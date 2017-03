Augsburg (ots) - Aufstellung des neuen Autobahnschilds "Fuggerei"an der A 8 am Freitag, den 10. März 2017Die Fuggerschen Stiftungen haben von der AutobahndirektionSüdbayern die Genehmigung erhalten, am Freitag, den 8. März 2017 einAutobahnschild "Fuggerei Augsburg" an der A 8 in Fahrtrichtung Südenaufstellen zu lassen. Die touristische Unterrichtungstafel wird ander A 8/West in Fahrtrichtung München vor der Anschlussstelle Neusäßbei km 61,25 aufgestellt. Für die Reisenden wird unterhalb desFuggerei-Motivs ein weißes Zusatzschild mit der Aufschrift "viaAugsburg Ost" angebracht, der die Besucher über den kürzesten Weg indie Jakobervorstadt führt."Wir freuen uns, dass nach langen Bemühungen das zweiteAutobahnschild mit dem Fuggerei-Motiv kommt und den nach Südenreisenden Touristen dazu animiert, seine Reise in Augsburg zuunterbrechen. Als Touristenattraktion Nummer eins in Augsburg wissenwir, dass wir eine Magnetwirkung für die Stadt darstellen", erklärtGraf Hundt, Administrator der Fuggerschen Stiftungen. Die Fuggereiist die berühmte älteste Sozialsiedlung der Welt, die bedürftigenAugsburgern hilft, mit Hilfe von bezahlbarem Wohnraum wieder eingelingendes Leben zu schaffen, so Hundt weiter. Die Fuggerei zählt imJahr mittlerweile 180.000 Besucher. Neben dem Museum und derSchauwohnung stößt vor allem auch das Bunkermuseum auf großesInteresse. Zudem lädt die neue Gastronomie "Die Tafeldecker in derFuggerei" mit seinem schönen neuen großen Biergarten auf demMarkusplätzle in der Fuggerei zum Verweilen ein und stärkt sowohl denTouristen als auch den Einheimischen ganztägig mit dem originellengastronomischen Konzept bayrisch-schwäbischer Gerichte.Interessierte Pressevertreter sind herzlich eingeladen über dieAufstellung medial zu berichten. Hierzu finden Sie sich bitte um 8:30Uhr bei der beauftragten Firma PANSUELVIA ein. Dort werden Sie mitden notwendigen Warnwesten eingekleidet und mit zur Baustelle auf derA 8 genommen, auf der um 9 Uhr das Schild aufgestellt wird. Wirbitten um Anmeldung über Ihr Kommen.Treffpunkt am Freitag, den 10. März 2017 um 8:30 Uhr:PANSUELVIA Service GmbHCarl-von-Linde-Str. 289343 Jettingen-ScheppachAnsprechpartner vor Ort: André Scholz, Leiter Betrieb PaulineStrauch, Fuggersche StiftungenPressekontakt:Astrid Gabler, Leitung Kommunikation: gabler@fugger.de, Tel.: 0821/31 98 81-25, Mobil: 0170/ 285 1048Original-Content von: F?rstlich und Gr?flich Fuggersche Stiftungs-Administration, übermittelt durch news aktuell