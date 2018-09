Studie empfiehlt qualitative und quantitative Bewertungen, die zuerfolgreich koordinierter Krebsbehandlung führen können, und fordertbessere Organisation der integrierten Behandlung.Fort Washington, Pennsylvania (ots/PRNewswire) - Neue Forschung inder September-Ausgabe 2018 von JNCCN - Journal of the NationalComprehensive Cancer Network (http://www.jnccn.org/) befasst sich mitneuen Methoden zum Benchmarking von Krebszentren, wobei die Fähigkeitvon deren Organisationsstrukturen zur Implementierung integrierterPraxiseinheiten (IPU) bewertet wird. IPUs werden als umfassendkoordinierte, fachbereichsübergreifende Versorgung definiert(einschließlich Reha und unterstützende Dienstleistungen), die denPatienten durch höhere Effizienz und geringere Kosten ein besseresPreis-Leistungs-Verhältnis bieten. Als diese 13 Schritte umfassendeBewertungsmethode jedoch auf sieben Krebszentren in Europa angewendetwurde, kamen die Forscher zu dem Ergebnis, dass es keine klare undeinheitliche Strategie zur Entwicklung und Implementierung von IPUsgibt."Wir fanden ein breites Spektrum an IPU-Entwicklungsstadien undEigenschaften für die onkologische Behandlung", sagt Anke Wind, PhD,von der Abteilung für psychosoziale Forschung und Epidemiologie desniederländischen Krebsinstituts (Netherlands Cancer Institute(http://www.nki.nl/)). "Das Ergebnis, dass diese Zentren in IhrerIPU-Reife nicht weit vorangekommen sind, ist eine Enttäuschung."Diese Studie ist Teil eines internationalen Benchmarking-Projekts,das allgemein als BENCH-CAN bekannt ist. Das neueBenchmarking-Instrument umfasst 51 qualitative und 193 quantitativeIndikatoren, die auf der Basis vorhandener Literatur und des Konsensvon Experten entwickelt wurden. Die Daten wurden dann für das Jahr2012 von den sieben Krebszentren im Pilotprogramm erhoben. Allesieben Zentren sind derzeit Mitglieder der Organisation europäischerKrebsinstitute (Organisation of European Cancer Institutes/OECI). DerAnalyseschwerpunkt lag auf Behandlungswegen für Brustkrebs, umsicherzustellen, dass alle beteiligten Zentren genügend Daten zumVergleich liefern konnten. Der Forschungsprozess umfasste einenpersönlichen Besuch in jedem Zentrum zur Bestätigung der Daten undzum besseren Verständnis des Kontexts.Letztendlich empfahlen die Forscher den Krebszentren strategischeorganisatorische Änderungen und die Bereitstellung von ausreichendPersonal zur Bewertung und Verbesserung ihrer Nutzung von IPUs imRahmen der Krebsbehandlung."Ein systematischer Einsatz der IPU-Methoden ist für einewertorientierte Versorgung in der Onkologie zu empfehlen", sagt Dr.Wind. Die Forscher werden ein Projekt zur Erzielung optimalerBehandlungsergebnisse für Krebs (Achieving Best possible Cancerresults) durch Benchmarking (auch als das ABC-Benchmarking-Projektbekannt) weiterverfolgen, das das Benchmarking-Format weitervalidieren und entwickeln soll, um die Ergebnisdaten mit denBenchmark-Charakteristika zu verknüpfen."Diese Arbeit ist ein wichtiger Schritt in Richtung einer anLeitlinien ausgerichteten Versorgung während und nach derKrebsbehandlung", sagt Kathryn Ruddy, MD, MPH, Director of CancerSurvivorship for the Department of Oncology, Mayo Clinic CancerCenter (https://www.mayoclinic.org/), und Mitglied des NCCN ClinicalPractice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines(https://www.nccn.org/professionals/default.aspx)®) Panel forSurvivorship (Komitee für das Krebsüberleben).Die vollständigen Studieninformationen finden Sie unter JNCCN.org(http://www.jnccn.org/). Der Zugriff auf "Benchmarking CancerCenters: From Care Pathways to Integrated Practice Units(http://www.jnccn.org/content/16/9/1075.full.pdf+html)" ist bis zum10. November 2018 kostenfrei. Ausführliche Informationen zumniederländischen Krebszentrum finden Sie unter nki.nl(http://www.nki.nl/) und avl.nl (http://www.avl.nl/).Informationen über das JNCCN-Journal of the National ComprehensiveCancer NetworkMehr als 25.000 Onkologen und andere medizinische Fachkräfte inder Krebsversorgung lesen das JNCCN-Journal of the NationalComprehensive Cancer Network. Dieses referierte und indexierteÄrzteblatt enthält die neuesten Informationen über die bestenklinischen Praktiken, über Forschungsarbeiten zurGesundheitsversorgung sowie zur translationalen Medizin. JNCCNumfasst Aktualisierungen der NCCN Leitlinien zur klinischen Praxis inder Onkologie (NCCN Guidelines(https://www.nccn.org/professionals/default.aspx)®),Übersichtsartikel zu Leitlinienempfehlungen, Forschungsarbeiten zurGesundheitsversorgung und Fallberichte mit detailliertenErkenntnissen über die Patientenversorgung. JNCCN wird herausgegebenvon Harborside Press. Siehe JNCCN.org (http://www.jnccn.org/). FolgenSie JNCCN auf Twitter: @JNCCN (http://www.twitter.com/jnccn).Informationen zum National Comprehensive Cancer NetworkDas National Comprehensive Cancer Network® (NCCN(http://www.nccn.org/)®) ist eine gemeinnützige Vereinigung von 27weltweit führenden Krebszentren(https://www.nccn.org/members/network.aspx), die sich derPatientenbetreuung, Forschung und Bildung widmen. Es arbeitet an derVerbesserung der Qualität, Wirksamkeit und Effizienz derKrebsbetreuung, damit Patienten ein besseres Leben führen können. AlsVermittler bei hochqualitativer Krebsbetreuung fördert das NCCN einekontinuierliche Qualitätsverbesserung und ist sich der Bedeutung derSchaffung von Leitlinien für die klinische Praxis bewusst, die fürdie Verwendung durch Patienten, Kliniker und andereEntscheidungsträger im Gesundheitswesen angebracht sind.Website für Ärzte: NCCN.org (http://www.nccn.org/). Website fürPatienten und Betreuer: NCCN.org/patients(http://www.nccn.org/patients). Website für die Medien: NCCN.org/news(http://www.nccn.org/news). Folgen Sie NCCN auf Twitter @NCCNnews(http://www.twitter.com/nccnnews) und Facebook@National.Comprehensive.Cancer.Network(http://www.facebook.com/National.Comprehensive.Cancer.Network/).Vertreter von NCCN Global sind vom 18. bis 23. Oktober 2018 inMünchen, Deutschland, auf dem ESMO Kongress 2018. 