Neues Bachelor-Fernstudium an der Euro-FH: BWL und Tourismusmanagement

Hamburg (ots) - Berufsbegleitend studieren und internationalausgerichtetes Know-how für die Karriere im Tourismus erwerbenDie Euro-FH bietet ab sofort den FIBAA-akkreditiertenBachelor-Studiengang BWL und Tourismusmanagement im flexiblenFernstudium an. Das berufsbegleitende Studium vermitteltbetriebswirtschaftliches und aktuelles branchenspezifisches Know-howund bereitet Studierende auf eine große Vielfalt an Tätigkeitsfeldernin der Tourismusbranche vor. Die drei Wahlmodule "Wellness,Gesundheit und Sport", "Event- und Veranstaltungsmanagement" sowie"Cruise-Management und Städtetourismus" ermöglichen eine individuelleSpezialisierung. Fester Bestandteil des Studiums sind Onlinemarketingund Social Media, die im Tourismus eine immer zentralere Rollespielen.Internationale Ausrichtung und hoher PraxisbezugDas neue Fernstudium an der Euro-FH, das mit dem akademischen GradBachelor of Arts (B.A.) abschließt, vermittelt praxisnahes undinternationales Wissen in allen Handlungsfeldern desTourismusmanagements - vom operativen Hotelmanagement bis zumTourismusrecht, vom Onlinevertrieb bis zum Krisenmanagement. Dazugehören auch Kenntnisse in den internationalen Marktstrukturen.Fallstudien und praktische Übungen ermöglichen den wichtigen Transfervon der Theorie in die Praxis. Im zweiwöchigen internationalenSeminar an einer der Partnerhochschulen der Euro-FH sammeln dieStudierenden wichtige interkulturelle Erfahrungen. "DieTourismusbranche ist immer in Bewegung, deshalb bilden wirvielseitige Experten aus, die auf Basis ihres breit gefächertenFachwissens in der Lage sind, sich schnell und umfassend auf neueHerausforderungen einzustellen und neue Themengebiete zudurchdringen", betont Studiengangsdekan Prof. Dr. Ludwig Schweers.Am Ende ihres Studiums verfügen die Absolventen zudem nachweislichüber Englischkenntnisse auf Level B2 des Common European Framework.Außerdem umfasst das Studium die Vorbereitung auf dieAusbildereignungsprüfung (IHK).Anrechnung von VorleistungenGemäß Hamburger Hochschulgesetz ist es möglich, an der Euro-FHauch ohne Abitur zum Bachelor-Studium zugelassen zu werden, wenn maneine Berufsausbildung mit mehrjähriger Berufserfahrung oder einefachspezifische Fortbildungsprüfung vorweisen kann.Viele bereits absolvierte staatliche und öffentlich-rechtlicheAbschlüsse können übrigens als bereits erbrachte Studienleistungenauf das geplante Studium angerechnet werden. Dazu gehörenbeispielsweise der staatlich geprüfte Betriebswirt, der BetriebswirtVWA und alle IHK-Fachwirte. Das Gleiche gilt auch für verschiedeneZertifikatskurse an der Euro-FH, die sich auf ein Bachelor-Studiumanrechnen lassen. Dadurch vermindern sich sowohl Studienzeit als auchStudiengebühren.Flexibel berufsbegleitend studierenDas Studium kann jederzeit gestartet werden, alle Prüfungen könnenzudem monatlich bundesweit an zehn Prüfungszentren der Euro-FH sowieim Ausland auch an deutschen Konsulaten, Botschaften undGoethe-Instituten abgelegt werden. Die Regelstudienzeit beträgt 36bzw. 48 Monate, entsprechend ist eine kostenlose Verlängerung um 18bzw. 24 Monate möglich, genauso wie eine individuelle Verkürzung derRegelstudienzeit.Für ein individuelles Beratungsgespräch steht die Studienberatungder Euro-FH montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr telefonisch unter0800/33 44 377 (gebührenfrei) zur Verfügung. Weitere Informationengibt es außerdem auf www.Euro-FH.de.Über die Euro-FHDie vom Wissenschaftsrat akkreditierte, staatlich anerkannteEuropäische Fernhochschule Hamburg (www.Euro-FH.de) ist Deutschlandsbekannteste private Fernhochschule (forsa 2017). Für ihr innovativesund flexibles Studienkonzept, das speziell für berufstätigeErwachsene konzipiert ist, wurde sie mehrfach ausgezeichnet. DasStudienangebot der Euro-FH umfasst die Bachelor-StudiengängeInternational Business Administration, Psychologie,Betriebswirtschaft & Wirtschaftspsychologie, Sales und Management,Betriebswirtschaftliches Bildungs- und Kulturmanagement,Wirtschaftsrecht, Betriebswirtschaftslehre, Logistikmanagement,Finance & Management, IT-Management, BWL und Tourismusmanagementsowie die Master-Programme Business Coaching & Change Management,Wirtschaftspsychologie, Taxation, Accounting, Finance, GeneralManagement MBA, Marketing MBA sowie Logistik und Supply ChainManagement. In Hamburg bietet die Euro-FH zudem BWL und BWL &Wirtschafspsychologie im berufsbegleitenden Abendstudium mitregelmäßigen Vorlesungen an. Die Studiengänge sind durch die FIBAAakkreditiert und zeichnen sich durch internationale Ausrichtung sowiehohen Praxisbezug aus. Das Angebot der Euro-FH umfasst zudemHochschulkurse aus den Bereichen Wirtschaft, Recht, Sprachen,Logistik und Soft Skills. Aktuell verzeichnet die Euro-FH rund 7.000Studierende.Weitere Informationen zur Euro-FH sowie alle aktuellen Meldungenfinden Sie im Newsbereich unter www.Euro-FH.de.