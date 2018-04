Neues Arbeitsgesetz: Billiglohnland Slowakei wird teurer

BRATISLAVA (dpa-AFX) - Vom 1. Mai an müssen Arbeitgeber in der Slowakei höhere Zuschläge für Nacht-, Feiertags- und Wochenendarbeit bezahlen.



Vor allem deutsche Investoren befürchten einen Attraktivitätsverlust des Standorts durch zu stark steigende Arbeitskosten. "Die Erhöhung der Mindestzuschläge und des Mindestlohnes wirkt sich in erster Linie auf niedrig Qualifizierte in strukturschwachen Regionen aus.

Aus unserer Sicht könnten damit die Beschäftigungsmöglichkeiten dieser Gruppen weiter verschlechtert werden", warnte Guido Glania, der Geschäftsführer der Deutsch-Slowakischen Industrie- und Handelskammer, im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur.

Die Slowakei gehörte mehr als zwei Jahrzehnte lang zu den Ländern, in die Firmen ihre Produktion nicht zuletzt wegen niedriger Löhne auslagerten. Deutschland ist der wichtigste Investor und Handelspartner des EU-Landes, das seit 2009 auch zur Eurozone gehört./ct/DP/zb