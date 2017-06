Neues zu Biotest, EDAG und ML Gold

Liebe Leser,

das Management des SDAX-Unternehmens Biotest hat das Übernahmeangebot der chinesischen Creat genauer unter die Lupe genommen. Der Schweizer Ingenieurdienstleister EDAG gab die Ergebnisse seiner diesjährigen Generalversammlung bekannt. Und die ML Gold hat erfolgreiche Bohrungen durchgeführt.

Biotest: Konzernspitze unterstützt Übernahmeangebot

Am Donnerstag gaben Vorstand und Aufsichtsrat der Biotest AG eine offizielle Empfehlung an ihre Aktionäre ab, das Übernahmeangebot der Tiancheng Pharmaceuticals Holdings, einer Tochter der Creat Group, anzunehmen. Zur Begründung hieß es: „Vor allem angesichts der jüngsten operativen Herausforderungen und der schwierigen Übergangsphase während der Umsetzung der Biotest Next Level (BNL) Strategie, begrüßen der Vorstand und Aufsichtsrat von Biotest das Angebot von Creat und sind der Auffassung, dass es für Aktionäre beider Anteilsklassen attraktiv ist. Zusammen mit Creat verfolgt Biotest das Ziel, die weltweite Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und auszubauen.“

Die Creat Group bietet je Stammaktie 28,50 Euro und je Vorzugsaktie von Biotest 19,00 Euro. Die Konzernspitze hält diese Bewertung für finanziell „angemessen“, nachdem man in dieser Frage die Credit Suisse konsultiert hat. Die Annahmefrist für das Angebot endet aller Voraussicht nach am 15. Juni 2017.

Ein Blick auf die Schätzungen der Börse Stuttgart für das Jahr 2017 (Stammaktie):

Ergebnis/Aktie 0,10 € KGV 205 Dividende 0,19 € Dividendenrendite 0,90 %

EDAG peilt Wachstum an

Die Schweizer EDAD Engineering Group AG hat am 31. Mai ihre ordentliche Generalversammlung abgehalten. Konzernleitung und Verwaltungsrat des Ingenieurdienstleisters wurden erwartungsgemäß entlastet, die Dividende in Höhe von 0,75 Euro je Aktie von der Aktionärsversammlung angenommen. Das Management bestätigte auch nochmals seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr. Die bereinigte EBIT-Marge soll zwischen 6 und 8 % liegen, der Umsatz sich um bis zu 5 % steigern. Die Wachstumshoffnungen ruhen dabei vor allem auf einem zum Jahresende deutlich gestiegenen Auftragseingang und -bestand.

Ein Blick auf die Schätzungen der Börse Stuttgart für das Jahr 2017:

Ergebnis/Aktie 1,13 € KGV 15 Dividende 0,73 € Dividendenrendite 4,46 %

ML Gold stößt auf vielversprechende Gold- und Silberressourcen

Die kanadische Bergbaugesellschaft ML Gold Corp. hat den Abschluss von 15 weiteren Bohrungen im US-Bundesstaat Nevada bekannt gegeben. Vorwiegendes Ziel der Arbeiten ist es, weitere Goldvorkommen im sogenannten Palmetto Gold Project zu identifizieren. ML Gold stieß dabei vor allem in einer Tiefe von rund 240 Metern auf beachtliche Proben von Gold (8,26 g/t) und Silber (6,58 g/t).

Der Vorstandsvorsitzende Andrew Bowering kommentierte die Bohrungen wie folgt: „Die zunächst vorliegenden Ergebnisse der Bohrungen eröffnen ein großes neues Gebiet mit einer Mineralisierung von Gold und Silber. Der Trend geht in Richtung Nordwesten hin zur alten Quecksilbermine auf dem Landbesitz […] Palmetto sieht dem Vorkommen North Bullfrog recht ähnlich, welches sich im Besitz von Corvus Gold Inc., 150 km südwestlich am selben Walker Lane Mineralgürtel befindet.“

ML Gold baut selbst keine Erze ab, sondern hat sich vorwiegend auf die Entdeckung und strategische Erschließung neuer Mineralien- und Erzvorkommen in den USA und Kanada spezialisiert.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Mark de Groot.