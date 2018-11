Oy-Mittelberg (ots) -In Japan längst fester Bestandteil der ganzheitlichenGesundheitsvorsorge, findet das sogenannte Waldbaden auch bei unsimmer mehr Anhänger. Kein Wunder, denn die in der Waldluftenthaltenen ätherischen Öle unterstützen das Immunsystem, senken denBlutdruck und helfen nachweislich beim Stressabbau. In ihrem neuenBuch erklären die Aromatherapeutinnen und Fachreferentinnen AnusatiThumm und Maria Kettenring, wie sich die Heilkraft der Bäume gezieltzur Vorbeugung und bei Erkrankungen nutzen lässt - notfalls auch vomheimischen Sofa aus."Der moderne Mensch sucht nach Entschleunigung, Kraft und innererEinkehr. Der Wald ist der ideale Ort, all das zu finden", sagt dieAutorin und Aromatherapie-Expertin Anusati Thumm. Gerade im Herbstlade der Wald mit seinen leuchtenden Farben zum Spazierengehen undRuhefinden ein.Doch nicht nur das. In ihrem Anfang November erscheinenden Buch"Waldmedizin"* erklären Thumm und Kettenring, wie uns der Waldkörperlich und seelisch gesund hält. Dabei spielen die in derWaldluft natürlicherweise enthaltenen ätherischen Öle eine zentraleRolle. Bäume produzieren diese Öle, um sich vor Schädlingen, Hitzeoder Sonne zu schützen und strömen sie über ihre Zweige und Nadelnaus. Beim Aufenthalt im Wald werden sie über Haut und Lungeaufgenommen. Als besonders gesundheitsfördernd gelten Terpene undTerpenverbindungen, die auch in heimischen Fichten-, Tannen- undKiefernzweigen und -nadeln vorkommen.Überlebenskünstler Fichte sorgt für Entspannung"Kaum jemand weiß, dass unsere Wälder zu fast einem Drittel ausFichten bestehen", sagt Maria Kettenring. Sie ist von derWiderstandskraft der Bäume sehr beeindruckt: "Fichten könnenMinustemperaturen bis 60 Grad überleben. Ihr ätherisches Öl hat einenunverwechselbar würzigen Duft und hilft wunderbar gegen Bauchzwickenund bei verstopfter Nase. Aber auch, wenn einem einfach alles zu vielist, schenkt es Gelassenheit und lässt entspannt durchatmen."Das ätherische Öl kommt von der sibirischen Tanne (botanisch:Abies sibirica), wird in unserem Sprachgebrauch aber häufig als"Fichtennadelöl" bezeichnet. Der Duft ist waldig-süß, ein typischfrischer Waldduft. Die sibirische Tanne hat einen hohen Anteil anMonoterpenester. Dadurch hat sie eine stark angstlösende undentspannende Wirkung. Ihr ätherisches Öl ist bestens geeignet beiStress und psychischer Dysbalance. Maria Kettenring: "Es gibt auchdas ätherische Öl der Fichte (Picea abies), das allerdings nicht sohandelsüblich ist. Die Fichte wird auch als Rottanne oder Rotfichtebezeichnet, ihr Duft ist herb-waldig und eukalyptusartig."Wer keine Möglichkeit hat, in den Wald zu gehen, oder den Gangdorthin bei ungemütlichem Wetter scheut, kann sich diegesundheitsfördernde Wirkung der ätherischen Baumöle mit PRIMAVERAganz einfach nach Hause holen. Gerade in der Erkältungszeit reinigendie naturbelassenen ätherischen Öle die Raumluft vonKrankheitserregern und unterstützen das intensive Atmen (und beugendamit Infektionen vor). Die für das "Fichtennadelöl" (von derSibirischen Tanne) von PRIMAVERA verwendeten Zweige und Nadeln werdenübrigens vorrangig im Frühjahr und Herbst geerntet, denn zu dieserZeit ist der Gehalt an ätherischen Ölen besonders hoch.Starker Baum, der Mut macht: die ZirbelkieferEin weiteres ätherisches Baumöl von PRIMAVERA stammt von derZirbelkiefer, einem der zähesten und standhaftesten Bäume, die vorallem in der Alpenregion häufig anzutreffen sind. Der charaktervolleBaumduft reinigt die Luft, neutralisiert unangenehme Gerüche underleichtert - gerade auch nachts - die intensive Atmung. AnusatiThumm: "Als Einreibung regt es die Durchblutung an und wirktschmerzlindernd bei Muskelschmerzen und Verspannungen. Gleichzeitigwirkt dieses ätherische Öl schlafunterstützend und stressregulierend,ebenso unterstützt es die Achtsamkeit für das Ich."Neben der sibirischen Tanne zählt die Zirbelkiefer zu denfrosthärtesten Bäumen. Auf der psychischen Ebene lässt ihr Öl neuenMut schöpfen und stärkt die Durchsetzungsfähigkeit.Rezept: Spray "Wald to go"6 Tropfen Zirbelkiefer bio2 Tropfen Benzoe Siam bio1 Tropfen Zeder bio1 ml Alkohol19 ml HamameliswasserDie ätherischen Öle in den Alkohol eintropfen und anschließend indas Hamameliswasser geben. Das Spray vor jeder Anwendung gutschütteln. Je nach Belieben ein bis zwei Pumpstöße sprühen und tiefeinatmen.Das Buch "Waldmedizin" beschreibt 15 ätherische Baumöle und mehrals 100 Rezepturen und ist ab November 2018 auch imPRIMAVERA-Onlineshop** erhältlich.* Anusati Thumm, Maria M. Kettenring: Waldmedizin. Die Heilkraftder ätherischen Baumöle. Joy-Verlag 2018. * Anusati Thumm, Maria M. Kettenring: Waldmedizin. Die Heilkraft
der ätherischen Baumöle. Joy-Verlag 2018. EAN-Code 978-3-96199-004-7 Das Traditionsunternehmen
mit Sitz in Oy-Mittelberg im Allgäu befolgt ethische
Geschäftspraktiken, zahlt Anbaupartnern und Lieferanten faire Preise,
unterhält langfristige Beziehungen zu ihnen und unterstützt die
Weiterbildungsmöglichkeiten seiner Kooperationspartner mit dem Ziel,
die Qualität seiner Produkte ständig zu verbessern.
PRIMAVERA LIFE stellt höchste Ansprüche an die Qualität und
Reinheit aller verwendeten Rohstoffe, an die Nachhaltigkeit des
Anbaus und der Weiterverarbeitung. Das Unternehmen verwendet
Rohstoffe aus vornehmlich kontrolliert biologischem Anbau und
unterstützt aktiv 13 biologische Anbauprojekte weltweit, die
Artenschutz und Felderwirtschaft betreiben, chemiefreie
Schädlingsbekämpfungs- und Düngemittel verwenden und keine Gentechnik
einsetzen. 