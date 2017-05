Neues zu Aurelius und BVB

Weitere Suchergebnisse zu "Aurelius":

Liebe Leser,

kräftiger Kurssprung bei Aurelius! Ob das Aktienrückkaufprogramm der Kurstreiber ist? Zumindest gab es zwei neue Zwischenmeldungen. Und bei Borussia Dortmund schlägt ein Insider schon vor dem DFB-Pokal kräftig zu.

Aurelius: Voll im Plan

Die durch die Short-Attacke im März gebeutelten Aurelius-Aktionäre konnten sich am Montag über Kurszugewinne von rund 5 % freuen. Zeitgleich veröffentlichte das Unternehmen zwei weitere Zwischenmeldungen zu den aktuell laufenden Aktienrückkaufprogrammen.

Im Rahmen des am 27. April gestarteten Programms (5. Zwischenmeldung) konnte Aurelius den Zukauf von rund 100.000 weiteren Aktien zwischen 22. und 26. Mai vermelden. Insgesamt hat man seit dem 27. April nun knapp 360.000 Stückaktien eingesammelt. Das zweite Programm (32. Zwischenmeldung) liefert beschaulichere Zahlen. Zwischen 22. und 26. Mai erwarb Aurelius hierfür 3.000 Aktien am Markt. Seit dem 17. Oktober hat man bis dato insgesamt 95.400 Aktien zurückgekauft.

BVB: Das nenne ich mal Vertrauen!

Während die BVB-Fans den Montag vermutlich noch in Feierstimmung verbrachten, dürften die BVB-Aktionäre am Morgen reichlich enttäuscht gewesen sein. Denn der Kurs der BVB-Aktie gab im Morgenhandel deutlich nach, bevor er sich im Laufe des Tages etwas berappeln konnte. Grund sind Gewinnmitnahmen nach Abschluss einer alles in allem erfolgreichen Saison für die Borussia (Champions-League-Qualifikation, DFB-Pokal, Rekordumsatz).

Zudem steigt aktuell die Nervosität hinsichtlich der potenziellen Abgänge von Trainer Tuchel und Topstürmer Aubameyang. Hier dürfte erst wieder Ruhe einkehren, wenn die offenen Personalien geklärt sind bzw. bei Trennung adäquater Ersatz gefunden wird. Aber man darf bei aller Ungewissheit meiner Meinung nach nicht vergessen, dass ein eventueller Verkauf des Bundesliga-Torschützenkönigs Aubameyang einen gewaltigen Betrag in die Kassen spülen würde. Dieses weitere Umsatzplus würde natürlich auch die Börse positiv bewerten.

Aufsichtsratsmitglied Bernd Geske hat sich zumindest laut Stimmrechtsmitteilung am 26. Mai (also vor dem DFB-Pokalfinale!) bereits mit BVB-Aktien im Wert von rund 625.000 Euro eingedeckt. Das nenne ich doch mal Vertrauen in den eigenen Verein.

Besser geht es nicht mehr als diese 5 Aktien!

Rolf Morrien hat Sie für Sie entdeckt: Die 5 besten Aktien der Welt! 5 Aktien, mit denen Sie in 2017 ein Vermögen kassieren werden. Wenn Sie noch heute den Gratis-Report „5 besten Aktien der Welt“ anfordern, ist es nicht mehr weit bis zu Ihrer finanziellen Sicherheit!

Klicken Sie jetzt ganz einfach HIER um KOSTENLOS mehr zu erfahren!

Ein Beitrag von Mark de Groot.