Ed O'Neill) versuchen eine Vorschule für Sohn Joe(Jeremy Maguire) zu finden und müssen schnell erkennen, dass diePlätze hart umkämpft sind. Währenddessen befindet sich Mitchell(Jesse Tyler Ferguson), nachdem er seinen Job verloren hat, in einerSelbstfindungsphase, die auch seinen Ehemann Cameron (EricStonestreet) vor große Herausforderungen stellt...Die insgesamt 22 unterhaltsamen Folgen der siebten Staffel "ModernFamily" zeigt NOW US ab dem 28. Juni 2018 immer montags bis freitagsum 21:10 Uhr als Free-TV-Premiere in Doppelfolgen. Im Anschluss sinddie Episoden kostenlos bei TVNOW.de abrufbar.Hintergrund zu "Modern Family":Seit 2009 begeistern die berühmten Familienmitglieder von "ModernFamily" die Serienwelt. Die erfolgreiche Sitcom ist für ihrenHeimatsender ABC nicht nur ein verlässlicher Quotengarant, sondernauch ein bereits vielfach ausgezeichnetes Aushängeschild des Senders.Mittlerweile wurde die außergewöhnliche Serie mit über 20"Emmy"-Awards und einem Golden Globe ausgezeichnet. In denHauptrollen begeistert unter anderem Ed O'Neill, der nach seinerRolle als Schuhverkäufer Al Bundy in "Eine schrecklich nette Familie"mit "Modern Family" erneut eine Serie prägt, die ganze Generationenlachen lässt. Aber auch Sofia Vergara ("Soul Plane"), Julie Bowen("Boston Legal"), Ty Burrell ("Black Hawk Down") Jesse Tyler Ferguson("Untraceable") und Eric Stonestreet ("Bad Teacher") kreieren mitihrer Schauspielkunst einen unvergesslichen Humor.Weitere Infos zu NOW US:Ob rau oder romantisch, kuschelig oder kantig, spannend oderentspannend - NOW US vereint die ganze Welt der US-Serien in einemFree-TV-Sender. Neben beliebten Top-Serien wie "Marvel's Agents ofS.H.I.E.L.D.", "Glee" oder "How to Get Away with Murder" können sichNOW US-Zuschauer auch auf packende Free-TV-Premieren freuen: Unteranderem zeigt NOW US frische Folgen der beliebten Serien "ModernFamily", "Suits" und "12 Monkeys". Dabei bietet der jüngste Senderder Mediengruppe RTL die Top-Serien aus den USA wann, wo und wie dieZuschauer möchten. Ausgestrahlt wird NOW US täglich von 20:15 Uhr bis6 Uhr zunächst exklusiv bei TV NOW, dem Streamingangebot derMediengruppe RTL Deutschland, direkt im Anschluss an die lineareAusstrahlung sind die Inhalte auch kostenlos als Video-on-Demandabrufbar. Der lineare Livestream ist bei TV NOW nach einer 30-tägigenkostenlosen Testphase für ein technisches Zugangsentgelt von 2,99Euro pro Monat nutzbar und monatlich kündbar. Nutzer können NOW USüber Smartphones, Tablets, Apple Streaming Box, Apple TV App, AmazonFire TV oder Android TV abrufen und auch auf den großen Screenstreamen.Pressekontakt:Mediengruppe RTL DeutschlandMagnus EnzmannPressesprecher NOW USmagnus.enzmann@mediengruppe-rtl.de+49 221 456-74407Thomas BodemerPressesprecher Digitale Angebote und Diversifikationthomas.bodemer@mediengruppe-rtl.de+49 221 456-74314Original-Content von: NOW US, übermittelt durch news aktuell