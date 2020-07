Neues Azubi-Stipendium für angehende Handwerker und Handwerkerinnen (FOTO)

Berlin (ots) - Der Onlinehändler Contorion ruft das Azubi-Stipendium ins Leben. Es richtet sich an junge Menschen, die eine handwerkliche Ausbildung machen, und bietet ihnen eine finanzielle Unterstützung im Wert von 3.000 Euro. Ein Jahr lang erhält die Stipendiatin oder der Stipendiat monatlich 250 Euro zur freien Verfügung. Ab sofort bis zum 31. August 2020 können sich Auszubildende im Handwerk auf contorion.de/azubi-stipendium bewerben.Contorion sieht sich als Partner und Unterstützer des Handwerks und betreut Handwerkerinnen und Handwerker in allen Lebensphasen - von Ausbildung, über Unternehmensgründung bis Unternehmensnachfolge. Mit dem neuen Azubi-Stipendium adressiert Contorion insbesondere Auszubildende, die zum Beispiel aufgrund von schwierigen Umständen oder eines herausragenden Talents besonders förderungswürdig sind. Mit den zusätzlichen finanziellen Mitteln soll die Stipendiatin oder der Stipendiat die Möglichkeit haben, die Ausbildung sorgenfrei und unabhängig zu absolvieren. "Mit dem Azubi-Stipendium wollen wir unsere Wertschätzung des Handwerks zum Ausdruck bringen. Das Handwerk bietet attraktive Berufe mit Abwechslung und Vielfalt im Arbeitsleben - das ist nicht allen bewusst. Junge Menschen, die sich für einen Handwerksberuf entscheiden, gilt es zu unterstützen", ergänzt Tobias Tschötsch, Gründer und Geschäftsführer von Contorion.Unter "handwerkliche Ausbildung" fallen im Rahmen des Wettbewerbs Ausbildungen der Berufe, die in Anlage A und Anlage B Abschnitt 1 der Handwerksordnung aufgeführt sind, mit folgenden Ausnahmen: Bäcker, Konditoren, Fleischer, Augen- und Feinoptiker, Hörakustiker, Zahntechniker, Friseure, Müller, Brauer und Mälzer, Textilreiniger, Gebäudereiniger, Fotografen, Buchbinder, Drucker, Siebdrucker und Bestatter. Über die Vergabe des Stipendiums entscheidet eine Jury aus Handwerksexpertinnen und -experten. Neben dem Hauptpreis, dem Azubi-Stipendium 2020, winken den Bewerberinnen und Bewerbern weitere attraktive Gewinne: Wertgutscheine für contorion.de, Sachpreise und vieles mehr. Das Azubi-Stipendium wird in diesem Jahr zum ersten Mal verliehen. Eine Wiederholung in den nächsten Jahren ist fest geplant.Pressekontakt:Isabelle Rondinonepresse@contorion.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/116384/4639297OTS: Contorion GmbHOriginal-Content von: Contorion GmbH, übermittelt durch news aktuell