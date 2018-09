Frankfurt am Main (ots) - Die dfv Mediengruppe präsentiert unterdem Titel "Eventräume" in Erstauflage einen großformatigen Bildband,der Designkonzepte für Veranstaltungen mit dem SchwerpunktGastronomie vorstellt. Insgesamt 30 Objekte werden in dem Buchgezeigt, die exemplarisch für den Facettenreichtum stehen, mit demsich die Eventbusiness-Branche zukunftsfähig aufstellt:Industriebrachen werden mit neuem Leben erfüllt. Aus ehemalssakralen Räumen entstehen einzigartige Schauplätze für gastronomischeEvents. Hotels schaffen Raumkonstellationen, die weit über Bar undBallsaal hinausreichen. Die klassische Gastronomie erweitert im Sinneeiner optimalen Auslastung ihr Portfolio um Eventräume und -formate.Als besonders eindrucksvoll erweisen sich Pop-up-Konzepte, dietemporär nutzbare Locations bespielen."Eventräume" enthält neben detaillierten Objektbeschreibungen allewichtigen Informationen zu Konzeption, Architektur, Interior Design,Ausstattung und gastronomischem Angebot sowie zu Raumkonstellationenund -größen. Experteninterviews u.a. mit Jutta Kirberg, Otto Lindner,Gregor Meyer und Otto Koch liefern aktuelle Insights zu Themen wieInszenierung, Eventlocations in der Hotellerie, Catering undKulinarik.Über die AutorinDie Autorin Johanna Warham ist als Inhaberin der MarketingagenturWarham Marketing Services eng mit den großen und innovativen Playernder Branche vernetzt. Wichtige Inspirationen holt sich dielangjährige Chefredakteurin einer Food-Fachzeitschrift und Autorindes Fachbuchs "Gasträume" (2017 ebenfalls in der dfv Mediengruppeerschienen) auf ihren Studienreisen, im Fokus stets das Zusammenspielvon Ambiente und Kulinarik. Johanna Warham lebt in Jachenau.Zu bestellen ist das Buch unter www.dfv-fachbuch.de für 98,00 Euroinklusive Mehrwertsteuer (ISBN 978-3-86641-324-5).Rezensionsexemplare können Sie gern unter presse@dfv.de anfragen.Das Cover zum Download findet sich hier:https://www.dfv.de/media/media/1/Eventrume-5353.pdf____________________________________________Die dfv Mediengruppe mit Sitz in Frankfurt am Main gehört zu dengrößten konzernunabhängigen Fachmedienunternehmen in Deutschland undEuropa. Mit ihren Töchtern und Beteiligungen publiziert sie über 100Fachzeitschriften, die ihre Leser im Beruf und ihrem Geschäfterfolgreicher machen. Viele der Titel sind Marktführer in wichtigenWirtschaftsbereichen. Das Portfolio wird von über 100 digitalenAngeboten sowie 400 aktuellen Fachbuchtiteln ergänzt. Über 140kommerzielle Veranstaltungen, wie Kongresse und Messen, bieten nebenInformationen auch die Gelegenheit zu intensivem Netzwerken. Die dfvMediengruppe beschäftigt mehr als 950 Mitarbeiter im In- und Auslandund erzielte 2017 einen Umsatz von 144,4 Millionen Euro.Pressekontakt:dfv MediengruppeUnternehmenskommunikationTelefon +49 69 7595-2051Telefax +49 69 7595-2055presse@dfv.dehttp://www.dfv.deOriginal-Content von: dfv Fachbuch, übermittelt durch news aktuell