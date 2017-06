Neues zu Basler, Syzygy und BUWOG

Weitere Suchergebnisse zu "BUWOG":

Liebe Leser,

bei Basler und Syzygy standen am Donnerstag Übernahmen im Blickpunkt, bei BUWOG eine Kapitalerhöhung.

Basler kauft Beratungsfirma

Die Basler AG gab am Donnerstag die vollständige Übernahme der Firma mycable GmbH aus Neumünster bekannt. Über den Kaufpreis vereinbarten beide Unternehmen Stillschweigen. Nur so viel ließ man verlauten: 80 % der Summe sollen bar beglichen werden, der Rest mit Basler-Aktien, die vermutlich an Herrn Carstens-Behrens bzw. seine Holdingfirma tecraise GmbH gehen. Carstens-Behrens ist zugleich Geschäftsführer und Gründer der mycable. Der letztjährige Umsatz von mycable betrug 2,6 Mio. Euro.

Das übernommene Unternehmen ist eine Beratungsgesellschaft, die sich auf den Bereich Embedded-Computing-Systeme spezialisiert hat. Die Kunden von mycable stammen vorwiegend aus der Computer Vision- oder Automobilbranche. Der Industriekamerahersteller Basler hat dieses Marktsegment als besonders vielversprechendes und zukunftsträchtiges Geschäftsfeld identifiziert. Marketing-Vorstand Arndt Bake führte aus: „Vor diesem Hintergrund ergänzt das technologische Know-how von mycable hervorragend unser Kompetenzprofil und wird uns entscheidend dabei unterstützen, Embedded Vision-Technologie für einen breiteren Anwenderkreis nutzbar zu machen.“

Syzygy beteiligt sich an Wettbewerber

Die Syzygy AG hat sich mit 51 % an der Firma Catbird Seat GmbH beteiligt. Der digitale Marketingdienstleister aus Deutschland wurde im vergangenen Jahr zur besten SEO-Agentur gekürt. Das ist also ein durchaus namhafter Zukauf, den Syzygy hier tätigt. Zudem passt das Tätigkeitsfeld hervorragend zum bestehenden Portfolio. Die Gruppe kauft sich dadurch wichtiges Spezialisten-Know-how samt dem entsprechenden Kundenstamm hinzu. Dazu gehören beispielsweise renommierte Namen wie Disney, L’Oréal, STIHL, ADAC, AutoScout24 oder Fressnapf. Dadurch rückt die Syzygy Gruppe in die Top 3 vor, was Agenturen im Bereich Performance Marketing betrifft.

Zum Kaufpreis machte das Unternehmen keine Angaben. Der Kauf bedarf zudem noch der Zustimmung seitens der Wettbewerbshüter.

BUWOG: Da klafft noch eine Lücke

Die auf Wohnimmobilien spezialisierte BUWOG AG hat am Donnerstag den „vorläufigen Endstand“ zur aktuellen Kapitalerhöhung bekannt gegeben. Laut Ad-hoc-Meldung sind bis Donnerstag, 15:00 Uhr, 7,3 Mio. neue Aktien an bezugsberechtigte Personen verkauft worden.

Da klafft allerdings noch eine Lücke zu den angekündigten 12,47 Mio. Neuaktien, die man laut Mitteilung vom 15. Mai eigentlich „unters Volk“ bringen wollte. Aber BUWOG hatte sich ohnehin ausbedungen, diesen Überhang im Fall der Fälle in einer Privatplatzierung institutionellen Investoren anzubieten. Gut möglich, dass wir in den kommenden Tagen erfahren werden, dass alle neuen Scheine einen Besitzer gefunden haben.

Das Unternehmen will mit den Erlösen weitere Grundstücke in Wien, Berlin und Hamburg erwerben. Finanzvorstand Andreas Segal erläuterte dazu: „Wir bringen so die Kreierung eines gelisteten Neubauportfolios weiter voran, ermöglichen signifikantes Mietenwachstum durch selbstgebaute Bestände und stärken mittelfristig unsere Bilanzstruktur. […] Durch die positive Kursentwicklung der letzten Monate sehen wir uns in der Fortsetzung der strategischen Ausrichtung mit der Kombination aus Bestandshalteraktivitäten und starkem Wohnungsneubaugeschäft mit den Komponenten Bau-in-den-Bestand und Bau von Eigentumswohnungen zum Verkauf bestärkt.“

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Mark de Groot.