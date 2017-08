Neues Analytik-Produkt erlaubt Airbnb-Gastgebern, mit Hotels gleichziehen zu können

Denver (ots/PRNewswire) - Der führende Datenanbieter im BereichFerienunterkünfte AirDNA hat ein modernes Produkt fürMarktintelligenz herausgebracht, um die Community derAirbnb-Gastgeber bei ihrer professionellen Entwicklung zuunterstützen. Market Minder macht die Schlüsselkennzahlen aus demHotelwesen für jedes Airbnb-Anwesen auf der ganzen Welt verfügbar undermöglicht den Gastgebern, wie ein Hotelmanager kalkulieren undkonkurrieren zu können.Das Tool macht den Verwaltern von kurzfristigen Unterkünftenanhand eines einfachen, interaktiven Dashboards mit Karten,Diagrammen und verstellbaren Filtern eine fundierte Preisfindung undPreisgestaltung möglich, ermittelt die Reisezeiträume mitSpitzennachfrage und schafft ein besseres Verständnis dafür, wo sichdie eigene Immobilie unter den in Größe und Preis vergleichbarenKonkurrenten einordnen lässt.Die Gastgeber erhalten mit Market Minder zusätzlich, neben derOptimierung ihrer eigenen Mietobjekte, einen Einblick in die bestenStandorte in der jeweiligen Umgebung - die Anwendung zeigt auf, wosich eine Ausdehnung des Geschäfts als lohnenswert erweisen kann.Market Minder erlaubt mittels Analysen auf Stadtteilebene, die fürmehr als 1.000 große touristische Destinationen verfügbar sind,verschiedene Viertel zu erkunden, um auszuloten, wo es wirtschaftlicham sinnvollsten ist, weitere Unterkünfte hinzuzunehmen.Market Minder gibt damit kleinen Marktteilnehmern dieLeistungsstärke von Big Data an die Hand. "Die Airbnb-Gastgeber habenbislang in einem Informationsvakuum gearbeitet", erklärt ScottShatford, CEO von AirDNA. "Wir haben ein Werkzeug geschaffen, dasdiesen kleinen Unternehmern umsetzbare Geschäftsanalytik unmittelbarzugänglich macht, so dass sie in einem zunehmendwettbewerbsorientierten Markt fundiertere, datengestützteEntscheidungen treffen können".Die Nachfrage nach Hotelalternativen wie Airbnb ist ungebrochenund lässt keinerlei Anzeichen für eine Abschwächung erkennen. AirDNAprognostiziert, dass der weltweite Umsatz für alle auf Airbnbaufgeführten Immobilien allein im Jahre 2017 die Marke von 40Milliarden USD übertreffen wird. Aktuell nutzen zwar 1,7 MillionenGastgeber die Airbnb-Plattform, aber es gibt bis dato keineanalytischen Werkzeuge, die dieser neuen Generation von Unternehmernauf die Sprünge helfen können. Dies ändert sich nun, da Market Minderdie geschäftskritischen KPIs für jeden Gastgeber verfügbar macht, derseine Inserate auf Erfolg trimmen und auf intelligente Weise amTourismus in seiner Stadt mitverdienen will.Market Minder ist ein abonnementbasierter Dienst, der denAnwendern erlaubt, auf lokale Informationen zu mehr als 25.000Städten, Stadtvierteln und Wohngegenden rund um den Globuszuzugreifen, und ist ab 14,99 USD pro Monat erhältlich. WeitereInformationen finden Sie unter https://airdna.co/market-dataInformationen zu AirDNAAirDNA ist ein Marktforschungsunternehmen, das sich auf allesspezialisiert, was mit Airbnb zu tun hat. Jeder, vom einzelnenAirbnb-Gastgeber bis hin zum Hedgefonds-Manager, vertraut auf AirDNA,um ein besseres Verständnis für das Störpotenzial und die Chancen zugewinnen, die mit der schnell wachsenden Branche für privateUnterkünfte einhergehen.Abigail LongAirDNAabigail.long@airdna.cowww.airdna.coFoto - http://mma.prnewswire.com/media/544459/AirDNA_Market_Minder___Photo.jpgOriginal-Content von: AirDNA, übermittelt durch news aktuell